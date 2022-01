Powell w centrum uwagi

P o tym jak Fed zapowiedział normalizację polityki monetarnej i przyspieszoną ścieżkę podnoszenia kosztu pieniądza, co skutkowało przeceną na rynkach akcji i skokowym wzrostem rentowności amerykańskich obligacji, inwestorzy muszą wyceniać fakt, że w USA skończył się okres taniego pieniądza, a to może spowodować, że część kapitału popłynie w stronę bezpiecznych aktywów.

Po części widać to już w rosnących rentownościach amerykańskich obligacji rządowych. Wczoraj na krótko rentowność 10-cio letnich obligacji wzrosła powyżej 1,8%. Tym samym rentowność 10-letnich obligacji skarbowych osiągnęła najwyższy poziom od początku 2020 roku. Inwestorzy będą wsłuchiwać się w każde słowo Powella. O godz. 16 rozpocznie się w Senacie przesłuchanie Powella, gdy kongresmeni będą debatować nad jego nominacją na drugą kadencję szefa Fed. Wybór Powella przez prezydenta Bidena pokazuje chęć kontynuacji amerykańskiej polityki gospodarczej, pomimo sprzeciwu ze strony niektórych Demokratów, którzy chcieli kogoś bardziej stanowczego w kwestii przepisów bankowych i zmian klimatycznych. Przesłuchanie Laela Brainarda w sprawie objęcia funkcji wiceprzewodniczącego ma odbyć się w czwartek.

Wczorajsza sesja w Europie to kontynuacja wyprzedaży: FTSE100 (-0,53%), DAX40 (-1,13%), CAC40 (-1,44%), FTSE MIB (-0,96%), IBEX 35 (-0,51). Stoxx 600 spadł o 1,48%.

Na Wall Street dalsze spadki indeksów z początku handlu udało się w dużej mierze odrobić, a dołujący o blisko 2% Nasdaq nawet wyszedł w ostatnich minutach nad kreskę z wynikiem 0,05%. Dow Jones stracił tylko 162 pkt., czyli 0,45%, S&P500 spadł o 0,14%. Kluczowe wsparcie obroniły małe spółki. Russell 2000 stracił 0,40%.

Dziś na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku oczekiwanie na wystąpienie Powella. Rynki azjatyckie zwracają uwagę na amerykańską Rezerwę Federalną, która w tym roku ma podnosić stopy procentowe. To, co dzieje się w Chinach, może mieć również reperkusje regionalne. Indeks giełdy w Tokio spada o 0,90%, australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,77%, a południowokoreański KOSPI zyskuje 0,02%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,06%), Szanghaj (-0,68%), Singapur (0,40%), Nowa Zelandia (-0,47%), Indonezja (-0,14%). Indeks Asia Dow jest pod kreską 0,45%.

Po jedenastu z rzędu sesjach wzrostowych na WIG20, przyszedł czas na cofnięcie. Utrzymujące się kiepskie nastroje na głównych parkietach Europy i słabiutki strat na Wall Street musiały mieć swoje przełożenie na graczy z Książęcej. Dla blue chipów zaporą okazał się poziom 2300 punktów i zamknięcie poniżej tej wartości może spowodować głębsze cofnięcie. Wszystkie najważniejsze warszawskie benchmarki, zakończyły dzień przeceną. To, co może popsuć dobry humor kupujących, to obawy o globalny wzrost gospodarczy i przede wszystkim koniec ery łatwego pieniądza i zapowiedź banków centralnych o normalizacji polityki monetarnej i fiskalnej. Przed warszawskimi graczami ciągle jest szansa, że uda się zakończyć ostatni zjazd większym odreagowaniem. Jednak wyhamowanie tempa wzrostu, może skutkować kilkudniową przeceną.

Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,18 mld złotych, z tego na blue chipy przypadało 964 mln złotych. Indeks WIG stracił 0,62%. Znacznie większą stratę odnotował WIG20. Zamknięcie nastąpiło w okolicach minimum dziennego zakresu wahań na poziomie 2391,23 pkt. Oznacza to spadek wartości indeksu o 0,90%. WIG20 fut osiągnął wynik -0,91%, a WIG20usd oddał z dorobku 0,99%. Pod kreską zakończyły dzień druga i trzecia liga. mWIG40 spadł o 006%, a sWIG80 stracił 0,03%.

W gronie blue chipów tylko 3 banki dały inwestorom zarobić. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły Pekao (1,53%), PKO BP (0,82%) i Santander (0,77%). Pozostałe 17 spółek zakończyło dzień przeceną. Czerwonymi latarniami okazały się CD Projekt, Lotos i Asseco. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 5,31%, 3,58% i 2,72%.

Dzisiaj WIG20fut otworzył się luką wzrostową. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,65%.

Perspektywy aprecjacji PLN są dość mgliste. Galopująca inflacja i niskie stopy procentowe, przy spóźnionej o miesiące reakcji RPP, czy bezsensowne spory z Komisją Europejską, nie sprzyjają rodzimej walucie.

GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,44.

EURPLN – utrzymuje się ponad poziomem 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,54.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 4,00.

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,32.

PLNJPY – para walczy na wsparciu na poziomie 27,50.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.