Wielki Tydzień z ważnymi wydarzeniami z USA. Czy Powell i inflacja PCE podtrzymają dobre nastroje?

Ten tydzień w Stanach Zjednoczonych będzie skupiać się wokół danych dotyczących cen PCE (piątek), a także raportów na temat dochodów i wydatków osobistych oraz przemówień kilku przedstawicieli Fed, w tym przewodniczącego Powella (piątek), co prawdopodobnie przyciągnie znaczną uwagę inwestorów.

Inne kluczowe dane to zamówienia na dobra trwałe, ostateczny odczyt wzrostu PKB za IV kwartał czy indeks zaufania konsumentów CB. Na arenie międzynarodowej uwaga skupi się na wstępnych odczytach inflacji za marzec z Hiszpanii, Francji, Włoch i Polski, jak również na decyzjach dotyczących stóp procentowych ze Szwecji i Południowej Afryki.

W Niemczech obserwatorzy rynku będą czekać na aktualizacje dotyczące zaufania konsumentów GFK, sprzedaży detalicznej i stopy bezrobocia.

W Japonii będzie to pracowity tydzień z podsumowaniem opinii BoJ, stopą bezrobocia, produkcją przemysłową, sprzedażą detaliczną i rozpoczęciem budowy domów. Kanada opublikuje szacunki wzrostu PKB za luty.

Wypowiedzi przedstawicieli Fed i PCE w centrum uwagi

W Stanach Zjednoczonych wszyscy zwrócą uwagę na wypowiedzi przedstawicieli Rezerwy Federalnej w celu uzyskania dalszych wyjaśnień dotyczących przyszłych ruchów polityki pieniężnej banku centralnego, ze szczególnym wyczekiwaniem na uwagi szefa Fed Jerome'a Powella zaplanowane na piątek. Dodatkowo kluczowe dane, za którymi będą podążać inwestorzy, to indeksy cen PCE, dochody i wydatki osobiste oraz zamówienia na dobra trwałe. Ekonomiści przewidują wzrost cen PCE o 0,4% w lutym, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z 0,3% zanotowanym w styczniu, przy czym oczekuje się, że ceny bazowe wzrosną w bardziej umiarkowanym tempie, tj. o 0,3%.

Oczekuje się również, że wydatki konsumpcyjne i dochody wzrosną o 0,4%. Ponadto zamówienia na dobra trwałe mają odbić się o 1,3% w lutym po największym spadku od kwietnia 2020 roku. Inwestorzy będą również uważnie obserwować ostateczną szacunkową wartość PKB za IV kwartał (czwartek), zyski korporacyjne oraz indeks nastrojów konsumentów Michigan.

W centrum uwagi znajdą się również kluczowe regionalne wskaźniki gospodarcze (PMI Chicago, indeks aktywności narodowej Fed Chicago i indeks produkcji Fed Dallas) oraz dane dotyczące rynku mieszkaniowego (nowe i oczekiwane sprzedaże domów, ceny domów Case-Shiller).

Kluczowe dane z Europy i potencjalny wpływ na kurs euro

W Europie tydzień będzie lekki pod względem danych gospodarczych ze względu na przerwę wielkanocną, z zamkniętymi wszystkimi głównymi giełdami w Wielki Piątek i Poniedziałek Wielkanocny.

Mimo to inwestorzy będą śledzić wstępne dane dotyczące inflacji za marzec dla Hiszpanii, Francji i Włoch. Oczekuje się, że inflacja bazowa przyspieszy we Włoszech i Hiszpanii, ale spowolni we Francji.

Do innych publikacji danych należą: nastroje w sektorze gospodarczym i ostateczne dane dotyczące zaufania konsumentów w strefie euro, wskaźnik zaufania konsumentów GfK, sprzedaż detaliczna i stopa bezrobocia dla Niemiec, ostateczne szacunki wzrostu PKB dla Hiszpanii, zaufanie konsumentów dla Francji, zaufanie w sektorze biznesowym i konsumenckim dla Włoch oraz decyzje polityki pieniężnej Węgier i Szwecji.

Oczekuje się, że Narodowy Bank Węgier obniży koszty pożyczek o dalsze 75 punktów bazowych, podczas gdy Riksbank prawdopodobnie nie dokona zmian na tym spotkaniu.

W Wielkiej Brytanii głó wne znaczenie będą miały ostateczne dane dotyczące wzrostu PKB za IV kwartał, inwestycje biznesowe i bilans płatniczy.

