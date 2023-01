PCE core z USA – dane makroekonomiczne dnia

Rynki amerykańskie zakończyły wczorajszą sesję silnym wzrostem, z Nasdaq 100 na czele z przekonaniem, słusznym lub nie, że gospodarka amerykańska zmierza do miękkiego lądowania, niezależnie od tego, co zrobi Fed w przyszłym tygodniu. Dziś kontrakty na amerykańskie indeksy, jeszcze przed publikacją danych z USA, świecą się na czerwono.

Wczorajsze dane o PKB za IV kwartał pokazały, że gospodarka amerykańska rozwinęła się o 2,9%, a tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych ponownie spadły do 186 tys. z 192 tys. tydzień wcześniej. Jeśli istnieją jakiekolwiek obawy, że gospodarka amerykańska znajduje się na skraju recesji, to z pewnością nie znajdują one odzwierciedlenia w danych gospodarczych, które nadal wyglądają solidnie, w oczekiwaniu na przyszłotygodniowe posiedzenie Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych.

Dziś poznamy najnowsze dane dotyczące wydatków osobistych w grudniu, po tym jak w listopadzie odnotowano znaczny spadek do 0,1%, po silnym październiku na poziomie 0,9%. Jeśli dziś otrzymamy podobnie słaby odczyt, a wszystkie prognozy sugerują, że tak się stanie, wówczas będzie to mogło wskazywać na rosnącą ostrożność amerykańskich konsumentów co do rozwoju gospodarki w perspektywie 2023 roku. Widzieliśmy już, że amerykańskie banki w swoich ostatnich wynikach zawiązały duże rezerwy na straty kredytowe, co może sugerować rosnący niepokój, że konsumenci stają się bardziej oszczędni w wydatkach lub że spowolnienie może spowodować straty kredytowe.

Wydatki Amerykanów — konsensus

Oczekuje się, że grudniowe wydatki osobiste spadną o -0,1%, co wydaje się nieco konserwatywne, biorąc pod uwagę, że kilka tygodni temu sprzedaż detaliczna wykazała spadek o -1,1% Niezależnie od tego, jakie dane otrzymamy dzisiaj, wydaje się niemal pewne, że w przyszłym tygodniu Rezerwa Federalna podniesie stopy o kolejne 25 pb, a sądząc po wczorajszym rajdzie na amerykańskich akcjach, rynek w coraz większym stopniu uwzględnia ten wynik.

Dużym problemem jest to, czego rynki nie wyceniają, i choć Bank Kanady zasygnalizował na początku tygodnia wstrzymanie cyklu podwyżek stóp, nie oznacza to, że Fed podąży podobną ścieżką, mimo że rynki wydają się wyceniać właśnie taki scenariusz.

Podczas gdy wczorajsze dane o PKB coraz bardziej zdają się wspierać perspektywę miękkiego lądowania, dane z rynku pracy sugerują, że Fed ma przestrzeń do kontynuowania znacznie bardziej agresywnych działań.

Oczekuje się, że dzisiejsze dane o inflacji PCE Core potwierdzą kolejne spowolnienie tempa wzrostu cen z 4,7% do 4,4%. Byłby to najniższy odczyt od października 2021 r. Wspierałoby to również argumenty za skromniejszą podwyżką o 25 pb w przyszłym tygodniu, jednak w miarę zbliżania się do końca cyklu podwyżek stóp pojawiają się pewne rozbieżności w odniesieniu do tego, co może nastąpić dalej.

Sądząc po reakcji rynku obligacji, na którym rentowność wzrosła, może istnieć świadomość, że stopy pozostaną wyższe przez dłuższy czas, podczas gdy silne zamknięcie dla akcji może sugerować, że rynek wierzy, iż cięcia stóp nie są zbyt odległe. Wkrótce przekonamy się, kto ma rację, gdy przewodniczący Fed Powell przemówi w przyszłym tygodniu 1 lutego w środę wieczorem.

Kurs EUR/USD – przed danymi

Wykres CFD na EUR/USD, H1, platforma Next Generation CMC Markets

Kurs pary EUR/USD zdaje się w ostatnim czasie zmniejszać swoją zmienność i przebywa w zakresie wahań wynoszącym około 100 pipsów. Na wykresie H1 notowania wydają się tworzyć potencjalną formację klina, gdzie dynamika wybijania szczytów maleje, zaś dołki tworzą się na coraz wyższych poziomach. Jeśli nie dziś, to w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej dojdzie do wybicia, którego z zarysowanych potencjalnych poziomów oporu lub wsparcia.

