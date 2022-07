PMI w centrum uwagi

D ecyzja EBC o podwyżce stóp procentowych o 50 pb nie była aż tak wielkim zaskoczeniem. Do tej pory EBC i Bank Japonii były ostatnimi z głównych banków centralnych, które nie weszły jeszcze na ścieżkę podwyżek.

Sama decyzja nie wpłynęła znacząco na wycenę indeksów giełdowych w Eurolandzie, zamienność na giełdach ograniczyła się w zakresie wahań na poziomach z chwili ogłoszenia decyzji. Na następnych posiedzeniach właściwa będzie normalizacja stóp procentowych. Uruchomienie mechanizmu TPI ma zapewnić płynną transmisję pieniądza we wszystkich krajach strefy euro. Zabezpieczając mechanizm transmisji, TPI pozwoli EBC skuteczniej realizować swój mandat w zakresie stabilności cen. EBC będzie nadal monitorował warunki finansowania, aby zapadalność w ramach trzeciej serii TLTRO utrzymała płynną transmisję polityki pieniężnej. Niepokoić może opublikowany indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board. W czerwcu pogłębił spadek z -0,6% do -0,8%

Dzisiejsze wstępne lipcowe dane PMI dla sektorów przemysłowego i usługowego powinny rzucić więcej światła jak inflacja i spowolnienie gospodarcze wpływają na aktywność w biznesie. Dane te dotyczyć będą największych gospodarek Europy i USA. Oczekuje się, że PMI dla obu sektorów wyniesie niewiele ponad 50 pkt., który jest granicą pomiędzy rozwojem, a kurczeniem się.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Starego Kontynentu zakończyła się w mieszanych nastrojach. Przez cały dzień indeksy oscylowały wokół poziomu odniesienia. na zamknięciu notowań, pod kreską znalazły się Dax (-0,27%), FTSE MIB (-0,71%) i IBEX (-0,20%). Londyn zaliczył skromny wzrost o 0,09%, Paryż wzrósł niewiele więcej, bo o 0,27%. Zresztą ostatnio te dwie giełdy notują największą zmienność. W dobrych nastrojach opuszczali gmach giełdy bywalcy na Wall Street. Po spokojnym otwarciu indeksy finiszowały na zielonym terytorium. Dow Jones zyskał 162 pkt., czyli 0,51%. S&P500 wzrósł o 0,99%, ocierając się o barierę 4000 pkt. Ponownie najlepiej wypadły spółki technologiczne. Nasdaq Composite zyskał 1,36%, co pozwoliło zameldować się powyżej 12000 pkt.

Na rynkach w rejonie Azji i Pacyfiku panują mieszane nastroje, a handel wciąż pozostaje niestabilny, głównie ze względu na obawy o spowolnienie gospodarcze. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,50%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,08%, a południowokoreański KOSPI traci 0,38%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (0,12%), Szanghaj (-0,33%), Singapur (0,81%), Nowa Zelandia (0,12%), Indonezja (0,41%). Indeks Azja Dow kręci się wokół zera.

Po czterech z rzędu wzrostowych sesjach na GPW, nadszedł czas na realizację zysków i cofnięcie na wszystkich głównych indeksach. I choć spadek głównego benchmarku był znaczny, to z technicznego punktu widzenia nie wniósł nic nowego.

WIG20 z trudem, ale powrócił powyżej wcześniej pokonanego poziomu oporu. Jeśli odbicie ma być kontynuowane, to kolejnym celem dla byków jest wyciągnięcie WIG20 w okolice 1707 pkt

Obawy o spowolnienie w globalnej gospodarce odejdą na chwilę w zapomnienie, co jest szansą na większe odbicie. Zarówno WIG, jak i WIG20 po otwarciu na poziomie poprzedniego zamknięcia od razu skierował się na południe i do końca dnia pozostał na czerwonym terytorium. Zamknięcie nastąpiło w okolicach środka dziennego zakresu wahań. Jednak po obrotach widać było, że chętnych do kupna akcji jest jak na lekarstwo. WIG20 fut, który na początku ubiegłego tygodnia spadł poniżej bardzo ważnego wsparcia wyznaczonego dołkami z połowy maja 2020 r. i 5 lipca tego roku, powrócił powyżej tego poziomu. Niskie obroty sugerują, że inwestorzy wyczekują na rozwój sytuacji, więc na parkiecie panuje wakacyjna sielanka. Obroty na szerokim rynku wyniosły raptem 854 mln złotych. W perspektywie szybszego zacieśniania polityki przez banki centralne przy rosnącej inflacji, zapowiedzi spowolnienia wzrostu gospodarczego, ryzyka dla ryzykownych aktywów wciąż są skierowane w górę. WIG, jak i WIG20 straciły odpowiednio 0,59% i 0,68%. Wrześniowy kontrakt na WIG20 spadł o 1,07%, meldując się na poziomie 1671 pkt. Pod kreską wylądowały mWIG40 i sWIG80 ze stratą 0,54% i 0,36%.

Złoty od piątku odrabia straty z ubiegłego tygodnia, głównie dzięki poprawie sentymentu do ryzykownych aktywów. Niestety nie ma na razie żadnych sygnałów, by w dłuższym horyzoncie waluta powróciła do łask.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,58.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,76.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,67.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,82.

PLNJPY – słabość jena widać też w relacji do złotego. Para aktualnie handlowana jest 29,50.



