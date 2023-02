Ceny konsumpcyjne w USA przyspieszyły w styczniu, ale roczny wzrost był najmniejszy od końca 2021 roku, wskazując na dalsze spowolnienie inflacji i prawdopodobnie utrzyma Rezerwę Federalną na umiarkowanej ścieżce podwyżek stóp procentowych.

Indeks cen konsumpcyjnych wzrósł w zeszłym miesiącu o 0,5% po tym, jak zyskał 0,1% w grudniu, podał Departament Pracy we wtorek.

Miesięczna inflacja została pobudzona częściowo przez rosnące ceny benzyny, które wzrosły o 3,6% w styczniu, według danych U.S. Energy Information Administration.

Ekonomiści ankietowani przez Reutersa przewidywali, że CPI wzrośnie o 0.5%. Znaczna część badania została przeprowadzona, zanim Biuro Statystyki Pracy (BLS) Departamentu Pracy opublikowało w piątek roczne korekty sezonowo korygowanych danych o CPI.

Wagi wydatków używane do obliczenia CPI zostały również zaktualizowane, począwszy od styczniowego raportu. Nowe wagi, które zostały opublikowane w piątek, odzwierciedlają wydatki konsumentów w 2021 roku.

Udział mieszkań w CPI został podniesiony, ale wagi dla transportu i żywności zostały obniżone. Rewizje, zaktualizowane czynniki sezonowe i nowe wagi skłoniły niektórych ekonomistów do podniesienia swoich prognoz CPI.

Niemniej jednak inflacja spowalnia, co pozwoliłoby Fed kontynuować niewielkie tempo podwyżek stóp w przyszłym miesiącu.

W ciągu 12 miesięcy do stycznia CPI wzrosło o 6,4%. Był to najmniejszy wzrost od października 2021 roku i nastąpił po wzroście o 6,5% w grudniu. Roczny wskaźnik CPI osiągnął w czerwcu szczyt na poziomie 9,1 proc., co było największym wzrostem od listopada 1981 roku.



