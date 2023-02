PKB Wielkiej Brytanii i kanadyjski rynek pracy w centrum uwagi

Patrząc na przebieg czwartkowej sesji na głównych parkietach Europy i porównując z tym, co dzieje się na Wall Street widać, że europejscy gracze są pełni optymizmu.

Optymiści nic sobie nie robią z tego, że dane i wypowiedzi bankierów centralnych sugerują osłabienie koniunktury gospodarczej i słabsze prognozy na następne kwartały. To, że wszystkie wiodące giełdy zakończyły dzień w zieleni, zawdzięczamy wysokiemu otwarciu, a byki nie kwapiły się do zwiększonych zakupów, więc benchmarki oddawały to, co zyskały do południa. Dax, który przed południem wystrzelił o 1,6% ostatecznie zakończył dzień na plusie (0,7%). Gdy Europa cieszyła się zyskami, a na Wall Street królowały spadki trzeci dzień z rzędu. Jastrzębie wystąpienia bankierów Rezerwy Federalnej, ponownie negatywnie wpłynęły na jankeskich inwestorów. Walka z inflacją będzie długa i wyboista, a stopy procentowe będą rosnąć, tak przynajmniej prognozują bankierzy z Fed.

Dziś poznamy wstępny odczyt PKB z Wielkiej Brytanii za IV kwartał. Ekonomiści oczekują niewielkiego odbicia w ujęciu kwartalnym i spadku r/r z 1,9% do 0,4%. Oczekuje się, że grudniowa produkcja przemysłowa skurczy się do -5,3% r/r, a przetwórstwo przemysłowe do -6%. Po południu poznamy dane z kanadyjskiego rynku pracy.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się wzrostami wszystkich indeksów. Najwięcej zyskała giełda w Mediolanie rosnąc o 1,26%. FTSE ustanowił kolejny rekord z zyskiem 0,33%. Stoxx 600, Dax i CAC40 wzrosły od 0,62% do 0,96%. Kolejny raz w zupełnie innych nastrojach kończyli dzień gracze za oceanem. Czy to efekt realizacji zysków, a może wzrost obaw po wystąpieniach Powella i regionalnych szefów Fed? Dow Jones finiszował ze stratą 250 pkt., czyli 0,73%. S&P500 i Nasdaq Composite spadły odpowiednio o 0,88% i 1,02%.

Poza Tokio, giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w większości tracą w ślad za Wall Street. Byki może wspierać nadzieja, że chińska gospodarka szybko się odrodzi po odejściu od polityki zero covid, a zachodnie gospodarki unikną recesji. Niemniej handel pozostaje niestabilny. Inflacja, widmo recesji i geopolityka są największymi z obaw. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,22%, australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,71%, a południowokoreański KOSPI spada o 0,08%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,79%), Szanghaj (-0,60%), Singapur (-0,33%), Tajwan (-0,12%), Indonezja (-1,33%). Indeks Asia Dow traci 1,03%.

Wczorajsza sesja na parkiecie przy Książęcej zakończyła się wzrostem wszystkich benchmarków, martwi jednak utrzymujący się niski wolumen. Byki wspierane były przez dobre nastroje panujące na głównych parkietach Starego Kontynentu. Dwa ostatnie dni nie wniosły nic nowego na wykresie blue chipów. Wszystko wskazuje na to, że dzisiejsza sesja też tego nie zmieni, zatem WIG20 piąty tydzień z rzędu pozostanie w trendzie horyzontalnym. Indeks blue chipów wciąż drepta w miejscu. Z technicznego punkty widzenia, byki obroniły wsparcie w okolicach 1870 pkt., jednak brakuje dynamicznego odbicia. Wyjście dołem z konsolidacji stawia w uprzywilejowanej sytuacji niedźwiedzie, a wygenerowanie głębszej korekty rajdu rozpoczętego w październiku jest tak samo prawdopodobne jak atak na pułap 2000 pkt.

Taka korekta byłaby czymś normalnym, a nawet pożądanym. Póki co efekt stycznia osłabł przynajmniej na jakiś czas, ale wciąż nie widać chętnych do pozbywania się akcji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 807 mln złotych. WIG zyskał 0,72%, a WIG20 dodał do dorobku 0,51%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 0,58%, meldując na poziomie 1910 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 1,57%, a sWIG80 zyskał 0,65%.

Nie był to udany tydzień dla PLN. Od publikacji payrollsów złoty traci do głównych walut, a w szczególności do dolara.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,36.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,75.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,43.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,80.

PLNJPY – para handlowana jest po 29,70.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.