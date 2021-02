Pozytywne otwarcie w Europie, bankierzy centralni w centrum uwagi

Wczorajszy dzień na rynkach przebiegał spokojnie, ponieważ ogólna sytuacja się nie zmieniła. Wciąż te same tematy utrzymują się w głowach inwestorów, jak szczepionki i perspektywa dodatkowego bodźca z USA. Pod koniec zeszłego tygodnia pojawiła się informacja, że Demokraci próbują wdrożyć proponowany pakiet wydatków w wysokości 1,9 biliona dolarów bez uzyskania zgody Republikanów. Był to nadrzędny temat kilku ostatnich sesji. Zmienność była wczoraj niska na akcjach po obu stronach Atlantyku. Dolar amerykański zanotował spadek ze szczytu wyznaczonego w zeszły czwartek - najwyższego poziomu od początku grudnia. Nie jest do końca zaskoczeniem, że dolar wycofał się z ostatnich maksimów, ale wkrótce okaże się, czy spadek kursu będzie się utrzymywał. Odbicie w gospodarce amerykańskiej jest słabsze, ale wciąż wyprzedza Wielką Brytanię i strefę euro, które ostatnio były czynnikiem wpływającym na siłę dolara. W ostatnim czasie nastąpiło lekkie odreagowanie indeksu CMC EUR. Ogłoszono, że UE zawarła umowę z Pfizer-BioNtech, zamawiając 300 milionów szczepionek, co powinno pomóc regionowi w jego nieskutecznym procesie szczepień. Słabość dolara amerykańskiego pomogła cenom złota i srebra. Oba metale rosną od piątku. Zmienność srebra na początku zeszłego tygodnia znacznie spadła. Bitcoin cofnął się nieco z osiągniętego wczoraj nowego szczytu na wysokości 48 000 USD.

W nocy poznaliśmy odczyt CPI z Chin za styczeń który wyniósł -0,3%, podczas gdy ekonomiści spodziewali się 0,0%. Był to gwałtowny spadek w porównaniu z grudniowym odczytem 0,2%. Sugeruje to, że popyt wewnętrzny jest słaby. Tymczasem odczyt PPI wyniósł 0,3% Należy pamiętać, że poprzednia aktualizacja wynosiła -0,4%. Ceny fabryczne po raz pierwszy od roku okazały się dodatnie, co sugeruje wzrost popytu przemysłowego, co może wskazywać na wyższą inflację w nadchodzących miesiącach. W Chinach kontynentalnych CSI 300 osiągnął najwyższy poziom od 13 lat, kiedy inwestorzy kupowali akcje w ostatnim dniu handlowym poprzedzającym tygodniowe święto Nowego Roku Księżycowego. Europejskie rynki akcji prawdopodobnie otworzą się wyżej.

Przemówienie Andrew Bailey’a usłyszymy o godzinie 18:00. Jest mało prawdopodobne, aby aktualizacja odbiegała od zeszłotygodniowego spotkania Banku Anglii, na którym Bailey ostrzegł, że na PKB w ostatnim kwartale 2020 r. i pierwszym kwartale tego roku będą miały wpływ surowe ograniczenia nałożone od listopada. Pojawiły się również nieco bardziej optymistyczne komentarze ze strony bankiera. Przewiduje on, że nastąpi szybkie ożywienie gospodarcze, ponieważ ograniczenia powinny zostać zniesione wraz z postępem programu szczepień. Choć szef BoE powiedział, że banki powinny przygotować się do wprowadzenia ujemnych stóp procentowych, zasugerował również, że stopy nie zostaną w najbliższym czasie obniżone poniżej zera. Część uczestników rynku uznała, że w ogóle nie zostaną wdrożone.



O godzinie 20:00 wysłuchamy również szefa Fed, Jerome'a Powella. Powell niedawno wyraził zaniepokojenie, że ożywienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych jest słabe, zanim opublikowano raport o zatrudnieniu w USA poza rolnictwem w zeszłym tygodniu. Dyskusja o zbliżającej się wyższej inflacji pomogła podnieść rentowności obligacji rządowych, więc bankier może być zmuszony do zarządzania oczekiwaniami w tym zakresie. Oczekuje się, że CPI w USA wzrośnie z 1,4% w grudniu do 1,5% w styczniu, podczas gdy podstawowy odczyt spadnie z 1,6% do 1,5%. Raport podstawowy pomija zmienne składniki, takie jak ceny towarów, więc uważa się, że lepiej odzwierciedla popyt bazowy. Wskaźnik cen zapłaconych w najnowszym raporcie ISM o produkcji skoczył z 77,6 do 82,1, podczas gdy ceny płacone w segmencie nieprodukcyjnym ISM spadły nieznacznie do 64,2. Usługi stanowią około 70% produkcji gospodarczej USA, więc prawdopodobnie będą miały większy wpływ na odczyt CPI. Dane poznamy o godzinie 14:30.



Raport EIA ma wykazać, że zapasy ropy i benzyny w USA wzrosły odpowiednio o 1,2 miliona i 1,5 miliona baryłek. Szczegóły zostaną opublikowane o 16:30. Ropa osiągnęła wczoraj 13-miesięczny szczyt, ale pozytywny ruch nie był trwały i ostatecznie zakończyła dzień na minusie. W zeszłym tygodniu OPEC+ ogłosił, że utrzyma obecny poziom produkcji, a według EIA zapasy ropy w USA spadły do najniższego poziomu od 11 miesięcy - te informacje wsparły rynek ropy. Na cenę wpłynął również ogólny optymizm związany z dystrybucją szczepionek, a także dyskusje na temat tego, czy rząd Bidena zatwierdzi proponowany program stymulacyjny w ciągu najbliższych kilku tygodni.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.