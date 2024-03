S&P 500 notowany jest obecnie na poziomie 20,7 razy większym niż zysk na akcję, jaki mają przynieść jego spółki wchodzące w skład indeksu w ciągu nadchodzących 12 miesięcy. Prognozy zysków nie uległy większym zmianom. Do prognoz przyczyniły się oczekiwania, że gospodarka będzie nadal rosła, co przełoży się również na wyższe zyski przedsiębiorstw. Inwestorzy muszą mieć na uwadze, że Rezerwa Federalna może wkrótce zacząć obniżać stopy procentowe.

Problem w tym, że 11 podwyżek stóp procentowych wprowadzonych przez Fed od marca 2022 r. sprawia, że obligacje są znacznie bardziej atrakcyjną inwestycją niż kilka lat temu. Rentowność 10-letniego długu skarbowego wynosi obecnie około 4,20% (na zamknięciu w piątek), a zyski spółek z indeksu S&P 500 mają wygenerować w tym roku około 4,8% ceny indeksu. To nie jest nawet o cały punkt procentowy więcej od rentowności ultra bezpiecznych obligacji skarbowych, więc podejmowanie ryzyka posiadania amerykańskich akcji stało się nieopłacalne. Menedżerowie zarządzający pieniędzmi reagują wkroczeniem na rynki międzynarodowe.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 25.03.2024.

Według badania Bank of America, zarządzający funduszami zwiększyli w swoich portfelach udział akcji strefy euro w porównaniu z lutym więcej niż w przypadku jakiejkolwiek innej klasy aktywów na świecie. Największa redukcja alokacji dotyczyła akcji amerykańskich.

Lokowanie większej części aktywów w akcje europejskie ma sens, ponieważ notowane są z jednym z największych dyskontów w porównaniu do amerykańskich. Według FactSet indeks Stoxx Europe 600 notowany jest po 13,8-krotności zysków z transakcji terminowych co stanowi niezwykle duże, bo 33% dyskonto w stosunku do S&P 500.

Oczekiwane zysk dla spółek indeksu Stoxx Europe 600 są znacznie lepsza niż dla S&P 500 i wynoszą 7,2% ceny europejskiego indeksu, co jest znacznie powyżej rentowności amerykańskich obligacji, wyżej niż 4,1% dla 10-letnich obligacji brytyjskich i znacznie powyżej 2,3% dla 10-letnich obligacji niemieckich.

Pieniądze powinny napływać na rynek europejski, dopóki rozwój gospodarczy w Europie będzie przebiegał zgodnie z oczekiwaniami. Według FactSet, ekonomiści prognozują na najbliższe kilka lat realny, jednocyfrowy wzrost dla Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Francji. Jeśli inflacja będzie nadal spadać, zgodnie z oczekiwaniami, Europejski Bank Centralny będzie mógł obniżyć stopy procentowe umożliwiając wzrost sprzedaży i zysków przedsiębiorstw.

W Azji spokojny początek tygodnia.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku są w mieszanych nastrojach w ślad za spadkową sesją na Wall Street. Giełdy w Chinach i Hong Kongu lekko zyskują pomimo niepewności gospodarczej, jednak stymulujące działania PBoC oraz polityka władz dodają pewną dozę optymizmu. Indeks Nikkei 225 spada o 0,83% Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,53%. Południowokoreański KOSPI spada o 0,22%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,18%), Szanghaj (0,23%), Singapur (-0,21%), Sensex (0,26%). Indeks Asia Dow w dół o 0,56%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Tak jak można było się spodziewać, piątkowa sesja zakończyła się przeceną WIG20, dzień po tym, jak inwestorzy znad Wisły podążyli w czwartek za poprawą sentymentu na światowych giełdach, a benchmark wzró sł wtedy o blisko 3%. Za nami wzrostowy tydzień na GPW, jednak pewna porcja niedosytu pozostała. Na wykresie tygodniowym pojawił się długi dolny cień. co świadczy o tym, że niższe ceny akcji nie są akceptowane, ale początek tygodnia i piątkowa sesja również wymalowały długi cień, tym razem górny. Najważniejsze, że byki obroniły wsparcie na WIG20 na poziomie 2300 pkt. Zadaniem dla byków na następne dni, to rozprawienie się z ze strefą 2450-2480, co powinno otworzyć drogę na nowe roczne maksima.

Z punktu widzenia technicznego, WIG20 wciąż ma szansę na realizację wyjścia powyżej tegorocznego szczytu. Najbliższa strefa oporu to poziom 2440 pkt.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,63 mld zł. WIG stracił 1,01%. Indeks blue chipów spadł o 1,33% po wzroście o 2,92% dzień wcześniej. WIG20fut stracił 1,29%, osiągając na zamknięciu wartość 2374 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 spadł o 0,28%. Honoru byków broniły maluchy. sWIG80 zakończył dzień z zyskiem 0,23%.

Złoty stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,03.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,32.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,99.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,45.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,90.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.