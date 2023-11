Od posiedzenia Fed, gdy rynki odebrały słowa Powella jako zakończenie ścieżki podwyżek stóp procentowych, giełdy przyspieszyły wzrosty, a dolar osłabił się. Rynkom finansowym spodobało się to, co usłyszeli.

Dziś uwaga uczestników rynków skupi się na danych Departamentu Pracy. W środę raport ADP wskazał na wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnych przedsiębiorstw o 150 tys., jednak często jest on rozbieżny z raportem rządowym. Opublikowana wczoraj kolejna porcja danych mogła ucieszyć Rezerwę Federalną. Koszty pracy spadają. Wstępne szacunki wykazały, że jednostkowe koszty pracy w amerykańskim sektorze przedsiębiorstw pozarolniczych spadły o 0,8% w trzecim kwartale. Był to pierwszy kwartalny spadek kosztów pracy od czwartego kwartału 2022 r. W ujęciu rok do roku jednostkowe koszty pracy wzrosły w trzecim kwartale o 1,9%, co stanowi najsłabsze tempo wzrostu od drugiego kwartału 2021 r. Wstępne szacunki wykazały, że wydajność pracy w sektorze pozarolniczym w trzecim kwartale wzrosła o 4,7% i przekroczyła oczekiwania rynkowe zakładające wzrost o 3,1%. Wzrost wydajności pracy jest najwyższy od III kwartału 2020 roku. Oczekuje się, że zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym wyniesie 180 tys. wobec 336 tys. miesiąc temu, a średnie wynagrodzenie spadnie do 4% rok do roku. W każdym razie, przed nami kolejny w tym tygodniu dzień z podwyższoną zmiennością na wielu klasach aktywów.

Na giełdach mini hossa trwa w najlepsze.

Od środy obserwujemy solidne wzrosty na giełdach. Tak jest na głównych parkietach Europy, gdzie po serii spadków, od poniedziałku mamy spodziewane odbicie. Spadek inflacji w strefie euro i ostrożny komunikat Powella po posiedzeniu Fed sprawiły, że wszystkie wiodące indeksy ponownie wzrosły od 1,42% (FTSE100) do 2,04% (IBEX 35).

Wzrosty na Wall Street zdecydowanie przyspieszyły po wystąpieniu Powella i wczoraj miały swoja kontynuację. Dow Jones Industrial Average zyskał 565 pkt., czyli 1,70%. S&P500 wzrósł o 1,89%. Nasdaq Composite zyskał 1,78%. US 30 dotarł do ważnego oporu w okolicach 34000 pkt, który to opór będzie ważnym testem siły byków.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 03.11.2023.

W Azji dominacja popytu.

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku dominują wzrosty w ślad za bardzio udana sesją na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 1,10%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 1,14%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 1,01%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (2,51%), Szanghaj (0,75%), Singapur (2,09%), Sensex (0,58%). Indeks Asia Dow rośnie o 1,10%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wczorajsza sesja na parkiecie przy Książęcej ponownie zakończyła się wzrostami, ale już nie tak dynamicznymi jak w poprzednich dniach. Czyżby byki złapały zadyszkę we wspinaczce pod górę i nadchodzi czas realizacji niemałych zysków z długich pozycji? Wydaje się, że krajowy parkiet był nad wyraz silny w porównaniu z głównymi rynkami i będzie to dobry czas w zrobieniu sobie odpoczynku. Niemniej nawet umiarkowane cofnięcie nie zaprzeczy faktowi, że kontrolę nad naszym rynkiem przejął obóz byków. Wczorajszy handel na GPW znów był pokazem byczych nastrojó w, jednak skala wzrostów była już zdecydowanie mniejsza. Sytuacja techniczna na WIG20 dalej może sprzyjać popytowi. Indeks utrzymuje się powyżej 50-cio i 200-stu sesyjnej średniej kroczącej.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku ubiegłego tygodnia ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,4 mld zł. WIG zyskał 0,35%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,4%. WIG20fut wzrósł o 0,09%, osiągając na zamknięciu wartość 2172 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,11%. sWIG80 zamknął się z zyskiem 0,22%.

Od połowy października złoty utrzymuje się w wąskim zakresie wahań.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,10.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,44.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,18.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,62.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,90.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.