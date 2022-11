Powell i inflacja w Polsce skupi uwagę inwestorów

Niewielka zmienność, która panowało w ostatnich kilku dniach może dziś znacznie wzrosnąć. O godz 19:30 naszego czasu, Jerome Powell ma zaplanowane wystąpienie, gdzie wypowiedzi poszczególnych członków Fed wskazują, że dziś i jego słowa wybrzmią jastrzębio. Otwartą kwestią jest to, na ile jastrzębia retoryka została już wyceniona, jednak gdyby pojawiło się coś zgoła odmiennego, można to będzie odebrać jako negatywną niespodziankę z amerykańskiego rynku. Dziś poznamy raport ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnych przedsiębiorstw.

Krajowi gracze i kredytobiorcy będą zwracać uwagę na dane o inflacji. Szacunki ekonomistów sugerują, że inflacja w listopadzie przyspieszy z 17,9% do 18,1%, zatem szykuje się kolejny rekord. Marną pociechą jest to, że CPI rośnie w wolniejszym tempie, tym bardziej, że ceny energii elektrycznej i gazu były zamrożone, a od stycznia nadal rosną. Wolniejszy wzrost to również efekt rosnącej bazy.

Po weekendowych protestach w Chinach, które zostały stłumione brutalnymi działaniami policji, chińscy urzędnicy ds. zdrowia powołując się na mniej śmiercionośny wariant Omicron, wzywając do łagodniejszych blokad, ale nie wiadomo, czy Pekin zmieni swoją politykę. Demonstracje, które dotyczyły głównie polityki zero covid odzwierciedlały również niepokój młodych ludzi o perspektywy zatrudnienia. Oficjalna stopa bezrobocia wśród młodzieży w miastach wynosi 18%. Wiele miejsc pracy dla młodych ludzi i absolwentów szkół wyższych – zwłaszcza w chińskim sektorze internetowym, edukacyjnym i usługowym – zniknęło w ciągu ostatniego roku z powodu kontroli Covid i rządowych represji regulacyjnych wobec firm technologicznych.

Wczorajsza sesja w Europie minęłą w niewielkiej zmienności. Poza wzrostem FTSE100 (0,51%) napędzanym akcjami HSBC, wszystkich głównych indeksy Starego Kontynentu zakończyły dzień na poziomach poprzedniego zamknięcia. Za oceanem znów najsłabiej wypadł Nasdaq Composite ze stratą 0,59%, ale już Dow Jones i S&P500 praktycznie nie zmieniły wartości.

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku panują dziś mieszane nastroje przed bacznie obserwowanym wystąpieniem szefa Rezerwy Federalnej, które może dać wskazówki dotyczące dalszych podwyżek stóp procentowych. Indeks giełdy w Tokio spada o 0,31%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,43%, a południowokoreański KOSPI zyskuje 1,12%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (0,26%), Szanghaj (-0,05%), Singapur (-0,01%), Tajwan (1,16%), Indonezja (0,47%). Indeks Asia Dow traci 0,07%.

Rodzimi inwestorzy będą oczekiwać na wstępny odczyt inflacji za listopad. CPI w październiku wzrosło do 17,9% w ujęciu r/r. Gro ekonomistów spodziewa się, że CPI może w najbliższym czasie przekroczyć poziom 20%. NBP wstrzymał podwyżki stóp procentowych (chwilowo?), a działania rządu wpompowujące wciąż nowy pieniądz napędzają inflację.

Wczorajsza sesji na GPW zakończyła się wzrostem indeku blue chipów, jednak jego jakość pozostawia wiele do życzenia, bowiem dopiero rzutem na taśmę byki wyprowadziły WIG20 nad kreskę. Dziś, gdy inwestorzy wyczekują na wystąpienie Powella, które rozpocznie się po zamknięciu sesji przy Książęcej, będzie rzutować na czwartkowe otwarcie, zatem trzeba uzbroić się w cierpliwość. Zagraniczni inwestorzy mogą zacząć realizację zysków z kilkutygodniowego rajdu blue chipów, z drugiej strony tradycyjny rajd świętego Mikołaja nie został odwołany

Długi, górny cień ubiegłotygodniowej świecy może zwiastować głębsze cofnięcie na rodzimych blue chipach, jednak wzrost popytu na akcje może zanegować jego wymowę spadkową i końcówka listopada oraz grudzień daje szansę na kontynuację wzrostów. Po kilku tygodniach nieprzerwanych wzrostów, wtorkowa sesja dwa tygodnie temu pokazała, że byki łapią zadyszkę, co może skutkować pogłębieniem spadków w rajdzie rozpoczętym 13 października. Technicznie na wykresie dziennym Poland 20 powstały dwie luki, na przemian wzrostowa i spadkowa, tworząc układ który może sprowokować byki do realizacji zysków z trwającego nieco ponad miesiąc rajdu. Projekcje NBP na przyszły rok nie napawają optymizmem, więc można przyjąć tezę, że wszystko co najgorsze jeszcze przed nami. Póki co, kilkudniowe cofnięcie byki wykorzystały do zakupów po atrakcyjniejszych cenach

Przez cały dzień niewiele sią działo, Popyt i podaż walczy o utrzymanie WIG20 powyżej poziomu 1700 pkt. i co najważniejsze utrzymały go. Jednak ostatnie dni minęły w poszukiwaniu kierunku oscylując wokół poziomu 1750 pkt.

To, co musi niepokoić inwestorów, to oczekiwania NBP mówiące o ujemnym PKB w przyszłym roku, wciąż agresywna polityka banków centralnych w celu tłumienia inflacji, zagrożenia związane z bezpieczeństwem energetycznym w Europie, a przede wszystkim rosnąca presja inflacyjna w kraju. Nie bez znaczenie jest ryzyko wystąpienia globalnej recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,26 mld złotych. WIG zyskał 0,35%, a WIG20 dodał do dorobku 0,43%. Kontrakt na WIG20 po spadku o 2,20% wzrósł o 0,64%, meldując się na poziomie 1742 pkt. mWIG40 wzrósł o 0,41%, a sWIG80 stracił 0,27%.

