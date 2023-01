Pierwsza połowa tygodnia pod dyktando Banku Japonii i PKB Chin

Dziś pod nieobecność graczy z USA można spodziewać się spokojnego handlu. NYSE, Nasdaq, rynek surowców rolnych i rynek obligacji są dziś zamknięte z okazji Dnia Martina Luthera Kinga. Dzień ten jest świętem federalnym tylko w USA, a zatem międzynarodowe rynki będą otwarte w regularnych godzinach.

Bieżący tydzień przyniesie kolejną porcja emocji. W piątek cztery banki z wielkiej szóstki przedstawiły swoje kwartalne raporty. Zgodnie z oczekiwaniami ich zyski znacząco spadły, ale wypadły powyżej oczekiwań rynkowych. We wtorek dwa kolejne uzupełnią ogląd sektora. Przed sesją wynikami pochwalą się Goldman Sach i Morgan Stanley. Poza rozkręcającym się sesonem wyników, na początku tygodnia oczy inwestorów skierowane będą na Japonię. Inwestorzy spekulują, że Bank Japonii podniesie stopy procentowe. Wskazuje na to rynek długu. Rentowności japońskich dziesięciolatek plasują się powyżej 0,5%, przy celu BoJ wynoszącym 0,5%. Jakąkolwiek decyzję podejmie BoJ, należy spodziewać się podwyższonej zmienności na jenie i Nikkei 225. We wtorek Bank Japonii wyda oświadczenie na temat polityki monetarnej. Z Chin poznamy dane o PKB, produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Chiny podały, że szczyt zachorowań już minął, co ma swoje odbicie we wzrostach na giełdach w Szanghaju i Shenzhen.

Piątkowa sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się wzrostem wszystkich indeksów. Benchmarki wzrosły od 0,19% (Dax i FTSE MIB) do 0,69% (CAC40). Umiarkowanie dobre nastroje panowały również na Wall Street. Dow Jones zyskał 112 pkt., czyli 0,33%, S&P500 zaliczyło wzrost o 0,40%, a Nasdaq Composite finiszował z zyskiem 0,71%

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku panują dziś mieszane nastroje. Pod presją znalazł się Nikkei w wyniku spekulacji, że Bank Japonii może zacieśnić swoją bardzo luźną politykę pieniężną. Zyskują za to giełdy chińskie, po tym jak Narodowa Komisja Zdrowie stwierdziłą, że szczt zachorowań mamy za sobą. Niemniej handel w regionie pozostaje niestabilny, a inwestorzy spoglądają w kierunku kurczącej się światowej gospodarki oraz widma globalnej recesji. Indeks giełdy w Tokio traci 1,15%, australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,82%, a indeks giełdy w Korei rośnie o 0,70%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (-0,03%), Szanghaj (1,37%), Singapur (0,31%), Sensex (0,18%), Indonezja (0,16%). Asia Dow Jones traci 0,38%

Na GPW świetny początek roku. Za nami drugi z rzędu tydzień wzrostowy. Statystycznie to właśnie styczeń jest najlepszym miesiącem dla akcji. Od początku roku zarówno WIG jak i WIG20 wzrosły po około 7,5%. Piątkowa sesja przy Książęce zakończyła się niewielkimi spadkami, co nie zmiania (na razie) nastawienia inwestorów, że styczniowa hossa ma szansę na kontynuację. Od pierwszej tegorocznej sesji na GPW widać, że zdecydowaną przewagę mają optymiści. Po trudnym 2022 roku, wchodzimy 2023 z nadzieją, że uda się przełamać trudności gospodarcze. Póki co efekt stycznia jeszcze działa, ale rozpędzona lokomotywa musi kiedyś zwolnić. Pytanie tylko czy się nie wykolei.

Bliskość pułapu 2000 pkt. jest łakomym kąskiem dla byków. Tym bardziej, że mimo obaw o recesję, zupełnie dobrze radzą sobie główne giełdy Europy oraz Wall Street. To, co musi niepokoić inwestorów, to oczekiwania NBP mówiące o ujemnym PKB w przyszłym roku, utrzymana agresywna polityka banków centralnych w celu tłumienia inflacji, zagrożenia związane z bezpieczeństwem energetycznym w Europie, a przede wszystkim rosnąca presja inflacyjna w kraju. Nie bez znaczenie jest ryzyko wystąpienia globalnej recesji.

Obrót na szerokim rynku zdecydowanie spadł i wyniósł 983 mln złotych. WIG stracił 0,3%, a WIG20 oddał z dorobku 0,38%. Kontrakt na WIG20 spadł o 0,36%, meldując się na poziomie 1951 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 spadł o 0,45%. Ze schematu wyłamały się maluchy. sWIG80 zyskał 0,54%.

Poz jenem, który zyskuje do wszystkich walut, złoty pozostaje stabilny w wąskim zakresie wahań:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,30.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,69.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,32.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,67.

PLNJPY – para handlowana jest 29,50.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.