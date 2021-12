Pozytywne otwarcie w Europie po odbiciu importu w Chinach

R ynki akcji w Europie rozpoczęły tydzień dość solidnie, ponieważ inwestorzy zignorowali negatywne sygnały z zeszłego tygodnia i skupili się na oczekiwaniach, że wariant Omicron, choć bardziej zakaźny, może nie być tak zjadliwy jak wariant Delta, który sieje spustoszenie w całej Europie.

Badania prowadzone do tej pory pokazują, że nie powoduje on dużego wzrostu hospitalizacji i zgonów, dając nadzieję, że chociaż może być przenoszony podobnie jak zwykłe przeziębienie, to nie jest tak groźny dla życia. Ta nadzieja najwyraźniej napędzała wczorajsze wzrosty. FTSE100 osiągnął najwyższe poziomy od 26 listopada, jednak jak pokazał nam ostatni tydzień, choć nastroje są pozytywne jednego dnia, nie trzeba wiele, by odwrócić je i zmienić w negatywne następnego. W przeciwieństwie do zeszłego tygodnia, rynki amerykańskie kontynuowały wzrosty z Russell 2000 na czele. Nasdaq pozostał w tyle, podczas gdy rentowności, które gwałtownie spadły w piątek, odreagowały.

Pozytywne nastroje przeniosły się dziś rano do Azji, gdzie inwestorzy zareagowali na wczorajszą obniżkę stóp rezerw obowiązkowych w Chinach o 0,5%, a także na poranne dane handlowe z Chin za listopad, które pokazały, że popyt wewnętrzny odbija od dna. W ostatnich miesiącach chiński eksport utrzymywał się na dobrym poziomie ze względu na wcześniejsze zamówienia, związane z tworzeniem przedświątecznych zapasów, przy czym dużym powodzeniem cieszyły się maszyny i towary elektryczne. Ta tendencja wzrostowa utrzymywała się przez czwarty miesiąc z rzędu, kiedy to eksport wzrósł o 22%, przekraczając oczekiwania na poziomie 20,3%. Wzrósł również import, do czego przyczyniło się odbudowanie zapasów, jak również przyzwoity popyt związany z "Dniem Singla". Odczyt wzrósł o 31,7%, wobec oczekiwań na poziomie 21,5%. Do wzrostu danych przyczynił się również wzrost importu węgla, który ma zaradzić niedoborom energii, a także wyższy popyt na miedź. Dolar australijski nadal umacniał się po tym, jak Bank Rezerw Australii przedstawił pozytywne prognozy dla gospodarki, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych wcześniej, niż przewidywały to dotychczasowe prognozy prezesa Philipa Lowe'a na 2023 r.

Patrząc na poranne otwarcie rynków europejskich, możemy spodziewać się kolejnego pozytywnego startu. Rano oczekujemy kolejnych danych gospodarczych z Niemiec. Wczoraj niemieckie zamówienia fabryczne za październik wykazały gwałtowny spadek o 6,9%, co sugeruje, że oczekiwania dotyczące wzrostu produkcji przemysłowej o 1% w październiku, które mają zostać opublikowane dziś rano, mogą być jedynie pobożnym życzeniem. Czekamy również na najnowszą niemiecką ankietę inwestorów ZEW za grudzień, która po ostatnich spadkach DAX-a, wraz z pogarszającą się sytuacją zdrowotną w Niemczech, raczej nie przyniesie pozytywnych rezultatów. Oczekuje się, że indeks sytuacji bieżącej spadnie do najniższego poziomu od czerwca, kiedy to znajdował się na terytorium negatywnym, ze spadkiem z 12,5 do 5,7. Oczekuje się również, że wskaźnik oczekiwań spadnie po odreagowaniu, które widzieliśmy w listopadzie i może zanurkować do najniższego jak dotąd poziomu w tym roku, który widzieliśmy w październiku, kiedy wyniósł 22,3. Oczekuje się również, że ostateczny odczyt PKB z UE za III kwartał zostanie potwierdzony na poziomie 2,2%.

EURUSD – dopóki opó r przy 1,1385 trzyma kurs, istnieje ryzyko spadków. Kluczowe wsparcie znajduje się przy listopadowych dołkach w okolicy 1,1185 oraz 1,1160. Przełamanie 1,1420 może skierować notowania z powrotem do 1,1520.

GBPUSD – kurs utrzymuje się powyżej dolnego ograniczenia kanału prz poziomie 1,3200, niedaleko wsparcia przy 1,3160. Wybicie 1,3160 otworzy drogę na 1,3000. Musimy ponownie znaleźć się powyżej 1,3400, by doszło do stabilizacji oraz ruchu w kierunku 1,3500.

EURGBP – para spadła wczoraj z 200-dniowej MA oraz oporu wynikającego z linii trendu poprowadzonej od szczytów z września 2020, przy poziomie 0,8560. Wsparcie znajduje się przy 0,8480 i musimy przełamać ten poziom by zanegować scenariusz wzrostowy.

USDJPY – poziom 112,50 wciąż jest silny na ten moment, jednak odbicie musi przełamać 113,70, by dotrzeć do 114,30. Spadek poniżej 112,50 może skierować kurs w okolice 111,80.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 12 punktów do 7,244

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 100 punktów do 15,480

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 40 punktów do 6,905



