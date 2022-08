Powrót do bezpiecznych aktywów

W czoraj na początku sesji europejskiej pogorszyły się nastroje po tym, jak inflacja w Wielkiej Brytanii wzrosła do poziomu 10,1%, przy szacunkach wynoszących 9,8%.

Nowo rozpoczęty dynamiczny ruch spadkowy na głównych światowych indeksach był kontynuowany, mimo lepszego niż przewidywano raportu o sprzedaży detalicznej w USA, aż do czasu wieczornej publikacji protokołów z FOMC, które nie pozwoliły na zmianę ogólnego kierunku. Urzędnicy z FOMC nadal sugerują, że stopy procentowe powinny wzrosnąć o 1,5 p.p., co pozwoliłoby na osiągnięcie stopy funduszy federalnych na poziomie 3,75-4%.

Ponownie widzieliśmy wzrost apetytu na bezpieczne aktywa, co doprowadziło do umocnienia dolara w stosunku do szerokiego koszyka walut o 0,21%. Na tej fali spadły ceny ropy WTI w okresie, w którym konieczne jest zastąpienie rosyjskiego eksportu przez europejskich nabywców. Obawy o globalny wzrost niepokoją uczestników rynku naftowego, szczególnie po niedawnej rewizji szacunków PKB dla Unii Europejskiej i Chin w dół.

Perspektywy utrzymania wysokiej inflacji oraz ponowny wzrost rentowności obligacji USA działają na niekorzyść złota, które ciągle oddala się od szczytu z 10 sierpnia na poziomie 1808 USD. Patrząc na kształt aktualnej akcji cenowej i znaczną przewagę świec podażowych na interwale czterogodzinnym, po rozbiciu wsparcia na 1755 USD możemy zobaczyć ruch do okolic 1735 USD. O powrocie do trendu wzrostowego będziemy mogli mówić dopiero po wzroście i utrzymaniu powyżej ostatniego szczytu przed dołkiem na 1782 USD. Jego pokonanie może pozwolić na ponowny test psychologicznego poziomu 1800 USD.

Dwa dni temu widzieliśmy jak Nasdaq100 który w ostatnich tygodniach przewodził wzrostom, zamknął się na ujemnym terytorium, tracąc 0,07%, przy reszcie amerykańskich indeksów znacznie na plus. Był to sygnał, że możemy się spodziewać zwrotu w najbliższych dniach. Spełnienie się tego spadkowego scenariusza, zapowiedzianego przez spółki technologiczne, doprowadziło do zmiany na US30 o (-0,37%), Nasdaq100 (-1,08%), S&P500 (-0,65%) i US2000 (-1,62%).

Patrząc na rynki europejskie DAX odnotował (-1,94%), ITA40 (-1,07%), France40 (-1,18%), Spain35 (-0,97%). W Azji sytuacja wyglądała nieco lepiej. Zmiana na HongKong50 wyniosła (-0,19%), Japan225 (0,23%), a AsiaDow (-0,65%).

Wczorajsza sesja na GPW była dość ponura, kiedy 57% notowanych na niej spółek traciło na wartości, gdzie czerwoną latarnią była Decora notująca stratę na poziomie 8,06%. W pierwszej dziesiątce najsilniej spadających walorów można się było doszukać aż czterech banków tj.: Millenium (-6,05%), Santander (-5,47%), PKO BP (-5,05%) i Alior (-4,97%). Z drugiej strony mieliśmy Unimot (+10,39%), Benefit (+9,6%) i Stąporków (+7,87%).

Obrót na naszej giełdzie był powyżej średniej z ostatnich tygodni kształtującej się na poziomie ok. 700 mln zł, kiedy osiągnął nieco ponad 980 mln zł. Wciąż jest to wartość żałośnie niska w porównaniu z krajem za zachodnią granicą.

Kontrakty terminowe na Wig20 otworzyły się luką spadkową, która szybko została wypełniona, ale aktualnie tworzy się długi cień powyżej ostatniej świecy, sugerujący, że sprzedający ponownie próbują przejąć kontrolę. Zmiana na ten moment wynosi (-0,19%).

Złoty kontynuuje spadki w stosunku do głównych walut.

GBPPLN – funt aktualnie handlowany jest po 5,58.

EURPLN – euro dziś wycenione jest na 4,71.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,64.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,87.

PLNJPY – kurs jego wymiany jest na poziomie 29.



