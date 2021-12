PKB za III kwartał z USA i Wlk. Brytanii w centrum uwagi

G iełdy europejskie odbiły wczoraj mocno. FTSE100 odwrócił wszystkie swoje poniedziałkowe straty, wraz z innymi rynkami na Starym Kontynencie, które również dobrze sobie radziły.

Podczas gdy niektórzy urzędnicy wydają się być bardzo chętni do zamykania swoich obywateli w domach, powoli rośnie przekonanie, że drastyczne lockdowany są zbyt agresywnym narzędziem, które wyrządza znaczne szkody gospodarcze, społeczne i związane ze zdrowiem psychicznym. Również rządzący wydają się powoli uznawać ten stan rzeczy, a wczorajsze odbicie na rynku wydaje się być odzwierciedleniem tego zjawiska.

Istnieje również dodatkowy czynnik. Niechęć do nakładania nowych agresywnych obostrzeń bezpośrednio przed Bożym Narodzeniem może wynikać również z faktu, że jest małe prawdopodobieństwo, aby były one przestrzegane przez coraz bardziej zmęczone pandemią społeczeństwo.

Oczywiście nie oznacza to, że w kolejnych dniach i tygodniach po Bożym Narodzeniu nie zobaczymy nowych restrykcji, jednak wydaje się, że argumenty przeciwko blokadom zaczynają być wreszcie brane pod uwagę.

Rynki amerykańskie również odnotowały przyzwoite odbicie, odwracając sekwencję trzech dni strat, z Russell 2000 i Nasdaq na czele.

Dzisiejsze otwarcie rynków europejskich będzie opierać się na wczorajszym odbiciu, a tematem przewodnim będą ostateczne odczyty brytyjskiego i amerykańskiego PKB za III kwartał oraz zaufanie konsumentów w USA za grudzień.

Od czasu poprzedniego raportu brytyjskiego o PKB za III kwartał, funt znalazł się pod presją, głównie z powodu obaw o to, jak obecne ograniczenia wpłyną na dane dotyczące PKB za IV kwartał, kiedy to zostaną one opublikowane pod koniec stycznia przyszłego roku.

Niemniej jednak w III kwartale nadal obserwowaliśmy znaczne spowolnienie, w stosunku do lepszego niż oczekiwano odbicia o 5,5% w II kwartale.

Nie powinno to być zbyt dużym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę opóźnienie w ponownym otwarciu gospodarki, jednak nadal rozczarowujące było to, że dane wypadły poniżej oczekiwań na poziomie 1,5%, spadając do 1,3%.

Oczekuje się, że konsumpcja prywatna utrzyma się na poziomie 2%. Produkcja przemysłowa, zwłaszcza produkcja nowych samochodów, była i prawdopodobnie pozostanie czynnikiem hamującym, ze względu na niedobory chipów oraz przestoje na Morzu Północnym. Oczekuje się, że nie będzie zmian w stosunku do poprzedniej korekty o 1,3%.

Jeśli chodzi o USA, to w poprzedniej odsłonie PKB za III kwartał nastąpiła niewielka korekta w górę, z 2% do 2,1%. Nie oczekuje się zmian w dzisiejszej korekcie końcowej. Oczekiwano, że gospodarka amerykańska spowolni w III kwartale z poziomu 6,7% w II kwartale, jednak zamiast osunąć się do 2,6%, osunęła się z powrotem do 2%.

Przyczyn tego spowolnienia było wiele, niezależnie od rosnących przypadków wariantu delta, słabszego popytu i zakłóceń w łańcuchu dostaw, które hamowały odbicie gospodarcze w tym kwartale.

Jednym z godnych uwagi wniosków z dwóch pierwszych kwartałów tego roku jest odporność konsumpcji osobistej, która wzrosła o 11,4% w I kwartale i o 12% w II kwartale.

W III kwartale nastąpiło gwałtowne spowolnienie do 1,7%, co i tak było wynikiem nieco lepszym niż oczekiwane 0,9%, jednak i tak wskazywało na to, że wyższe ceny i spadek zaufania konsumentów zaczynają wpływać na popyt w gospodarce, która jest niezwykle wrażliwa na ceny, jeśli chodzi o konsumentów.

Jeśli chodzi o IV kwartał, zaufanie konsumentów będzie prawdopodobnie kluczowe, a w tym przypadku było ono dość stabilne przez ostatnie trzy miesiące i oczekuje się, że nieznacznie wzrośnie z 109,50 do 111,00, wskazując na amerykańskiego konsumenta, który pozostaje ostrożny, ponieważ wskaźniki zachorowań i hospitalizacji rosną w coraz większej liczbie stanów USA.

EUR/USD – kurs porusza się pomiędzy 1,1385 oraz szczytami i dołkami z zeszłego tygodnia powyżej 1,1200. Poziom 1,1185 stanowi główne wsparcie wraz z dołkami z czerwca 2020 r. przy 1,1160. Przełamanie 1,1420 może skierować notowania na 1,1520.

GBP/USD – baza dla kursu wciąż znajduje się poniżej 1,3200, a kluczowe wsparcie mamy przy poziomie 1,3160. Para musi wybić szczyt z zeszłego tygodnia w okolicy 1,3380 i przełamać 1,3400, by mogło dojść do stabilizacji w kierunku 1,3500.

EUR/GBP – nie udało się przełamać 0,8560 oraz 200-dniowej MA. Wsparcie znajduje się przy 0,8480 oraz dołach z poprzedniego tygodnia, na poziomie 0,8450.

USD/JPY – para wróciła w okolice 114,30 w dniu wczorajszym. Musimy wybić powyżej 114,30, by kurs skierował się na poziom 115,00. Wsparcie znajduje się przy 113,20 oraz 112,50.

FTSE100 oczekiwany wzrost na otwarcie o 7 punktów, przy 7,304

DAX oczekiwany wzrost na otwarcie o 40 punktów przy 15,487

CAC40 oczekiwany wzrost na otwarcie o 20 punktów, przy 6,985



