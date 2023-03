Po Fed nerwowo na rynkach. Dobrych wieści jak na lekarstwo

Ostatni tydzień marca nie będzie obfitował w dane makroekonomiczne. Po maratonie decyzji banków centralnych można spodziewać się nieco bardziej spokojnego handlu. Jedynie pod koniec tygodnia poznamy dane o inflacji z głównych gospodarek strefy euro.



Obawy o bezpieczeństwo systemu bankowego w USA napędzało w minionym tygodniu rynki. Niemniej Bank of America twierdzi, że na horyzoncie pojawiła się kolejna bańka dzięki kryzysowi w sektorze bankowym, który doprowadził już do upadku trzech amerykańskich banków regionalnych. Analitycy Bank of America pod przewodnictwem Michaela Hartnetta twierdzą, że fundusze rynku pieniężnego są nowym gorącym aktywem. Wskazują, że aktywa zarządzane przez fundusze pieniężne przekroczyły już 5,1 biliona dolarów, co oznacza wzrost o ponad 300 miliardów dolarów w ciągu ostatnich czterech tygodni. Policzyli również największe tygodniowe przepływy gotówki od marca 2020 r. Największy w historii sześciotygodniowy napływ gotówki oraz największy tygodniowy odpływ obligacji o ratingu inwestycyjnym od października 2022 r. Według zespołu BofA. historia podpowiada, żeby sprzedać ostatnią podwyżkę stóp procentowych. „Rynki kredytowe i giełdowe są zbyt chciwe na obniżki stóp procentowych i nie boją się recesji” – mówią. W końcu, kiedy banki pożyczają od Fed w sytuacji awaryjnej, zaostrzają standardy udzielania pożyczek, co z kolei skutkuje mniejszą akcją kredytową. To natomiast prowadzi do mniejszego optymizmu małych firm, co ostatecznie będzie miało wpływ na rynek pracy.



Kończąca tydzień sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się solidnym spadkiem wszystkich benchmarków. Najwięcej, bo 2,23% stracił FTSE MIB. Pozostałe indeksy straciły od 1 26% (FTSE100) do 1,98% (IBEX35). Dax zamknął się poniżej pułapu 15000 pkt. Nerwowo było również za oceanem. Po niskim otwarciu, bykom udało się powrócić nad kreskę. Ostatecznie Dow Jones zyskał 132 pkt., czyli 0,41%. S&P500 rzutem na taśmę zakończyły handel zyskiem 0,56%. Nasdaq Composite zakończył handel wzrostem o 0,31%.



Azjatyckie rynki akcji są dziś w mieszanych nastrojach, a inwestorzy nadal zmagają się z zaostrzającymi się warunkami monetarnymi i utrzymującymi się obawami związanymi z globalnym kryzysem bankowym. Szereg banków centralnych, w tym Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Hongkongu i na Filipinach, nadal podnoszą stopy procentowe. Inwestorzy zareagowali również na dane pokazujące, że roczna stopa inflacji w Japonii spadła z 41-letnich szczytów, odzwierciedlając złagodzenie globalnej presji inflacyjnej i spowolnienie aktywności gospodarczej na całym świecie. Giełda w Tokio zyskuje 0,41%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,12%, a koreański KOSPI spada o 0,20%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,50%), Szanghaj (-1,05%), Singapur (0,99%), Sensex (0,46%), Indonezja (-0,55%). Indeks Asia Dow traci 0,09%.



Piątkowa sesja na parkiecie przy Książęcej zakończyła solidna przeceną wszystkich benchmarków, w ślad za spadkami na głównych europejskich parkietach.



Dla indeksu blue chipów, zagranica ma kluczowe znaczenie. Ubiegły tydzień był najgorszym od niemal roku. Jeśli słowa Powella o zagrożeniach dla stabilności systemowej amerykańskich banków wystraszą inwestorów, można spodziewać się dłuższej przerwy we wzrostach. Od samego startu notowań widać było nerwowość w poczynaniach graczy. Po niskim otwarciu, już w południe WIG20 osiągnął swoje minimum i do końca notowań pozostał na tym poziomie. Zarówno WIG jak i WIG20 zakończyły dzień w bezpośredniej bliskości dziennego zakresu wahań. Z grona blue chipów jedynie CD Projekt i Kęty utrzymały się na powierzchni. Od strony technicznej, WIG20 nie utrzymał bronionego od ubiegłego piątku wsparcia w okolicach 1700 pkt.



Handlowi towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,09 mld złotych. WIG stracił 1,69%, a WIG20 oddał z dorobku 2,09%. Kontrakt na WIG20 spadł o 2,59%, meldując się na poziomie 1690 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 1,06%. sWIG80 spadł o 0,81%.



Złoty w stosunku do głównych walut pozostaje w szerokim trendzie bocznym:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,33.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,69.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,35.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,74.

PLNJPY – para handlowana jest po 30,00.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.