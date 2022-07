Perspektywy dla rynków w sezonie wyników

P o dość niestabilnej sesji, rynki amerykańskie zamknęły się o wiele niżej, przy spadku rentowności 10-letnich obligacji USA i jednoczesnym gwałtownym wzroście 2-letnich rentowności, co spowodowało największą inwersję od 2000 roku.

W sytuacji, gdy rynki obligacji coraz bardziej wyceniają spowolnienie gospodarcze, rynki akcji starają się dostosować wyceny papierów wartościowych, ale powoli musimy się zacząć zastanawiać, ile jeszcze zobaczymy podwyżek stóp procentowych, przed pierwszymi ruchami w dół.

Na kilka dni przed poprzednim posiedzeniem Rezerwy Federalnej, CPI w USA nieoczekiwanie podskoczyło do 8,6%, co skłoniło Fed do poinformowania, że rozważa wyższą niż oczekiwano podwyżkę stóp, nawet o 75 pb, a nie 50 pb, jak to pierwotnie zakładano. Wczorajszy skok do 9,1% w czerwcu w podobny sposób wpłynął na oczekiwania, z tego powodu możemy zobaczyć ruch o 100 pb, zamiast wcześniej zakładanych 75 punktów bazowych, mimo że ceny bazowe nieznacznie spadły z 6% do 5,9%. Po wczorajszej publikacji, prezes Fed z Atlanty, Raphael Bostic, wyraził swoje zaniepokojenie inflacją i biorąc pod uwagę, że inni członkowie Fed byli za ruchem o 75 pb przed wczorajszym odczytem, nie byłoby zaskoczeniem, gdyby bardziej jastrzębie głosy wstawiły się za pomysłem ruchu o 100 pb. Christopher Waller już jest na liście osób, które argumentują większą podwyżkę mówiąc, że Fed, jak i gospodarka, są na to gotowe. Ponieważ Fed spotyka się z krytyką z powodu zbyt łagodnych działań, wydaje się bardziej niż kiedykolwiek prawdopodobne, że spróbuje wpłynąć na opinię publiczną, aby odzyskać zaufanie. Wczorajsza podwyżka o 100 pb przez Bank Kanady również mogła przekonać Fed, że silniejszy ruch jest możliwy.

Spośród wszystkich odczytów inflacji, CPI jest jedyną miarą, która wciąż rośnie, ze względu na wzrosty cen żywności i energii, z którymi Fed nie może nic zrobić.

Dzisiejsze czerwcowe odczyty PPI mogą kontynuować spadki od marcowych szczytów na poziomie 11,5%. Bazowy PPI spadał z 9,6% w marcu do 8,3% w maju i oczekuje się, że osiągnie 8,2% podczas dzisiejszego odczytu. Warto również zauważyć, że od szczytu inflacji w marcu ceny towarów gwałtownie spadły, przy czym Thomson Reuters CRB spadł o ponad 15%, podobnie jak towary rolne. Przy bezrobociu w USA wciąż zbliżonym do wieloletnich minimów wydaje się, że liczba nowych zasiłków dla bezrobotnych w tym tygodniu utrzyma się w okolicach 230/235 tys. Dzisiejsze dane o PPI i liczby bezrobotnych raczej nie zmienią zdania Fed, jeśli chodzi o zacieśnienie.

Podczas sesji azjatyckiej odnotowaliśmy wzrosty, więc giełdy w Europie mogą się otworzyć nieco wyżej.

EURUSD – wsparcie na parytecie 1:1 do teraz powstrzymuje niedźwiedzie, co zwiększa szanse na chwilowe podbicie do 1,0200. Wciąż mamy szanse na dotarcie do 0,9660, ale w tym celu musimy zejść poniżej 0,9980. Dopiero powrót powyżej 1,0340/50 pozwoli na załamanie trendu spadkowego i opóźni perspektywę dalszego osłabienia.

GBPUSD – obecnie znajduje wsparcie nieco powyżej 1,1800, co może doprowadzić do wzrostu powyżej 1,2040/50 i 50-dniowej SMA. Kolejnym celem dla sprzedających będzie 1,1500.

EURGBP – cofnął się do 0,8400, najbliższe znaczące poziomy to opory na 0,8520/30 i 0,8480 oraz wsparcie przy 0,8380.

USDJPY – wczoraj było w stanie wspiąć się na kolejny szczyt na 137,86. Nastawienie pozostaje do ruchu w kierunku 140,00, zaprzeczeniem tego scenariusza będzie zejście poniżej 134,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 24 punktów wyżej, na poziomie 7180.

DAX – oczekuje się otwarcia 38 punktów wyżej, na poziomie 12794.

CAC40 – możliwe otwarcie 26 punktów wyżej, na poziomie 6026.



