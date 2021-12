PMI dla przemysłu i raport ADP w centrum uwagi

P o fatalnym początku sesji, w pewnym momencie wydawało się, że rynki europejskie i FTSE100 jednak będą w stanie odrobić większość wczorajszych strat, zanim przewodniczący Fed, Jay Powell, nie stwierdził, że nadszedł czas, by wycofać słowo "przejściowy" z leksykonu banku centralnego, jeśli chodzi o opisywanie inflacji.

o nieoczekiwane posunięcie spowodowało krótkotrwały wzrost wartości dolara amerykańskiego i cofnięcie na rynku akcji, ponieważ Powell powiedział, że Fed użyje narzędzi banku centralnego, aby zapobiec utrwaleniu się inflacji i że program taperingu może być procedowany szybciej. Komentarze Powella na krótko odciągnęły rentowności amerykańskich obligacji od najniższych poziomów i tchnęły nowe życie w perspektywę przyspieszenia procesu taperingu przez Fed na grudniowym posiedzeniu, pomimo obaw związanych z nowym wariantem Omicron. Rynki amerykańskie również zakończyły dzień gwałtownie niżej, a indeks S&P500 dołączył do Dow, kończąc miesiąc na minusie i notując drugi miesięczny spadek w tym roku.

Pomimo nagłej zmiany ze strony Powella, dzisiejsze otwarcie Europy zapowiada się pozytywnie, a poza obawami związanymi z wirusem, czy to Delta, czy Omicron, uwaga skupi się na najnowszych wskaźnikach PMI dla sektora wytwórczego i najnowszych danych gospodarczych z USA, a także na Fed, który wydaje się być chętny do kontynuowania taperingu, bez względu na wszystko. Podczas gdy coraz bardziej oczywiste staje się, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy byliśmy świadkami szczytowego poziomu PMI w Europie, zaskakujące jest, że dane te utrzymują się wciąż w zakresie ekspansji, podczas gdy odczyty dotyczące produkcji przemysłowej i wytwórczej są tak słabe. Niemcy, które posiadają ogromny przemysł motoryzacyjny i gdzie ich największy rynek - Chiny - odnotował duże spowolnienie, wykazały odporne wskaźniki PMI, pomimo słabych danych o zamówieniach fabrycznych. W sytuacji, gdy wskaźniki zakażeń w Niemczech zaczynają wzrastać, rośnie niepokój o konieczność dalszych obostrzeń, co może uderzyć również w działalność sektora usług, ale prawdopodobnie dopiero w grudniu. Oczekuje się, że wskaźnik PMI dla sektora produkcyjnego spadnie z 57,8 do 57,6. We Francji oczekuje się wzrostu wskaźnika produkcji do 54,6. Z kolei we Włoszech wskaźnik ten osiągnął w październiku poziom 61,1, co sugeruje, że może być niższy, gdy dane zostaną opublikowane dziś rano. W najnowszych danych PMI wyraźnie widać, że gospodarka Wielkiej Brytanii radzi sobie nieco lepiej niż jej europejscy odpowiednicy. Sektor produkcyjny zdaje się nieco zawyżać kondycję brytyjskiego sektora wytwórczego. Oczekuje się, że wskaźnik PMI dla sektora produkcyjnego nieznacznie wzrośnie z 57,8 w październiku do 58,2.

Jest to również ważny tydzień dla gospodarki amerykańskiej - listopadowy raport ADP przygotowuje nas do piątkowego raportu non-farm payrolls. Oczekuje się, że oba raporty będą bardzo odporne, biorąc pod uwagę, że tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych spadły do najniższego poziomu od 1969 roku. Ekonomiści prognozują, że odczyt wyniesie około 500 tys., a ponieważ Rezerwa Federalna wykracza poza obawy związane z wariantem Omicron i koncentruje się na ryzyku inflacyjnym oraz sile gospodarki, dalsze oznaki jej odporności mogą spowodować dalszy wzrost rentowności oraz dolara amerykańskiego. Najnowszy sondaż ISM dla sektora wytwórczego również będzie uważnie obserwowany, a w szczególności ceny płacone, które utrzymują się w pobliżu rekordowych poziomów oraz komponent dotyczący zatrudnienia.

EURUSD – euro spadło wczoraj z 1,1385, a opór znajduje się przy 1,1420. Kluczowe wsparcie wyznaczyć można w okolicy dołków z ostatniego tygodnia, przy 1,1185 oraz 1,1160. Przełamanie 1,1420 może skierować notowania na 1,1520.

GBPUSD – para spadła do dolnego ograniczenia kanału poniżej 1,3200 przed odreagowaniem. Wsparcie znajduje się przy 1,3160. Musimy wybić powyżej 1,3400, by doszło do stabilizacji i ruchu w kierunku 1,3500.

EURGBP – kurs wybił powyżej 50-dniowej MA przy 0,8500 i znajduje się na drodze w kierunku 0,8560 i 200-dniowej MA. Wsparcie znajduje się przy 0,8480.

USDJPY – para spadła do 112,50 przed odreagowaniem, jednak obecnie walczy poniżej 114,00 z możliwością dalszych spadków w kierunku 111,80.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 64 punkty do 7,123

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 134 punkty do 15,234

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 69 punktów do 6,790



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.