Polski rynek pod presją

G iełda znajduje się stale pod presją podaży, zarówno na polskim i jak i zagranicznym parkiecie. Trudno oczekiwać, aby GPW zyskiwało, kiedy największy partner handlowy Polski, Niemcy, mają bardzo słabe nastroje w biznesie.

Obawy potęgowane dodatkowo przez potencjalne braki w dostawach gazu przez Nord Stream 1. Niemiecki indeks podczas wczorajszej sesji amerykańskiej oddał połowę zysków z sesji europejskiej, a dziś kontynuuje te spadki.

To ciągnie WIG20 w dół, który dodatkowo boryka się z obiecanymi przez rządzących nowymi obciążeniami podatkowymi dla sektora energetycznego oraz już wcześniej zapowiadanymi obciążeniami sektora bankowego - dwa największe sektory w WIG20. Po otwarciu notowań banki dalej ciążą, podczas gdy energetyka zachowuje się stabilnie. Ostatnie motory napędowe WIG20, czyli detaliści dziś czekają na dane dotyczące inflacji w USA.

CPI z ameryki otworzy prawdopodobnie nowy rozdział w oczekiwaniach dotyczących FEDu.

Jutro podane zostaną odczyty PPI, które prawdopodobnie potwierdzą, że inflacja nie odpuszcza. Inwestorzy zwracają uwagę na spadek cen ropy, która w odmianie WTI wróciła poniżej 100 dolarów za baryłkę, jednak w dalszym ciągu nie może przebić się poniżej 93-94 USD, gdzie zlokalizowane są dna z marca br. Oznacza to tyle, że presja inflacyjna ze strony ropy maleje, ale nie przeradza się w spadek cen. Do tego gaz zarówno w Ameryce jak i w Europie nie może na stałe uplasować się na niższych poziomach ze względu na wspomniane wcześniej obawy o dostawy z Rosji.

Drogi gaz podbija ceny nawozów, a w skrajnych przypadkach powoduje, że firmy decydują się na zaprzestanie produkcji. Jeżeli na jesieni zabraknie gazu w magazynach lub w przesyle z Baltic Pipe, to w Polsce może dojść do wyłączenia zakładów z Grupy Azoty, czy innych gazochłonnych. PGNiG jako dostawca gazu w Polsce ma także nie lada wyzwanie, ponieważ niestety może nie mieć czym handlować. Produkcja ze złóż nie jest w stanie zaspokoić całego zapotrzebowania gazu w Polsce.

To co dla jednych jest problemem, dla innych jest szansą i w ten oto sposób, firmy produkujące energię z innych źródeł, tak jak Polenergia czy Photon Energy reagują zwyżkami na zawirowania energetyczne. Wysokie ceny prądu pompują wyniki spółek. Trzeba jednak pamiętać, że inwestycje w OZE wciąż są obarczone wysokimi kosztami, stąd gdyby ceny w przyszłości energii spadły, to ponownie mocno odbije się to na wynikach tych spółek.

Odczyty inflacji w Czechach wniosły ją na nowe szczyty na poziomie 17,2% r/r przy oczekiwaniach na poziomie 17%. Jednocześnie w Niemczech CPI wynosi za czerwiec 7,6% r/r co jest zgodne z oczekiwaniami. Polskie finalne odczyty inflacji za czerwiec poznamy w piątek, a wstępne dane wskazały 15,6% r/r.

Chiński import wzrósł o 1% r/r przy oczekiwaniach na poziomie 3,9%. Natomiast eksport wzrósł aż o 17,9% r/r przy oczekiwaniach 12%. Bilans handlu zagranicznego w Chinach puchnie, rosnąć do 97,94 mld USD w czerwcu z 78,76 mld USD w maju.

Na giełdzie w USA dodatkowo rozpoczął się sezon wyników. W tym tyg głównie banki zaczną raportować swoje wyniki, które raczej trudno oczekiwać, aby był rewelacyjne zarówno ze względu na ograniczenie akcji kredytowej jak i emisji nowych akcji, inwestycji itd. Znaczące minięcie się z prognozami wyników może doprowadzić do kolejnej fali wyprzedaży na giełdzie amerykańskiej.

USDPLN zmierza w kierunku 5,0000, aktualnie robiąc bardzo płytkie korekty. Wsparcie znaczące znajduje się dopiero na 4,6700, którego wybicie oznaczać będzie rozpoczęcie większej korekty. Kolejne wsparcie jest na 4,55 oraz 4,40.

EURPLN wspina się coraz wyżej, opór kolejny znajduje się na 4,86 a następnie na 4,96. Wsparcie uplasowane jest na poziomie 4,76-4,74 oraz niżej na poziomie 4,67.

GPPPLN przyspiesza ruch wzrostowy, kolejny opór znajduje się na 5,80 a następnie 5,90. Wsparcia są na 5,66 oraz 5,60.

CHFPLN dobija do szczytów z marca tego roku, przedział między 4,90 a 5 zł jest silną psychologiczną strefą oporową. Spadek poniżej 4,86 powinien rozpocząć większą korektę. Kolejne wsparcia znajdują się na 4,78 oraz 4,70.



