Po Fed czas na Bank Anglii

F ed zgodnie z oczekiwaniami podniósł stopę referencyjną o 25 pb, jednak decyzja ta nie zaskoczyła rynków. W sytuacji gdy inflacja jest na najwyższym poziomie od 40 lat, Fed planuje bardziej agresywną politykę.

Nowe prognozy pokazują, że bank podniesie stopy sześć razy, osiągnie 1,9% i 2,8% w 2023 r. i utrzyma ją do końca 2024 r. Tempo wzrostu jest znacznie szybsze niż zapowiedzi po grudniowym posiedzeniu. To sprowadza stopę procentową na “restrykcyjne” terytorium, które będzie ciążyć wzrostowi gospodarczemu. Jednak wielu ekonomistów uważa, że aby zwalczyć inflację potrzebne będzie podniesienie stóp do 3%. Szok cenowy na rynku surowców i niepewność co do skutków wojny na Ukrainie, zdaniem prezesa Powella zwiększają niepewność co do perspektyw globalnego wzrostu gospodarczego. Powell zapowiedział koniec polityki stymulacyjnej i równoważenie bilansu Fed. Nie podał jednak żadnych szczegółów. Wypowiedź Powella spowodowała wzrosty na rynkach ryzykownych aktywów i umocnienie dolara.

Dziś najważniejszym wydarzeniem dnia będzie decyzja Banku Anglii o wysokości stóp procentowych. Oczekuje się, że Rada Gubernatorów po raz trzeci podniesie koszt pieniądza do 0,75%. Od dwóch dni funt zyskuje na wartości, a inwestorzy grają już pod to wydarzenie.

Środa na globalnych parkietach upłynęła w optymistycznych nastrojach, a inwestorzy wyceniający jastrzębie przesłanie po posiedzeniu FOMC nie zawiedli się. Rynki akcyjne silnie wzrosły w środę, a giełda w Hong Kongu odbiła od blisko sześcioletnich minimów o spektakularne 9%. Po świetnym starcie notowań na Starym Kontynencie, przez cały dzień benchmarki utrzymywały się na wysokich poziomach. Frankfurt, Paryż, Mediolan i Amsterdam zyskały ponad 3%. W równie optymistycznych nastrojach handlowano na Wall Street. Po wysokim otwarciu, indeksy w końcówce sesji poszybowały na północ, a będące od tygodni pod presją Nasdaq Composite i Russel 2000 wzrosły o ponad 3%.

Akcje azjatyckie rosną dziś po jastrzębim przekazie Fed, w ślad za indeksami na Wall Street. Giełda w Tokio zyskuje 3,46%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 1,05%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 1,55%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (5,72%), Szanghaj (1,44%), Singapur (0,44%), Tajwan (3,00%), Indonezja (-0,22%). Indeks Azja Dow zyskuje 3,30%.

Warszawskie byki, w ślad za swoimi kolegami w Europie, zwietrzyły okazję do szturmu. Od wysokiego otwarcia, do gongu kończącego handel przy Książęcej, zarówno WIG, jak i WIG20 utrzymały zdobyte w pierwszej godzinie terytorium, a niedźwiedzie nie były w stanie zaszkodzić naporowi kupujących.

Oba indeksy finiszowały w okolicach maksimum dziennego zakresu wahań. Za nami świetna sesja, ale zmartwień nie brakuje. Poprawa nastrojów może być chwilowa, bowiem zagrożenia nie ustąpiły z dnia na dzień. Inflacja, wojna za naszą granicą, przepływ kapitału do rynków obligacji i to, co powinno martwić byczo nastawionych graczy, to marcowy odpływ kapitału z europejskich giełd, jakiego nie widziano od lat. Jednak prawo natury pokazuje, że po każdym odpływie następuje przypływ. Na pewno cieszy fakt, że wszystkie indeksy finiszowały w zieleni. Póki co, z technicznego punktu widzenia nic się nie zmieniło. optymizmem napawa fakt, że blue chipy rozprawiły się z problematycznym poziomem 2000 punktów. Przed bykami na horyzoncie pojawiła się kolejna przeszkoda. Jest nią zapora w okolicach 2100 pkt. Czy uda się ją bezboleśnie pokonać? Marcowe kontrakty na WIG20 zamknęły się na poziomie 2053 pkt.

Podwyżka stóp procentowych oraz jastrzębi przekaz prezesa NBP sprzyja umocnieniu złotego po fali wyprzedaży. Złoty cały czas zyskuje dodatkowo wspierany apetytem na ryzykowne aktywa.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,56.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,66.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,22.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,49.

PLNJPY – para powraca ponad wsparcie na poziomie 27,50. Aktualnie handlowana jest 28,12.



