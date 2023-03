Po jastrzębim Powellu, czekamy na raport ADP i Bank Kanady

Wyczekiwana przez inwestorów wizyta Powella na Kapitolu, podczas której prezes Fed przedstawił półroczny raport na temat polityki monetarnej przed Komisją Bankowa Senatu, zaowocowała spadkami na giełdach i umocnieniem dolara. Przewodniczący Jerome Powell powiedział, że Rezerwa Federalna rozważy podniesienie stóp procentowych o więcej niż pół punktu procentowego w marcowym posiedzeniu i prawdopodobnie podniesie w tym roku stopy wyżej niż wcześniej oczekiwano, aby schłodzić gospodarkę, która wykazała zaskakującą siłę. Komentarze Powella, skierowane do kongresmenów, położyły podwaliny pod zauważalną zmianę taktyki Fed w celu zmniejszenia presji cenowej. Wysoka inflacja i napięty rynek pracy mogą skłonić bankierów banku centralnego do zmiany przyjętej niedawno strategii podnoszenia stóp procentowych w krokach mniejszych niż ćwierć punktu. Najnowsze dane gospodarcze są lepsze niż oczekiwano, co sugeruje, że ostateczny poziom stóp procentowych będzie prawdopodobnie wyższy niż wcześniej przewidywano - powiedział Powell przed Senacką Komisją Bankową. „Gdyby całość danych wskazywała na to, że szybsze zacieśnienie jest uzasadnione, bylibyśmy przygotowani na zwiększenie tempa podwyżek stóp”.

Dziś uwaga graczy skupi się na raporcie ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnych przedsiębiorstw. Oczekuje się, że zatrudnienie wzrosło w lutym o 200 tys. po styczniowym wzroście o 106 tys. Poznamy też decyzję BoC o wysokości kosztu pieniądza. Rynki wyceniają, że bank zrobi przerwę po serii podwyżek i pozostawi główną stopę na niezmienionym poziomie 4,5%. Również dzisiaj, RPP podejmie polityczną decyzję o pozostawieniu stóp na niezmienionym poziomie.

Sporo zamieszania było na giełdach w Europie, jako że Powell przemawiał do Kongresu po zamknięciu sesji na Starym Kontynencie. Początkowe wzrosty na europejskich parkietach nie wytrzymały próby czasu, a obawy graczy o jastrzębi zwrot w retoryce Powella sprawiły, że wszystkie wiodące benchmarki weszły na czerwone terytorium. Do tego dołożyły się zapowiadane podwyżki stóp procentowych przez EBC, gdzie przemysł zwalnia, inflacja pozostaje wysoka, a wypowiedzi bankierów centralnych nie pozostawiają wątpliwości o agresywnym podejściu banku w celu zwalczanie inflacji. CAC40, który na chwilę wspiął się na historyczne maksimum stracił na zamknięciu 0,48%. Dax został przeceniony o 0,60%, FTSE MIB i IBEX35 straciły odpowiednio 0,67% i 1,05%, a o 0,13% cofnął się FTSE100. Amerykańskie benchmarki o samego startu notowań zaliczały coraz to niższe poziomy, kończąc handel w okolicach dziennych minimów. Dow Jones spadł o 575 pkt., czyli 1,72%, S&P500 zamknął się poniżej poziomu 4000 pkt. tracąc 1,53%, a Nasdaq Composite cofnął się o 1,25%.

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku dominuje czerwień po tym. Chińskie akcje spadały, a Pekin ogłosił plany zmian regulacyjnych, pomimo tego, że dane z gospodarki chińskiej pozytywnie zaskoczyły inwestorów. Teraz gracze giełdowi będą przyglądać się piątkowym danym Departamentu Pracy. Jedynym jasnym punktem jest Nikkei, który zyskuje 0,52%, australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,77%, a koreański KOSPI spada o 1,32%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-2,63%), Szanghaj (-0,43%), Singapur (-0,37%), Tajwan (-0,25%), Indonezja (-0,49%). Indeks Asia Dow traci 1,29%.

Wczorajsza sesja na GPW upłynęłą pod presją jastrzębiego wystąpienia Powella. Do ostatniej godziny notowań, WIG i WiG20 walczyły o utrzymanie się nad kreską, jednak słaba końcówka handlu w Europie i słaby start na Wall Street, zrzuciły oba benchmarki poniżej zera. Od strony technicznej, z jednej strony mamy potencjalną formację flagi, z drugiej zaś odbicie od poziomu 1890 pkt., zatem najbliższe sesje pokażą, czy rozpoczął się nowy impuls wzrostowy, czy to tylko przerwa w pogłębieniu korekty, rajdu rozpoczętego w październiku ubiegłego roku.

Martwić powinien niski obrót podczas ostatnich sesji, który może sugerować ostrożność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Obrót na szerokim rynku wyniósł 931 mln złotych. WIG stracił 0,65%, a WIG20 oddał z dorobku 1,08%. Kontrakt na WIG20 spadł o 1,43%, meldując się na poziomie 1855 pkt. Na tym tle wyróżniały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,53%, a sWIG80 wzrósł o 0,18%.

W relacji do głównych walut, złoty pozostaje w szerokim trendzie bocznym:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,26.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,69.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,45.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,72.

PLNJPY – para handlowana jest po 30,90.



