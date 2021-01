Pozytywne otwarcie w Europie, Yellen przygotowuje się do konfrontacji z amerykańskimi ustawodawcami

Słaba sesja giełdowa w Europie przy braku rynków amerykańskich spowodowała, że akcje w Europie zakończyły dzień z dość mieszanymi wynikami. FTSE100 stracił na wartości, podczas gdy rynek niemiecki i francuski zakończyły dzień nieco wyżej.

Po optymizmie z początku roku wydaje się, że inwestorzy przyjęli bardziej realistyczne nastawienie, ponieważ plusy wynikające z programu szczepień, który nabiera tempa, są równoważone przez obawy, że wprowadzane obostrzenia mogą się jeszcze zaostrzyć zanim w ogóle dojdzie do ich wycofania, co może jeszcze zwiększyć ryzyko trwałych szkód ekonomicznych.

Dzisiejsze otwarcie w Europie zapowiada się pozytywnie, a rynki azjatyckie również rosną dziś rano, przed wystąpienie przyszłej sekretarz skarbu USA, Janet Yellen. Rynki walutowe również notowały spokojną sesję. Dolar amerykański prawdopodobnie będzie dziś głównym przedmiotem zainteresowania, kiedy Janet Yellen, zasiądzie wirtualnie z amerykańskimi ustawodawcami, gdzie przedstawi nową sprawę administracji Bidena, dotyczącą dalszej pomocy fiskalnej na dużą skalę dla gospodarki USA, biorąc pod uwagę obecne rekordowo niskie stopy procentowe. W swojej poprzedniej roli, jako przewodnicząca Rezerwy Federalnej, Janet Yellen zawsze była w stanie wyrazić opinię na temat wartości dolara amerykańskiego. Tradycyjnie rola Sekretarza Skarbu USA była nieco inna, chociaż Steven Mnuchin, który wkrótce odejdzie, poszerzył ją w tym zakresie, komentując, że dolar amerykański był zbyt silny. Tradycyjnie sekretarze skarbu USA byli zniechęcani do mówienia o słabości dolara, co było powszechnie znane jako „silna polityka dolara amerykańskiego”, co zostało jeszcze wzmocnione w 1995 roku przez Sekretarza Skarbu Roberta Rubina. Istniało przekonanie, że prowadzenie polityki, którą można by interpretować jako osłabianie dolara, może sprzyjać gwałtownym spadkom dolara lub załamaniu jego wartości zewnętrznej, co z kolei może doprowadzić do wyprzedaży waluty. Nie oznacza to oczywiście, że Stany Zjednoczone opowiadają się za polityką, która celowo prowadzi politykę zwiększania wartości swojej waluty. To po prostu kwestia optyki, w której amerykańscy politycy nie komentują wartości waluty, co zostało jednak zawieszone przez ostatnie cztery lata. Yellen będzie musiała przekonać bardziej sceptyczną kohortę amerykańskich prawodawców, że nowy plan fiskalny Bidena, z kolejnymi wypłatami w wysokości 1400 USD, gdzie jednocześnie podwyżki płacy minimalnej i inne programy bezpieczeństwa są nieco bardziej problematyczne, nie spowoduje niemożliwego do utrzymania wzrostu długu publicznego USA. Jest to głównym zmartwieniem bardziej konserwatywnych fiskalnie amerykańskich urzędników i coś, do czego Yellen będzie musiała wykorzystać wszystkie swoje polityczne umiejętności. Wyzwaniem dla niej będzie argumentacja, że pilnie potrzebne są dalsze bodźce, aby uporać się z problemem, który w dużej mierze został zaostrzony przez samą politykę, w której Rezerwa Federalna zajmuje czołową pozycję w ciągu ostatnich dwunastu lat.

Z danych makro warto dzisiaj zwrócić uwagę na niemieckie badanie ZEW za styczeń, które ma wykazać niewielką poprawę z 55 w grudniu do 59,4. Ceny ropy zanotowały wczoraj rozczarowujący dzień, z powodu rosnącej liczby zakażeń. Podczas gdy ostatnie cięcia saudyjskie pomogły gwałtownie podnieść ceny, wydaje się, że obawy o słabsze perspektywy popytu zaczynają teraz działać jak kotwica, gdy ceny spadają, z perspektywą dalszych strat w nadchodzących dniach.

EURUSD - Spadek poniżej 1,2040 może dać sygnał do dalszych spadków w kierunku 1,1980 i dalej w okolice 1,1800. Opór znajduje się przy 1,2230.

GBPUSD – para poruszała się wczoraj w konsolidacji z oporem przy szczytach z zeszłego tygodnia, w okolicy 1,3710. Dopóki znajdujemy się poniżej tego miejsca, istnieje ryzyko dalszych spadków w kierunku wsparcia na 1,3420. Przełamanie tego miejsca może skierować kurs na 1,3200. Wybicie powyżej 1,3720 otworzy drogę na 1,4000.

EURGBP – poziom 0,8860 utrzymał kurs, jednak brak odreagowania sugeruje, że możliwe są dalsze spadki w kierunku 0,8780 jeśli wsparcie zostanie przełamane. Opór znajduje się przy 0,8930 i dalej w okolicy 0,8980.

USDJPY – para pozostaje w ruchu spadkowym z oporem przy 104,40. Ten poziom jest kluczową barierą dla dalszych wzrostów w kierunku 105,20. Dopóki znajdujemy się poniżej 104,40 tendencja pozostaje zniżkowa, w okolice styczniowych dołków przy 102,60.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 30 punktów do 6,750

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 86 punktów do 13,934

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 33 punkty do 5,650



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.