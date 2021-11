Płaskie otwarcie na giełdach w Europie w reakcji na RBA

Z arówno rynki w Europie, jak i w USA pozytywnie rozpoczęły listopad. FTSE100 przekroczył poziom 7300 po raz pierwszy od lutego 2020 r.

Giełdy amerykańskie po raz kolejny ustanowiły nowe rekordy, a S&P500 co miesiąc wybija kolejne szczyty. Ponieważ 80% spółek z indeksu S&P500 pobiło do tej pory oczekiwania co do zysków, obawy o to, że rosnące ceny wpłyną na marże firm, zostały na razie odsunięte na bok.

Czy ten trend się utrzyma, jest oczywiście kwestią sporną, gdyż banki centralne wydają się być zdecydowane na rozpoczęcie procesu wycofywania niektórych środków stymulacyjnych, jednak na razie nie widać przeszkód dla dalszych wzrostów na rynkach akcji, o ile banki centralne nie będą nadużywać swojej pozycji. W ciągu ostatnich kilku tygodni widzieliśmy, jak Norges Bank i RBNZ podnoszą stopy procentowe, a Bank Kanady kończy program skupu aktywów. Dziś rano Reserve Bank of Australia wprawdzie utrzymał stopy na niezmienionym poziomie, ale jednocześnie zrezygnował z docelowego poziomu rentowności obligacji rządowych w kwietniu 2024 r. na poziomie 0,1%, stwierdzając jednocześnie, że stworzenie warunków do ewentualnej podwyżki stóp może zająć trochę czasu.

Spowodowało to lekkie odreagowanie na krótkoterminowych australijskich rentownościach, a 2-letnie spadły na chwilę poniżej 0,7%. Choć RBA okazał się mniej jastrzębi niż oczekiwano, nie zmienia to faktu, że podwyżka stóp jest być może bliższa niż bank jest obecnie gotów przyznać. Prezes RBA, Philip Lowe, przyznał co prawda, że podwyżka mogłaby nastąpić już w 2023 r., a nie w 2024 r., ale na razie najnowsze dane i prognozy nie przemawiają za ruchem w 2022 r. nie jest to zaskoczenie, biorąc pod uwagę, jak bardzo rentowności zmieniły się w ostatnich tygodniach. Korekta jest zrozumiała, a Lowe stwierdził, że Australia nie ma problemu z inflacją. Niestety dla niego, rynki wydają się mieć inne zdanie i jeśli ceny nadal będą utrzymywać się na wysokim poziomie, RBA prawdopodobnie będzie musiał ponownie zmienić swoje stanowisko. Gwałtowny wzrost australijskich krótkoterminowych rentowności w ciągu ostatniego tygodnia w mniejszym lub większym stopniu przygotował perspektywę na podjęcie jakichś działań, niemniej jednak jest to niezwykły zwrot w nastrojach w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch miesięcy, kiedy to bank centralny przedłużył program QE do lutego w zmniejszonym tempie 4 mld dolarów tygodniowo. To dobrze przygotowuje nas na jutrzejszą decyzję Rezerwy Federalnej, kiedy bank centralny ma nakreślić swój harmonogram ograniczania własnego programu skupu obligacji o wartości 120 mld USD, a następnie na czwartkowe posiedzenie Banku Anglii, gdzie niemal pewne jest, że może dojść do niewielkiej korekty ustawień polityki.

Dzisiaj w Europie możemy spodziewać się dość płaskiego otwarcia, ponieważ oczekujemy najnowszych danych dotyczących wskaźnika PMI dla sektora wytwórczego za październik z Hiszpanii, Włoch, Francji i Niemiec. Możemy tu zobaczyć niewielkie złagodzenie aktywności gospodarczej - w Hiszpanii oczekuje się wyniku 58,1, we Włoszech 59,6, we Francji 53,5, a w Niemczech 58,2.

EURUSD – para porusza się obecnie między wsparciem przy 1,1520 oraz 50-dniową MA przy 1,1700. Musimy wybić w górę 1,1620, by obrać za cel szczyty z ostatniego tygodnia lub zobaczymy spadek poniżej dołków z października i dalej do 1,1460.

GBPUSD – kurs nadal spada z 50-dniowej MA przy 1,3720, otwierając potencjalnie drogę powrotu w kierunku 1,3570. Kurs musi powrócić powyżej 1,3730, by doszło do stabilizacji.

EURGBP – para wybiła powyżej 0,8480 z ryzykiem powrotu w kierunku 0,8520. Przełamanie poniżej 0,8400 może skierować kurs na 0,8280.

USDJPY – opór znajduje się przy szczytach z listopada 2017 roku, w okolicy 114,75. Przełamanie tego obszaru otworzy drogę na 116,00. Poziom 113,20 pozostaje kluczowym wsparciem, a za nim 112,40.

FTSE100 - otwarcie bez zmian, na poziomie 7,288

DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 14 punktów do 15,792

CAC40 - otwarcie bez zmian, na poziomie 6,893



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.