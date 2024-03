Bitcoin stracił swój impet. Czy odzyska go w kwietniu? Cena bitcoina po korekcie, a przed halvingiem

Od dwóch tygodni kurs bitcoina koryguje wcześniejsze niesamowite wzrosty, których ostatnia fala powstała po 23 stycznia, gdy rozpoczęły się silne napływy do funduszy ETF, a odpływy z GBTC przestały straszyć rynek. W tym czasie, czyli od 23 stycznia do 14 marca cena bitcoina wzrosła o ponad 90% wyznaczając szczyt wszech czasów przy niemal 74 000 USD. Niemniej jednak od tamtego czasu kurs bitcoina zaliczył korektę równą około 17%.

Korekta ceny bitcoina może wkrótce się zakończyć?

Jedną z miar, której zmiany w pewnym stopniu naśladuje kurs bitcoina, jest rynkowa płynność, którą można śledzić za pomocą zmian rezerw banków w Fed. Od 2017 r. zmiana tych rezerw w ujęciu rocznym koreluje w 70% ze zmianą ceny bitcoina, a z kolei od stycznia 2023 r. korelacja ta wynosi 90%. Ze względu na to, że poziom tych rezerw silnie wzrósł w marcu roku ubiegłego przez ratowanie banków w USA, to zmiana r/r w marcu 2024 silnie spadła z ponad 600 mld USD r/r do okolic 128 mld USD r/r. Niemniej jednak efekt bazy wkrótce dobiegnie końca, a sam poziom rezerw może dalej rosnąć przez spadek reverse repo.

Pierwszą z dat jest 27 marca, a drugą jest 10 kwietnia 2024 r. Wydaje się, że po tych datach, jeśli bitcoin nadal ma korelować ze zmianą rezerw banków w Fed, może rozpocząć się kolejna fala impulsu wzrostowego. Tym samym ustanowienie nowego szczytu wszech czasów może mieć miejsce właśnie w kwietniu.

Należy także odnotować, że ostatnia zmiana rezerw i jej wzrost o ponad 500 mld USD miał miejsce od września 2023 r. do marca 2024 r. Obecnie zmiana rezerw o podobnej skali będzie mieć prawdopodobnie miejsce tylko w samym kwietniu. Niewykluczone więc, że efekty wzrostu płynności r/r skumulują się z pół roku do jednego miesiąca. Czy to przełoży się istotne na zmianę ceny bitcoina? To będziemy mogli zweryfikować już naprawdę niedługo.

Halving bitcoina za 27 dni

Dodatkowo za 27 dni powinien mieć miejsce halving bitcoina, który wypadać powinien 19 kwietnia. Jest to ewentualnie kolejny czynnik istotny, na który może reagować kurs bitcoina. Do tej pory nowy szczyt pojawiał się po halvingu, w tym cyklu został wyznaczony przed. Zatem możliwe, że nadal będziemy mogli obserwować front-running halvingu. Niewykluczone także, że kwiecień może przynieść typowy alt season na większych kryptowalutach, a nie tylko na memowych coinach, jak do tej pory. Rozstrzygnięcie tych koncepcji nastąpi już niebawem.

