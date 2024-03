Powell zapewnił wiosnę na rynkach finansowych. Akcje z rekordami, złoto z rekordami, silne odbicie na kryptowalutach

Słuchając wczorajszej konferencji Jerome'a Powella można było mieć wrażenie, że słuchamy bardziej polityka aniżeli szefa banku centralnego. W opinii przewodniczącego FOMC jak i pewnie większości członków Komitetu, sytuacja amerykańskiej gospodarki jest znakomita, dając miejsce do obniżek stóp procentowych wraz z szybszym wzrostem gospodarczym, stabilną stopą bezrobocia i nawet wolniej do celu schodzącą inflacją.

Wszystkie potencjalne zagrożenia czy nieścisłości w danych zostały przez Jerome'a Powella, krótko mówiąc, zbagatelizowane, co dało zielone światło rynkom finansowym do zakupu aktywów wszelkiego rodzaju. Dodatkowo Powell wspomniał, że choć nie ma jeszcze jasnych planów co do redukcji QT, ale jak zajdzie taka potrzeba to podjęte zostaną odpowiednie działania, to rynki odebrały to, jako że w czerwcu zobaczymy obniżkę stóp procentowych oraz zmniejszenie redukcji sumy bilansowej Rezerwy Federalnej. Aktualne szanse na cięcie stóp w czerwcu sięgają 66%.

Podsumowanie wypowiedzi Powella i dlaczego kwiecień może być niesamowitym dla ryzykownych aktywów

Podsumowując wczorajsze wydarzenia, Fed widzi stabilną stopę bezrobocia, silną amerykańską gospodarkę, brak presji inflacyjnej ze strony wzrostu płac, a gdy pojawią się problemy z płynnością, to będzie im przeciwdziałać i nadal są szanse na trzy obniżki stóp w tym roku. W kwietniu dodatkowo zacznie gwałtownie rosnąć zmiana płynności w amerykańskim sektorze finansowym, przez zakończenie efektu bazy z marca ubiegłego roku. Obserwujemy również cofnięcie w rentownościach obligacji USA na krótkim i na długim końcu oraz potencjalne dalsze osłabienie USD. Suma tych czynników wydaje się być korzystna dla ryzykownych aktywów, a ich kumulacja nastąpi prawdopodobnie w kwietniu.

Złoto, akcje kryptowaluty

Złoto pobiło rekord wszech czasów, ponieważ wciąż oczekuje się spadku realnych stóp procentowych, spadły rentowności oraz osłabił się USD. To suma pozytywnych czynników, które złoto może wspierać w długim terminie. Akcje amerykańskie oparły się korekcie w przeciwieństwie do kryptowalut i wyznaczyły nowe rekordy na amerykańskich indeksach, a kryptowaluty mają szanse w kwietniu kontynuować trend po ostatniej korekcie.

Jeśli weźmiemy pod uwagę powyższe czynniki i nie pojawi się nic niespodziewanego, to prawdopodobnie czeka nas piękna rynkowa wiosna.

