Po Fed czas na Bank Anglii, Norges Bank i NBP

W czorajsza decyzja Fed w niczym nie zaskoczyła rynków. Jak to bywa w zwyczaju Rezerwy Federalnej, była ona dobrze przygotowana, a inwestorzy dokładnie wiedzieli czego należy oczekiwać.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami bank centralny podniósł stopy procentowe o pół punktu procentowego oraz zapowiedział redukcję bilansu Fed i zmniejszenie portfela aktywów o wartości 9 bilionów dolarów, a gołębi przekaz Powella wpłynął na wzrosty na giełdach, skutecznie osłabił dolara, co w efekcie spowodowało spadek rentowności obligacji. Jednocześnie zapowiedział, że na kolejnych posiedzeniach FOMC 50-punktowe podwyżki stóp mogą być odpowiednie. Gospodarka amerykańska powinna sobie poradzić z wyższymi stopami. Tempo tworzenia nowych miejsc pracy może spowolnić, ale stopa bezrobocia powinna pozostać rekordowo niska. Na chwilę obecną Fed nie widzi jeszcze nakręcania się spirali cenowo-płacowej. Gospodarka ma szansę odzyskać równowagę bez ryzyka recesji, a Fed użyje wszelkich narzędzi, by zapewnić jej miękkie lądowanie. w którym spowalnia wzrost gospodarczy na tyle, by obniżyć inflację, ale nie tak agresywnie, by gospodarka popadła w recesję. Fed nie będzie się wahał podwyższać stóp powyżej poziomu neutralnego w celu wyhamowania inflacji. Inflacja nie będzie jeszcze spadać, ale powinna się wypłaszczać.

Dziś kolejna porcja decyzji banków centralnych. Bank Norwegii trzykrotnie podnosił stopy procentowe i powszechnie oczekuje sę, że pozostawi je na poziomie 0,75%. Inaczej do inflacji podchodzi Bank Anglii. Po trzech podwyżkach uczestnicy rynku oczekują czwartej podwyżki o 25 pb. Również oczekuje się , że BoE zmniejszy skup aktywów z 895 do 428 mld GBP. Dla rodzimych inwestorów najważniejsza będzie decyzja RPP o wysokości kosztu pieniądza. Przy wciąż rosnącej inflacji, Rada prawdopodobnie podniesie stopę referencyjną o 100 pb.

Gracze z Europy mieli pecha, że sesja giełdowa zakończyła się przed ogłoszeniem decyzji Fed i wszystkie główne benchmarki zakończyły dzień pod kreską. Za to amerykańscy inwestorzy gołębi przekaz Fed wykorzystali do zakupów akcji. Dow Jones zyskał 930 pkt, S&P500 powrócił do poziomu 4300 pkt, a najbardziej dotknięte kwietniową przeceną spółki technologiczne powróciły do łask inwestorów. Nasdaq Composite zyskał 3,19% .

Rentowności amerykańskich obligacji nieznacznie cofnęły się, ale wciąż pozostają na wysokich poziomach. Zapowiedź zacieśniania polityki Fed pchnęła rentowności amerykańskich obligacji w górę. Popyt na papiery dłużne rządu USA jest wciąż wysoki, a inwestorzy w perspektywie przyspieszonej ścieżki podwyżek stóp procentowych zwiększają ekspozycję na bezpieczne aktywa. Rentowność 30-letnich papierów wynosiła dziś rano do 3,037%. Najpopularniejsze dziesięciolatki dają stopę zwrotu 2,937%. Dwuletnie papiery, które są najbardziej wrażliwe na stopy procentowe, osiągnęły rentowność 2,654%.

Rynki akcyjne w rejonie Azji i Pacyfiku rosną dziś po gołębim przekazie Powella. Giełdy w Japonii i Korei Południowej są zamknięte z powodu świąt. Niemniej handel wciąż pozostaje niestabilny, a inwestorzy próbują wycenić wpływ blokad w Chinach, skale spowolnienia wzrostu gospodarczego, przerwy w łańcuchu dostaw i wciąż rosnąca inflację. Australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,85%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (0,59%), Szanghaj (0,99%), Singapur (-0,27%), Tajwan (0,89%). Indeks Azja Dow rosnie o 0,75%.

Wczorajsza sesja na GPW przebiegała dość spokojnie i zakończyła się w mieszanych nastrojach. WIG i WIG20 ponownie finiszowały pod kreską, ale małe i średnie spółki zakończyły dzień w zieleni. Inwestorów niepokoi dynamicznie rosnąca inflacja, a co za tym idzie dalsze zacieśnianie polityki finansowej przez RPP. Co gorsza działania rządu, który co chwile wlewa w rynek pusty pieniądz w ramach tzw. tarczy inflacyjnej, napędza procesy inflacyjne. Wyższe stopy mają ściągnąć z rynku część gorącego pieniądza, a w ramach tarczy pieniądz ów wciąż dopływa, zapewne kosztem długu publicznego. Mamy więc receptę na samonapędzającą się spiralę inflacyjną. To, co może przynieść odbicie, to fakt, że WIG20 dotarł w okolice dołka z 24 i 25 lutego na poziomie 1800 - 1820 pkt., skąd można spodziewać się odbicia korekcyjnego, bo o zmianie trendu póki co nie można mówić. Warszawskich byków nie wspiera globalny risk-off związany z obawami globalnego spowolnienia światowej gospodarki. Czerwcowy kontrakt powiązany z WIG20 spadł o 1,09%, meldując się na poziomie 1815 pkt. WIG oraz WIG20 zakończyły dzień w okolicach minimum dziennego zakresu wahań, tracąc odpowiednio 0,34% i 0,63%. Z technicznego punktu widzenia WIG20 dotarł do wsparcia wynikającego z dołka z 7 marca. Jest to miejsce, z którego może rozwinąć się korekta, która zniesie część kwietniowej fali wyprzedaży. Dla byków zaporą nie do pokonania okazał się kluczowy krótkoterminowy poziom w okolicach 2130 pkt. Jest to poziom, który wyznaczał równowagę pomiędzy popytem a podażą. Dopiero jego trwałe pokonanie może otworzyć drogę do większych wzrostów. Dopóki 2130 jest skutecznie broniony przez obóz niedźwiedzi, można oczekiwać odreagowania fali spadkowej i odbicia do 2000 pkt. W alternatywnym scenariuszu można założyć spadek poniżej 1800 pkt.

Złoty po Fed nieznacznie umocnił się, jednak dla rodzimej waluty ważna będzie decyzja RPP.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,52.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,66.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,39.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,52.

PLNJPY – para powróciła ponad wsparcie na poziomie 27,50. Aktualnie handlowana jest 29,39.



