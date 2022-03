Pożyczki sektora publicznego w Wielkiej Brytanii w centrum uwagi przed jutrzejszym wiosennym raportem rządowym

P oczątek tygodnia na rynkach europejskich był umiarkowany, a indeks FTSE100 zyskał na wartości dzięki kolejnym wzrostom cen ropy naftowej, które sprawiły, że indeks znalazł się na najwyższym poziomie od 28 lutego.

Głównym powodem wzrostu cen ropy były doniesienia, że UE rozważa wprowadzenie pełnego embarga na rosyjską ropę jeszcze w tym tygodniu, podczas gdy Ukraina odrzuciła ultimatum Rosji, by oddać portowe miasto Mariupol lub ponieść konsekwencje. Wydaje się, że w końcu zaczęto zdawać sobie sprawę z tego, że szanse na rychły przełom w tzw. zawieszeniu broni/rozmowach pokojowych między Ukrainą a Rosją są niewielkie.

DAX znalazł się na minusie po tym, jak Bundesbank obniżył prognozę dla niemieckiej gospodarki na resztę tego roku ze względu na skutki wyższych cen energii. Rynki amerykańskie również się osunęły po tym, jak przewodniczący Fed, Jay Powell, powiedział, że Rezerwa Federalna nie zawaha się podnieść stóp o więcej niż 25 punktów bazowych, jeśli zajdzie taka potrzeba, otwierając drzwi nie tylko do jednej podwyżki o 50 punktów bazowych, ale do kilku podwyżek o podobnej skali w celu opanowania inflacji. Powiedział też, że bank centralny będzie działał w oparciu o postępy w przywracaniu inflacji do celu, a nie zakładał, że spadnie ona sama z siebie, gdy zmniejszą się obawy związane z łańcuchem dostaw. Ton wypowiedzi Powella w tym względzie wydaje się podważać narrację o przejściowym charakterze inflacji sprzed sześciu miesięcy i sugeruje, że Fed będzie raczej skłaniał się ku zbyt szybkiemu zacieśnianiu polityki pieniężnej, niż ku niewystarczającemu. W rezultacie rentowność amerykańskich obligacji poszybowała jeszcze wyżej. Rentowność obligacji 2-letnich przebiła poziom 2% po raz pierwszy od maja 2019 r., rentowność obligacji 10-letnich również wzrosła, zwiększając różnicę między nimi do najwęższego poziomu od marca 2020 r., natomiast dolar amerykański umocnił się, osiągając sześcioletni rekord w stosunku do japońskiego jena i przekraczając poziom 120 pkt. bazowych po raz pierwszy od lutego 2016 r.

Pomimo wczorajszego niewielkiego spadku na rynkach amerykańskich, dzisiejsze otwarcie w Europie będzie mieszane, a jedyne istotne dane napłyną z Wielkiej Brytanii.

Dzisiejsze dane dotyczące zadłużenia sektora publicznego w Wielkiej Brytanii powinny wzmocnić przekonanie, że kanclerz skarbu może być nieco hojniejszy, kiedy jutro w Izbie Gmin wygłosi wiosenne oświadczenie. Lepsze niż oczekiwano wpływy z podatków sprawią, że spodziewany poziom zadłużenia będzie aż o 23 mld funtów niższy niż prognozowano kilka miesięcy temu. Pomogły w tym wyższe niż oczekiwano wpływy z podatków oraz bardziej odporna gospodarka Wielkiej Brytanii. W obliczu rosnących cen energii, które w ciągu najbliższych 12 miesięcy podwoją rachunki za energię, Rishi Sunak musi zmierzyć się z podwójnym ciosem: spowolnieniem gospodarczym oraz wyższymi stopami procentowymi z powodu rosnącej inflacji, choć należy pamiętać, że Wielka Brytania nie jest jedynym krajem, który boryka się z tym problemem. Oczekuje się, że pożyczki sektora publicznego wyniosą w lutym 8,4 mld funtów, czyli znacznie mniej niż 15,3 mld funtów rok temu. Niemniej jednak wszelkie ulgi, jakie zostaną zaoferowane jutro, będą prawdopodobnie niewielką ceną w porównaniu ze szkodami, jakie poniesie gospodarka brytyjska, jeśli rząd nie podejmie żadnych działań.

EURUSD – poziom 1,1120 pozostaje kluczowym oporem dla wzrostów w kierunku 1,1250. Para przełamała wsparcie w okolicy 1,1000. Kluczowym wsparciem jest linia trendu poprowadzona po dołkach z 2017 roku, przy 1,0810. Poniżej 1,0780 otwiera się ryzyko ruchu w okolice 1,0600.

GBPUSD – jeśli wybicie powyżej 1,3220 utrzyma się, możliwy jest dalszy ruch w kierunku 1,3440. Wsparcie znajduje się przy 1,3000 i para nie może go przełamać, wówczas zminimalizuje ryzyko spadku do 1,2800 i przełamania wcześniej 1,2980.

EURGBP – nie udało się przełamać 0,8455 w zeszłym tygodniu, kurs kontynuował spadki ze wsparciem przy 0,8320. Musi dojść do wybicia 0,8480, by para obrała kierunek szczyty z grudnia w okolicy 0,8580.

USDJPY – para przełamała 120,00 i skierowała się na 121,70. Wsparcie znajduje się przy poziomie 119,20 i poniżej, przy 117,80.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 10 punktów do 7,452

DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 7 punktów do 14,320

CAC40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 18 punktów do 6,564



