Po Fed nerwowo na rynkach. PMI w centrum uwagi

Fed bliski wstrzymania ścieżki zacieśniania polityki pieniężnej

Z jednej strony Fed wskazał, że jest bliski wstrzymania ścieżki zacieśniania polityki pieniężnej, aby zaradzić zagrożeniom dla stabilności finansowej, ponieważ upadki banków w tym miesiącu podważyły dobrą kondycję banków systemowych. Obawy, że wysokie stopy procentowe mogą zwiększyć ryzyko kryzysu, skłoniły FOMC do utrzymania prognoz stopy funduszy na koniec roku na niezmienionym poziomie 5,1%, pomimo wzrostu oczekiwań inflacyjnych i rewizji w dół prognozy stopy bezrobocia. Z drugiej zaś, obawy inwestorów o możliwe perturbacje w sektorze finansowym sprawiły, że na giełdach pojawiła się nerwowość, co miało przełożenie na przebieg dwóch ostatnich sesji oraz podwyższonej zmienności cen złota i spadku rentowności amerykańskich obligacji. Cena uncji złota rosła osiągając poziom 2000 USD.

Rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich spadła do najniższego poziomu w tym roku. Rentowności obligacji rządowych w Europie spadły w czwartek, a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o około 12 punktów bazowych do 2,21%, po osiągnięciu tygodniowych maksimów na poprzedniej sesji, ponieważ inwestorzy analizowali ostatnie decyzje dotyczące polityki pieniężnej i próbowali ocenić wpływ dalszych podwyżek stóp procentowych dla gospodarek i światowego systemu finansowego w następstwie ostatnich zawirowań w sektorze bankowym.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy przebiegała w chaotycznych ruchach i zakończyłą sie spadkiem wszystkich benchmarków, poza CAC40 (0,11%). Najwięcej, bo 0,89% stracił FTSE100 w następstwie podwyżki stóp przez BoE. Pozostałe indeksy straciły od 0,4% do 0,44%. Nerwowo było również za oceanem, choć ostatecznie Dow Jones i S&P500 rzutem na taśmę zakończyły handel na plusie. Dow Jones wzrósł o 75 pkt., czyli 0,23%, S&P500 zamknął się nad kreską z wynikiem 0,3%. Jedynie spółki technologiczne cieszyły się uznaniem. Nasdaq Composite zakończył handel wzrostem o 1,01%.

Azjatyckie rynki akcji spadły, ponieważ inwestorzy nadal zmagają się z zaostrzającymi się warunkami monetarnymi i utrzymującymi się obawami związanymi z globalnym kryzysem bankowym. Szereg banków centralnych, w tym Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Hongkongu i na Filipinach, nadal podnoszą stopy procentowe. Inwestorzy zareagowali również na dane pokazujące, że roczna stopa inflacji w Japonii spadła z 41-letnich szczytów, odzwierciedlając złagodzenie globalnej presji inflacyjnej i spowolnienie aktywności gospodarczej na całym świecie. Giełda w Tokio traci 0,18%, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 0,19%, a koreański KOSPI spada o 0,34%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,42%), Szanghaj (-0,49%), Singapur (0,06%), Sensex (0,05%), Indonezja (1,03%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,28%.

Wczorajsza sesja na parkiecie przy Książęcej zakończyła się oddechem ulgi dla byków będących w kłopotach podczas pierwszej fazy handlu. Martwi jednak spadek aktywności inwestorów.

Dla indeksu blue chipów, to zagranica ma kluczowe znaczenie. Ubiegły tydzień był najgorszym od niemal roku. Jeśli słowa Powella o zagrożeniach dla stabilności systemowej amerykańskich banków wystraszą inwestorów, można spodziewać się dłuższej przerwy we wzrostach. Od samego startu notowań widać było nerwowość w poczynaniach graczy. W południe WIG20 osiągnął swoje minimum bronić wsparcia i od tego czasu kupujący przeszli do ofensywy, co skutkowało finiszem w okolicach poprzedniego zamknięcia. Od strony technicznej, WIG20 utrzymał bronione od ubiegłego piątku wsparcie w okolicach 1700 pkt. Jeśli dobry sentyment z początku tygodnia nie ulegnie zasadniczej zmianie, kolejnym celem kupujących będzie powrót do rozbitego na fali wyprzedaży poziomu 1890 pkt.

Handlowi towarzyszył mizerny obrót, który na szerokim rynku wyniósł raptem 777 mln złotych, co może świadczyć o ostrożności inwestorów w podejmowaniu kluczowych decyzji. WIG stracił 0,01%, a WIG20 oddał z dorobku 0,08%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 0,17%, meldując się na poziomie 1735 pkt. Na skromnym plusie finiszowały średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,21%. sWIG80 wzrósł o 0,10%.

Złoty w stosunku do głównych walut pozostaje w szerokim trendzie bocznym:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,31.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,68.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,32.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,72.

PLNJPY – para handlowana jest po 30,10.



