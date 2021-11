Podnosić czy nie podnosić, oto jest pytanie dla Banku Anglii

T o był pozytywny tydzień dla rynków w Europie, nawet jeśli FTSE100 spadał w ciągu ostatnich kilku dni, gdyż Stoxx600 i Euro Stoxx 50 osiągały nowe rekordowe poziomy.

Posiedzenie Fed z zeszłej nocy poszło zgodnie z oczekiwaniami, kiedy bank centralny ogłosił obniżkę skupu obligacji skarbowych o 10 miliardów dolarów i 5 miliardów dolarów w papierach wartościowych zabezpieczonych hipotecznie, począwszy od tego miesiąca. Powell dość jednoznacznie stwierdził, że podwyżka stóp jest jeszcze odległa, co pomogło pchnąć amerykańskie akcje na nowe rekordy i silnie osłabiło dolara amerykańskiego. To mocne zakończenie sprawiło, że na rynkach azjatyckich odbyła się przyzwoita sesja i prawdopodobnie przełoży się na dzisiejsze otwarcie Europy.

Pomimo słabości dolara amerykańskiego, istnieją spore szanse na to, że Fed będzie zmuszony do szybszego podniesienia stóp procentowych, jeśli dane w dalszym ciągu będą się poprawiać. Ta interpretacja pomaga wyjaśnić, dlaczego rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła do 1,6%, a 2-letnie rentowności zakończyły kolejny dzień wyżej. W ciągu ostatnich kilku tygodni rentowność 2-letnich obligacji skarbowych Wielkiej Brytanii wzrosła ponad trzykrotnie, z 0,2% na początku września do ponad 0,7%, w związku z obawami, że inflacja może nie być tak przejściowa, jak nam wmawiały banki centralne. Zanim Andy Haldane odszedł ze stanowiska głównego ekonomisty Banku Anglii, argumentował, że program skupu aktywów banku centralnego wymaga ograniczenia. Od tego czasu prezes Banku Anglii, Andrew Bailey, wyraził swoje zaniepokojenie rosnącymi oczekiwaniami inflacyjnymi i tym, że bank centralny może być zmuszony do podjęcia działań mających na celu ograniczenie perspektyw inflacji. Obawy te znalazły poparcie nowego głównego ekonomisty, Huw Pill. Skłoniło to rynki do wyceniania możliwych wielokrotnych podwyżek stóp procentowych ze strony Banku Anglii do końca przyszłego roku, wśród rozmów, że bank centralny może być na krawędzi popełnienia poważnego błędu politycznego. W czasach, kiedy widoczne są różne zakłócenia łańcucha dostaw i rosnące ceny energii, ostatnią rzeczą, jakiej potrzebuje gospodarka, jest podwyżka stóp. Argument ten raczej pomija fakt, że rynki już wyceniły podwyżkę w oczekiwaniu na ruch banku centralnego, którego brak zaszkodziłoby jego wiarygodności. To prawda, że podwyżka stóp teraz byłaby ostrą zmianą polityki w stosunku do ostatniego posiedzenia we wrześniu, ale nie byłby to też koniec świata. Podwyżkę stóp procentowych od 0,15% do 0,25% można uznać za całkowicie spójną z ożywieniem w brytyjskiej gospodarce, obserwowanym od czasu wprowadzenia środków nadzwyczajnych w marcu 2020 r. Chociaż jest mało prawdopodobne, aby jakakolwiek decyzja była jednomyślna, znamy nazwiska dwóch osób, które na pewno będą głosować przeciwko podwyżce - Tenreyro i Mann. Biorąc pod uwagę ich ostatnie komentarze na temat polityki, jedno jest pewne, że decyzja zostanie rozstrzygnięta w nieparzystym głosowaniu. Jeśli brytyjska gospodarka nie wytrzyma wzrostu stopy bazowej o 0,15%, to naprawdę jest w bardzo słabym położeniu. Gołębia podwyżka, jeśli coś takiego istnieje, mogłaby zostać zrealizowana w ramach forward guidance. Nie spełnienie oczekiwań rynku byłoby niezwykle szkodliwe i mogłoby spowodować spadek funta i spotęgować wszelkie impulsy inflacyjne. W każdym razie bank centralny nadal będzie musiał podnieść swoje perspektywy inflacji, jednocześnie korygując swoje prognozy wzrostu w ramach dzisiejszego raportu o inflacji.

Tygodniowa liczba bezrobotnych w USA ma spaść do 275 tys.

EURUSD – jeśli uda mu się przebić opór z okolic 1,1620, możemy zobaczyć retest 50-dniowej MA, które aktualnie znajduje się w pobliżu 1,1700. Wsparcie pozostaje na poziomie 1,1520 i październikowych minimach, ich przełamanie pozwoli na obranie 1,1400 na kolejny cel.

GBPUSD – utrzymał się przez dwa dni powyżej 1,3600, jednak pozostanie poniżej 50-dniowego MA stwarza ryzyko powrotu w kierunku poziomu 1,3570. Musimy zobaczyć ruch powyżej 1,3730, aby się ustabilizować.

EURGBP – nie mogąc wzrosnąć powyżej 0,8520 wycofał się do 0,8470/80. Ponowny ruch przez 0,8520/30 może być zapowiedzią testu okolic 0,8580. W razie kontynuacji spadków kolejne wsparcie znajduje się na 0,8400.

USDJPY – zareagował wczoraj na opór stawiany przez szczyty z listopada 2017 r. przy 114,75, których pokonanie otwiera drogę do 116,00. Kluczowe wsparcie pozostaje na 113,20, dalsze znajduje się na 112,40.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 17 punktów wyżej, na poziomie 7266.

DAX – oczekuje się otwarcia 64 punkty wyżej, na poziomie 16024.

CAC40 – możliwe otwarcie 33 punkty wyżej, na poziomie 6983.



