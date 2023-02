Pozytywne zaskoczenie w Wielkiej Brytanii, Europa z mieszanymi danymi. Funt drożeje

Seria publikacji wstępnych indeksów PMI już za nami. Europa ma podzielony obraz sytuacji między sytuację w przemyśle, która się nie poprawia oraz usługi, które wyglądają bardziej solidnie — patrząc przez pryzmat odczytów dzisiejszych wartości. Wydaje się, że jedynie w Wielkiej Brytanii zaskoczenie pozytywne napłynęło z dwóch sektorów.

Wskaźnik S&P Global/CIPS UK Services PMI wzrósł w lutym 2023 roku do 53,3 z 48,7 w styczniu, czyli najwyżej od ośmiu miesięcy i pokonał oczekiwania rynkowe na poziomie 49,2, jak wynika ze wstępnych szacunków. Usługodawcy doświadczyli szczególnie silnego wzrostu aktywności biznesowej w lutym, co kontrastowało z marginalnymi spadkami w każdym z poprzednich czterech miesięcy. Wielu respondentów komentowało silniejszy popyt na usługi biznesowe w związku z poprawą globalnych perspektyw gospodarczych i zmniejszeniem krajowej niepewności politycznej. Pojawiły się jednak również doniesienia o ciągłym ograniczaniu wydatków konsumenckich ze względu na problemy z kosztami utrzymania i wyższe koszty pożyczek.

Z kolei w przemyśle, choć wciąż wskaźnik PMI jest poniżej 50 pkt, to zdaje się rosnąć. Wskaźnik PMI dla przemysłu Wielkiej Brytanii wzrósł w lutym 2023 r. do 49,2 z 47 w styczniu, bijąc prognozy rynkowe na poziomie 47,5. Jest to najwyższy odczyt od siedmiu miesięcy, wskazujący na dalsze ożywienie w sektorze produkcyjnym. Wielkość produkcji wzrosła po raz pierwszy od czerwca 2022 r., choć tempo ekspansji było jedynie skromne, co było spowodowane odbudowującym się popytem klientów i poprawiającymi się warunkami podaży. Odzwierciedlając to, najnowsze badanie zasygnalizowało najszybszą poprawę czasów dostaw dostawcó w od czerwca 2009 r. Z drugiej strony, nowe zamówienia zmniejszyły się nieznacznie, a sprzedaż eksportowa ponownie spadła. Również inflacja kosztów produkcji uległa spowolnieniu.

Dzięki temu kurs funta brytyjskiego mógł zareagować szybkim wzrostem do najwyższego poziomu od tygodnia. Kurs GBP/USD tym samym testuje okolice 1,21, rosnąc dziś o prawie 0,5 proc. W efekcie brytyjska waluta jest dziś najsilniejsza z głównych walut świata. Natomiast sytuacja na giełdach akcji nieco się poprawiła po pierwszej reakcji na słabsze dane przemysłowa z Niemiec, Francji czy całej strefy euro. Niemiecki indeks DAX w pewnym momencie spadał o ponad 1 proc. Tutaj nieco optymizmy może dodawać publikacja ZEW z Niemiec.

Wskaźnik nastrojów gospodarczych ZEW dla Niemiec wzrósł o 11,2 punktu w stosunku do poprzedniego miesiąca do +28,1 w lutym 2023 r., co jest najwyższym poziomem od roku i znacznie powyżej oczekiwań rynkowych na poziomie +22,0. Nastroje inwestorów poprawiły się piąty miesiąc z rzędu, co zostało wsparte przez wyższe oczekiwania dotyczące zysków w sektorach zorientowanych na energię i eksport, jak również w częściach gospodarki związanych z konsumentami. Wskaźnik nastrojów w sektorze bankowym osiągnął najwyższy poziom od 2004 r., ponieważ oczekiwania dotyczące długoterminowych stóp procentowych nadal rosły. Około 42,1 proc. ankietowanych analityków przewiduje poprawę sytuacji gospodarczej za pół roku, podczas gdy 43,9 proc. z nich nie spodziewa się żadnych zmian, a 14,0 proc. oczekuje pogorszenia. Tymczasem wskaźnik mierzący obecną sytuację gospodarczą wzrósł o 13,5 pkt do -45,1 pkt.



