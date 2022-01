Powrót optymizmu na rynki akcyjne? Inflacja w USA w centrum uwagi

O czekuje się, że prezes Fed wygra drugą kadencję prowadząc bank centralny, ale podczas przesłuchania w Senacie stanął przed pytaniami o rynek pracy i inflację.

Powiedział, że jest przygotowany do rozpoczęcia podnoszenia stóp procentowych w celu schłodzenia gospodarki i uważa, że wąskie gardła w łańcuchu dostaw ustąpią w tym roku, a to przełoży się na obniżkę cen. W nocy poznaliśmy dane o inflacji w drugiej co do wielkości gospodarce świata. W grudniu w ujęciu rocznym inflacja konsumencka znacząco spadła z 2,3% do 1,5%. Również inflacja producencka zwolniła z 12,9% do 10,3%. Jednak najważniejszym odczytem dnia będą dane o inflacji w USA.

Po czterech dniach wyprzedaży wczorajsza sesja na głównych parkietach w Europie przebiegała w realizacji niemałych zysków z krótkich pozycji. Wszystkie najważniejsze benchmarki zakończyły dzień sporymi zyskami: FTSE100 (0,62%), DAX40 (1,10%), CAC40 (0,95%), FTSE MIB (0,66%), IBEX 35 (0,56). Stoxx 600 wzrósł o 0,48%.

Wiele emocji przyniósł wtorkowy handel na Wall Street. W oczekiwaniu na przesłuchanie Powella w Senacie, najpierw indeksy skierowały się na południe, tracąc dość sporo, by po dwóch godzinach wspiąć się nad kreskę i do końca dnia pozostać na zielonym terytorium, blisko maksimów sesyjnych. To druga sesja z rzędu, kiedy spółki technologiczne, najmocniej przecenione w obawie o normalizację polityki Fed, radziły sobie najlepiej. Nasdaq wzrósł o 1,41%. Dow Jones zyskał 183 pkt., czyli 0,51%, S&P500 wzrósł o 0,92%. Kluczowe wsparcie ponownie obroniły małe spółki. Russell 2000 zyskał 1,05%.

Dziś na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku panują fantastyczne nastroje w ślad za wzrostami na Wall Street. Znaczący spadek inflacji w Chinach również przełożył się na wzrosty. Bank Światowy obniżył prognozę globalnego wzrostu gospodarczego w tym roku do 4,1% z 4,3%, częściowo z powodu zakłóceń w łańcuchu dostaw, które napędzały inflację. Agencja szacuje, że światowa gospodarka wzrosła o 5,5% w 2021 roku. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 1,92%, australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,66%, a południowokoreański KOSPI zyskuje 1,54%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (2,59%), Szanghaj (0,80%), Singapur (-0,08%), Malezja (0,63%), Indonezja (-0,17%). Indeks Asia Dow jest nad kreską 1,55%.

Po jedenastu z rzędu sesjach wzrostowych na WIG20 i jednodniowym cofnięciu, wczorajsza sesja to kontynuacja dobrej passy. Poprawa nastrojów na głównych parkietach Europy i na Wall Street musiały mieć swoje przełożenie na graczy z Książęcej. Wszystkie indeksy silnie zyskały, a dla blue chipów wsparciem okazał się poziom 2300 punktów. Zatem w grze pozostaje kolejne wyzwanie dla byków, czyli poziom 2400 pkt. To, co może popsuć dobry humor kupujących, to obawy o globalny wzrost gospodarczy i przede wszystkim koniec ery łatwego pieniądza i zapowiedź banków centralnych o normalizacji polityki monetarnej i fiskalnej. Przed warszawskimi graczami ciągle jest szansa, że uda się zakończyć ostatni zjazd jeszcze większym odreagowaniem. Jednak tak dynamiczny wzrost może zostać przerwany kilkudniową korektą.

Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,59 mld złotych, z tego na blue chipy przypadało 964 mln złotych. Indeks WIG zyskał 1,84%. Dużo większy zysk odnotował WIG20. Zamknięcie nastąpiło 1 punkt poniżej maksimum dziennego zakresu wahań, na poziomie 2344,45 pkt. Oznacza to wzrost wartości indeksu o 2,32%. WIG20 fut osiągnął wynik 2,49%, a WIG20usd dodał z dorobku 2,64%. Nad kreską zakończyły dzień druga i trzecia liga. mWIG40 wzrósł o 0,88%, a sWIG80 zyskał 1,08%.

W gronie blue chipów 16 spółek dały inwestorom zarobić. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły Allegro (5,7%), Pekao (4,65%) i PZU (3,80%). Pozostałe 4 spółki zakończyły dzień niewielką przeceną. Czerwonymi latarniami okazały się PGNiG, Cyfrowy Polsat i Asseco. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 1,49%, 0,61% i 0,06%.

Dzisiaj WIG20fut otworzył się luką wzrostową. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,93%.

Perspektywy ostatniej fali aprecjacji PLN są dość mgliste. Galopująca inflacja i niskie stopy procentowe, przy spóźnionej o miesiące reakcji RPP, czy bezsensowne spory z Komisją Europejską, nie sprzyjają rodzimej walucie.

GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,44.

EURPLN – utrzymuje się ponad poziomem 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,54.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 3,99.

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,32.

PLNJPY – para walczy na wsparciu na poziomie 27,50.



