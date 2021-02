PKB z Wielkiej Brytanii w centrum uwagi, sentyment na akcjach wychładza się

Wczoraj mieliśmy kolejny spokojny dzień na rynkach, ponieważ pojawiło się niewiele nowych wiadomości. Te same informacje na temat rozprowadzania szczepionek i optymizm w odniesieniu do prezydenta Bidena, który uzyskał zatwierdzenie planu stymulacyjnego o wartości 1,9 biliona dolarów w ciągu najbliższych kilku tygodni, nadal były głównym przedmiotem zainteresowania inwestorów. Obydwa te tematy mają duże znaczenie, ale żaden z nich prawdopodobnie nie przyniesie w najbliższym czasie dużych postępów. Fakt, że pojawiły się nowe warianty Covid-19 wzbudził pewne obawy w związku z walką z kryzysem, ale AstraZeneca już ogłosiła, że opracuje unikalne leki dla różnych szczepów. W zeszłym tygodniu ogłoszono, że Demokraci wprowadzili środki mające na celu próbę wdrożenia planu wydatków prezydenta Bidena na kwotę 1,9 biliona dolarów bez uzyskania poparcia ze strony opozycji. Była to nadrzędna wiadomość tygodnia i prawdopodobnie będzie nadal w centrum zainteresowania, ponieważ proces ten może zająć tygodnie. Światowe akcje pozytywnie zareagowały na te doniesienia. S&P 500 zakończył wczoraj nieco wyżej.

Polityka pieniężna jest jednym z dwóch głównych narzędzi, które można wykorzystać do potencjalnego pobudzenia aktywności gospodarczej. W środę szef Fed, Jerome Powell, ponownie zadeklarował swoje zaangażowanie w prowadzenie bardzo luźnej polityki, aby pomóc gospodarce w obecnej sytuacji. Powell potwierdził, że bodźce nie zostaną wycofane, dopóki gospodarka Stanów Zjednoczonych nie wyjdzie na prostą. Bankier powiedział, że rzeczywista stopa bezrobocia jest bliższa 10% i że do pełnego zatrudnienia jeszcze daleko. Traderzy potraktowali aktualizację jako znak, że polityka pozostanie bez zmian przez jakiś czas. Jest to podstawa, na której bazują rynki akcji. Kilka giełd w Azji pozostaje zamkniętych, ponieważ kraje na tym kontynencie świętują Nowy Rok Księżycowy. Akcje w Japonii i Australii są na minusie. Australijski stan Victoria wprowadzi pięciodniowy lockdown, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Giełdy w Europie mogą rozpocząć dzisiaj na minusie.



Dolar amerykański tracił przez ostatni tydzień. Negatywny ruch rozpoczął się po gorszym raporcie o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA. Nie pomogły uwagi Powella dotyczące utrzymania obecnej polityki pieniężnej. Wczorajszy odczyt liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych był rozczarowujący z dwóch powodów. Po pierwsze, odczyt wyniósł 793 000, przy prognozie 757 000, po drugie, poprzednia aktualizacja została skorygowana w górę z 779 000 do 812 000. Dane te potwierdzają stanowisko Powella w sprawie utrzymania polityki. Indeks CMC GPB osiągnął w środę 11-miesięczny szczyt. Funt zyskał na zeszłotygodniowym posiedzeniu Banku Anglii, na którym zasugerowano, że ujemne stopy procentowe nie zostaną wprowadzone w ciągu kilku najbliższych miesięcy lub potencjalnie w ogóle nie zostaną wprowadzone. Mimo, że perspektywa krótkoterminowa jest ponura z powodu lockdownu, BoE liczy na udany program szczepień i związane z nim solidne ożywienie gospodarcze w dalszej części roku.

Dzisiejszy odczyt PKB z Wielkiej Brytanii za czwarty kwartał wyniósł 1% q/q, przy prognozie 0,5%. Jednocześnie poprzedni odczyt osiągnął poziom 16% w trzecim kwartale. Usługi stanowią około 70% wyniku gospodarczego Wielkiej Brytanii. Poziomy PMI dla usług w październiku, listopadzie i grudniu wyniosły odpowiednio 51,4 47,6 i 49,4. Odczyt poniżej 50,0 oznacza wzrost ujemny. Oczywiste jest, że ostrzejsze ograniczenia, które zostały wprowadzone od listopada, zaszkodziły tej najważniejszej branży. Biorąc pod uwagę niepewność, jaka istniała w odniesieniu do stosunków handlowych między Wielką Brytanią a UE pod koniec 2020 r., mogło dojść do gromadzenia zapasów towarów.



Bitcoin osiągnął zeszłej nocy wartość powyżej 48 000 USD, ustanawiając nowy rekord wszech czasów. Bank of New York Mellon ogłosił wczoraj, że będzie świadczył zintegrowane usługi dla aktywów cyfrowych. Wcześniej w tym tygodniu firma MasterCard ujawniła, że planuje świadczyć usługi powiernicze dla kryptowalut. Wygląda na to, że cyfrowa waluta powoli staje się coraz bardziej powszechna. Cena ropy spadła w nocy, ponieważ OPEC ostrzegł, że popyt obniży się z powodu lockdownu, który ogranicza aktywność gospodarczą. Ponadto IEA stwierdziła, że rynek ropy naftowej jest nadal nadpodażowy. Przewiduje się, że wstępny odczyt nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan wzrośnie w lutym z 79 do 80,8. Aby ożywienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych trwało, potrzebny jest zdrowy poziom konsumpcjonizmu.

EURUSD – piątkowa świeca może sugerować bycze objęcie i jeżeli dojdzie do wzrostów, celem może być 1,2200. Ponadto, kurs może ponownie przetestować 1,2349. Spadek poniżej 1,1952, może skierować notowania w okolice 1,1800.

GBPUSD – od końca września pozostajemy w trendzie wzrostowym, a w ostatnim czasie para dotarła do 33-miesięcznego szczytu. Jeżeli wzrosty utrzymają się, celem może być 1,4000. Wsparcie znajduje się przy poziomie 1,3585 gdzie znajduje się 50-dniowa MA.

EURGBP – para pozostaje w trendzie spadkowym od połowy grudnia, a dalsze spadki mogą poprowadzić kurs w okolice 0,8670. Wzrosty z tego miejsca mogą dotrzeć do oporu przy 0,8996, gdzie znajduje się 200-dniowa MA.

USDJPY – od piątku para porusza się w dół, a przełamanie poniżej 104,43, gdzie znajduje się 100-dniowa MA powinno skierować kurs w okolice 103,98, do 50-dniowej MA. Jeżeli szerszy trend wzrostowy utrzyma się, celem może być 106 lub 107.

FTSE 100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 18 punktów do 6,510

DAX 30 - oczekiwany spadek na otwarcie o 40 punktów do 14,000

CAC 40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 12 punktów do 5,657



