Pozytywne nastroje na akcjach utrzymują się, boom na Bitcoinie

Giełdy w Europie i Stanach Zjednoczonych odnotowały wczoraj spore wzrosty w nadziei, że rząd Bidena będzie w stanie ominąć republikańskich polityków i wprowadzić proponowany plan stymulacyjny w wysokości 1,9 biliona dolarów. Joe Biden ogłosił go jeszcze zanim został zainaugurowany na prezydenta USA, ale od czasu objęcia urzędu Demokraci negocjują z Republikanami w sprawie wielkości programu wydatków. Grupa republikańskich senatorów naciskała na plan o wartości 618 miliardów dolarów, który najwyraźniej nie był wystarczająco bliski planowi prezydenta. W zeszłym tygodniu Demokraci zdecydowali się wprowadzić środek, który umożliwi im wdrożenie pakietu pomocowego bez konieczności uzyskiwania wsparcia ze strony przeciwnej partii. Prezydent Biden jest w formie, jeśli chodzi o szukanie alternatywnych rozwiązań, ale tym razem chce działać szybko, aby pomóc tym, którzy mają największe problemy finansowe. Nawiasem mówiąc, nie można winić nowego prezydenta za to, że chce wydać dużo pieniędzy w obecnej sytuacji, co jest sposobem na dobry start jego prezydentury. Biden mianował byłą przewodniczącą Fed, Janet Yellen, na stanowisko sekretarza skarbu - co spodobało się giełdom. W weekend Yellen stwierdziła, że pełne zatrudnienie może zostać osiągnięte do końca przyszłego roku, jeśli zostanie wprowadzona ustawa stymulacyjna w wysokości 1,9 bln USD. Istnieje wiele rzeczy, które mogą zakłócić ożywienie gospodarcze w USA, jak nowe warianty koronawirusa, których nie można kontrolować za pomocą istniejących szczepionek, więc niezwykle trudno jest przewidzieć, jaki będzie wskaźnik bezrobocia za prawie 24 miesiące, ale uwagi Yellen przemówiły do inwestorów. Amerykańskie rynki akcji ponownie osiągnęły wczoraj rekordowe poziomy.

Pozytywne nastroje z Wall Street poprawiły nastawienie na rynkach akcji w Azji, a chiński CSI 300 osiągnął najwyższy poziom od 2008 roku. Europejskie indeksy mogą rozpocząć na niewielkim plusie. Bitcoin dotarł do nowych rekordów w nocy - powyżej 47000 USD - po wiadomości, że Tesla posiada środki w kryptowalucie o wartości 1,5 miliarda USD. W tym samym komunikacie producent pojazdów elektrycznych ujawnił, że zamierza zaakceptować cyfrową walutę również jako metodę płatności. Jedną z wad Bitcoina jest to, że zdecydowanie zbyt mało dostawców akceptuje go jako prawny środek płatniczy, ale ponieważ coraz bardziej znane podmioty go akceptują, powinno to pomóc rozpowszechnić tę kryptowalutę. Cztery miesiące temu PayPal ogłosił, że ułatwi płatności Bitcoinami, co dało Bitcoinowi porządne pole do wzrostu. Ropa ponownie notowała wczoraj wzrosty, z powodu połączenia nadziei na pakiet stymulacyjny z USA z utrzymującymi się obawami o podaż. Czy rząd pod przewodnictwem Bidena przyspieszy program wydatków, który powinien spowodować wzrost zapotrzebowania na energię w nadchodzących miesiącach? W ubiegłym tygodniu zapasy ropy w USA spadły do najniższego poziomu od 11 miesięcy, co można interpretować jako rosnący popyt na surowiec. OPEC+ utrzymał swoje plany produkcyjne, co nie było zaskoczeniem.

Ceny metali wzrosły wczoraj z powodu rozmów na temat planu wydatków w USA. Ostatnio pojawiły się obawy o wyższą inflację, z powodu środków, które zostały wstrzyknięte do systemów finansowych przez banki centralne i rządy. Złoto tradycyjnie było popularnym zabezpieczeniem przed inflacją. Traderzy kupowali żółty metal z obawy, że zbliża się wzrost cen Metale przemysłowe, takie jak miedź, srebro i platyna, również wzrosły, ponieważ aktywność gospodarcza może wkrótce wzrosnąć w wyniku programu pomocy w wysokości 1,9 biliona dolarów. Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych wzrosły ze względu na wyższe niepokoje o inflację i perspektywę wyższego wzrostu. W pierwszej połowie wczorajszej sesji indeks dolara nieco odreagował po sporym spadku, jaki zanotował w piątek, ale odreagowanie wyhamowało. W czwartek dolar osiągnął najwyższy poziom od dwóch miesięcy, a ponowne niepowodzenie w przełamaniu ostatniego szczytu może doprowadzić do powrotu waluty do szerszego trendu spadkowego.

EURUSD – piątkowa świeca może sugerować bycze objęcie i jeżeli dojdzie do wzrostów, celem może być 50-dniowa MA przy 1,2145. Ponadto, kurs może ponownie przetestować 1,2349. Spadek poniżej 1,1952, może skierować notowania w okolice 1,1800.



GBPUSD – od końca września pozostajemy w trendzie wzrostowym, a w ostatnim czasie para dotarła do 33-miesięcznego szczytu. Jeżeli wzrosty utrzymają się, celem może być 1,4000. Wsparcie znajduje się przy poziomie 1,3549, gdzie znajduje się 50-dniowa MA.

EURGBP – para pozostaje w trendzie spadkowym od połowy grudnia, a dalsze spadki mogą poprowadzić kurs w okolice 0,8670. Wzrosty z tego miejsca mogą dotrzeć do oporu przy 0,8996, gdzie znajduje się 200-dniowa MA.

USDJPY – piątkowa świeca może być formacją spadającej gwiazdy, a ruchu spadkowy mogłby w takim wypadku dotrzeć w okolice 103,95, gdzie znajduje się 50-dniowa MA. Jeśli szerszy ruch wzrostowy zostanie utrzymany, celem może być 106 lub 107.

FTSE 100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 3 punkty do 6,526

DAX 30 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 9 punktów do 14,068

CAC 40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 7 punktów do 5,693



