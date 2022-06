Pesymizm związany z inflacją rzuca cień na rynki

J eszcze tydzień temu panował optymizm, że być może jesteśmy blisko szczytu, jeśli chodzi o inflację w USA. W ciągu ostatnich kilku dni ta percepcja pogorszyła się, co znalazło odzwierciedlenie w gwałtownym odbiciu rentowności, gdy banki centralne na całym świecie rozpoczęły serię podwyżek stóp procentowych.

W zeszłym tygodniu Bank Kanady podniósł stopy procentowe o 50 pb, w tym tygodniu RBA zrobiło podobny ruch i zasygnalizowało, że nadejdą kolejne podwyżki. Wczoraj EBC poinformowało, że można się spodziewać podwyżki stóp o 25 pb w przyszłym miesiącu i kolejnej o przynajmniej 25 pb we wrześniu, jeśli inflacja nadal będzie wysoka. Jastrzębie EBC spowodowało wzrost rentowności. 10-letnie rentowności Włoch osiągnęły najwyższe poziomy od listopada 2018 r. Rezerwa Federalna ma również podnieść stopy procentowe o 50 punktów bazowych w przyszłym tygodniu. Nastąpiła znacząca zmiana w myśleniu o tym, jak szybko inflacja może powrócić do celu, co prawdopodobnie odbije się na wzroście gospodarczym w tym roku. OECD nie pomogło nastrojom w tym tygodniu, publikując swoje ponure prognozy dla globalnych perspektyw gospodarczych, ze szczególnym pesymizmem jeśli chodzi o Europę i Wielką Brytanię.

Ponieważ ceny ropy na początku tego tygodnia osiągnęły najwyższy poziom od trzech miesięcy, a towary rolne również nie wykazują oznak spadków, przedsiębiorstwa korygują swoje szacunki dotyczące zysków w kolejnych okresach w dół.

Rynki europejskie spadły trzeci dzień z rzędu, podczas gdy rynki amerykańskie osiągały najniższe poziomy od tygodnia, wymazując wtorkowy silny wzrost. Zaczęła się wkradać nerwowość przed dzisiejszym raportem CPI z USA za maj. W ciągu ostatnich trzech miesięcy inflacja bazowa PCE pokazała pewne oznaki, że mogła osiągnąć szczyt, spadając z 5,2% do 4,9% w maju, był to drugi spadkowy miesiąc z rzędu. Niestety PPI pozostało odporne, podczas gdy CPI z USA wykazywało oznaki spowolnienia, ale osiągnęło przewidywanych poziomów. Ceny bazowe spadły z powrotem do 6,2% z 6,6%, podczas gdy miara główna pokazała spadek z 8,5% do 8,3%. Wzrost cen w innych obszarach gospodarki sugeruje, że presja cenowa jest znacznie bardziej powszechna i nie występuje tylko w przypadku żywności i energii, co budzi obawy, że jej opanowanie może zająć trochę więcej czasu. Podczas dzisiejszej publikacji ceny bazowe mają spaść z 6,2% do 5,9%. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy zaczęliśmy dostrzegać spadek PPI, co jest sygnałem, że presja cenowa zaczyna zwalniać. Dzisiejsze dane o CPI mogą pomóc ograniczyć wyprzedaż na amerykańskim rynku obligacji, ale wzrost głównego wskaźnika CPI raczej nie zostanie dobrze przyjęty przez rynki akcji, zwłaszcza patrząc na spotkanie Rezerwy Federalnej w przyszłym tygodniu.

EURUSD – na krótko wzrósł do 1,0770, po czym spadł poniżej 1,0630 potencjalnie otwierając drogę do 1,0530. Musimy zobaczyć powrót powyżej 1,0770, aby skierować się w stronę 1,0820.

GBPUSD – pozostaje powyżej ważnego wsparcia na 1,2450, jego wybicie będzie przemawiać za ruchem w kierunku 1,2320.

EURGBP – euro cofnęło się w kierunku kluczowego obszaru wsparcia na 0,8470. Ruch poniżej 0,8470 pozwoli na obranie 0,8420 za cel.

USDJPY – wciąż na dobrej drodze do szczytów z 2002 r. z okolic 135,00. Wsparcia są na wysokości 133,00 oraz 50-dniowego MA na 128,20, którego wybicie może doprowadzić do zejścia tej pary walutowej nawet do 123,00.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 56 punktów niżej, na poziomie 7420.

DAX – oczekuje się otwarcia 128 punktów niżej, na poziomie 14070

CAC40 – możliwe otwarcie 58 punktów niżej, na poziomie 6300.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.