PKB w strefie euro prawdopodobnie nadal będzie zwalniać

Z bliżamy się do końca pozytywnego miesiąca dla rynków akcji, mimo że, dane z ostatnich kilku tygodni nadal wskazują na gwałtowne pogorszenie aktywności gospodarczej z powodu narastającej presji inflacyjnej.

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że gospodarka USA wpadła w techniczną recesję, kiedy zobaczyliśmy spadek PKB o 0,9% w II kw., co skłoniło do dyskusji na temat rynku pracy, który nadal wydaje się dość odporny. Niezależnie od tego, co pokazują nam dane, wszyscy odczuwamy skutki globalnych wydarzeń, które zmniejszają dochody konsumentów.

Mając to na uwadze, rynki zaczęły wyceniać perspektywę bardziej agresywnych działań banków centralnych, jeśli chodzi o podnoszenie stóp procentowych. W tym kontekście możemy spodziewać się wyższego otwarcia w Europie, kiedy niemieckie 2-letnie rentowności osiągnęły dwumiesięczne minimum. Dobrze przyjęte wyniki Amazona i Apple, które zostały opublikowane po godzinach, również pozytywnie wpłynęły na nastroje.

Dzisiaj czekamy na liczne dane gospodarcze z Wielkiej Brytanii, UE i USA, które mają potwierdzić to, co już odczuwamy w swoim codziennym życiu.

Zaczynamy od publikacji PKB za II kwartał z Francji, Niemiec, Włoch i UE, które mają pokazać spadek aktywności gospodarczej. W całej UE oczekuje się, że PKB w II kwartale spowolni do 0,2% z 0,6% w I kwartale. Będziemy mieli szczęście, jeśli zobaczymy jakąkolwiek ekspansję w Niemczech ze względu na aktualną sytuację geopolityczną.

Stanowi to ogromne wyzwanie dla EBC. Bank centralny podniósł stopy procentowe po raz pierwszy od 2011 r. w zeszłym tygodniu, chociaż podwyżka stóp o 50 punktów bazowych prawdopodobnie nie będzie miała znaczącego wpływu na to, jak szybko będzie narastać presja inflacyjna w całym regionie.

W tym tygodniu zaobserwowaliśmy dalsze gwałtowne wzrosty cen gazu w Europie ze względu na jego obniżone przepływy przez Nord Stream 1.

Przy inflacji sięgającej 20% w niektórych częściach strefy euro, nie ma znaczenia, czy stopy kształtują się na poziomie -0,5%, czy 0. PPI, które przekracza nawet 30% sugeruje, że prawdopodobnie nie widzieliśmy jeszcze szczytu inflacji CPI.

Wyższe stopy procentowe mają również wpływ na działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii. Liczba zatwierdzonych kredytów hipotecznych znacznie się zmniejszyła w ciągu ostatnich kilku miesięcy i oczekuje się, że spadnie w czerwcu, z 66,2 tys. do 65 tys., co byłoby najniższym poziomem od dwóch lat. Oczekuje się, że kredyt konsumencki netto w czerwcu utrzyma się na stałym poziomie 1 miliarda funtów.

Po decyzji Rezerwy Federalnej o podwyżce stóp o kolejne 75 pb oraz potwierdzeniu, że gospodarka amerykańska pogrążyła się w recesji, poznamy najnowsze dane o wydatkach osobistych za czerwiec wraz danymi o inflacji PCE, czyli preferowanej mierze Fed.

Deflator bazowy PCE osiągnął w lutym maksimum wynoszące 5,3% i od tego czasu spadał aż do osiągnięcia 4,7% w maju. Oczekuje się, że utrzyma się na tych poziomach w czerwcu.

Co powiedzą nam liczby z czerwca? Czy zbliżamy się do szczytu i czy Fed faktycznie zwróci uwagę na tę publikację?

Na razie nie wydaje się, żeby Fed był nimi aż tak zainteresowany, w rzeczywistości nie możemy być nawet pewni, jakie dane będą pozytywne, gdyż amerykański bank centralny zrezygnował z publikacji prognozy.

EURUSD – nadal walczy poniżej szczytów z zeszłego tygodnia w okolicach 1,0275. Zejście poniżej tego poziomu będzie przemawiać za ruchem w stronę parytetu wymiany 1:1 oraz kolejnych wsparć na 0,9950 i 0,9660.

GBPUSD – wciąż utrzymuje się poniżej 50-dniowej SMA i linii trendu spadkowego rozciągniętej od lutowych maksimów przy 1,2220. Wsparcie jest się na 1,1870.

EURGBP – do czasu wyjścia powyżej 0,8400 nastawienie pozostaje do dalszych spadków w stronę 0,8300. Kolejny opór znajduje się w pobliżu 0,8480.

USDJPY – wczoraj gwałtownie spadło w kierunku 50-dniowego MA. Jego wyłamanie zwiększy szanse na dalsze straty w kierunku obszaru 131,50.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 19 punktów wyżej, na poziomie 7364.

DAX – oczekuje się otwarcia 76 punktów wyżej, na poziomie 13357.

CAC40 – możliwe otwarcie 36 punktów wyżej, na poziomie 6375.



