Payrollsy dolały paliwa giełdowym bykom. Według interpretacji inwestorów, nadeszło miękkie lądowanie

Inwestorów ucieszyły dane Departamentu Pracy mówiące, że wolniejszy wzrost płac może pomóc gospodarce uniknąć recesji. Był to argument na rzecz optymistów, jednak trudno po wypowiedziach członków Fed zakładać, że Rezerwa Federalna odejdzie w krótkim czasie od restrykcyjnej polityki monetarnej. W reakcji na dane giełdy wystrzeliły, a dolar stracił do wszystkich walut rezerwowych. W bieżącym tygodniu zwracamy uwagę na wtorkowe wystąpienia Powella. W czwartek poznamy inflację konsumencką z Chin i USA za grudzień. Ostatnie dwa odczyty CPI z USA wykazały, że inflacja spowalnia. W piątek Dane z Chin o dynamice importu i eksportu rzucą więcej światła, czy wymiana handlowa odradza się po miesiącach zastoju i czy gospodarka Państwa Środka ma szanse na odbicie po miesiącach kurczenia się.

Końcówka tygodnia przyniosła czwartą z rzędu wzrostową sesję w Europie, podczas której byki dyktowały warunki gry. Skala wzrostów indeksów na Starym Kontynencie była iście imponująca. Wszystkie główne giełdy zakończyły dzień sporo nad kreską. DAX, CAC40, FTSE MIB, IBEX35 i Stoxx 600 wzrosły o ponad 1%, a FTSE100 o 0,89%. Jeszcze więcej optymizmu zapanowało na Wall Street. Dow Jones zyskał 700 pkt., czyli 2,13%, S&P500 i Nasdaq Composite zaliczyły wzrost odpowiednio o 2,28% i 2,56%.

Od kilku miesięcy utrzymuje się inwersja na krótkiej krzywej rentowności. Rentowność krótkoterminowych obligacji znacząco przewyższa te o dłuższym terminie wykupu. Począwszy od miesięcznych, a skończywszy na trzyletnich papierach rządu USA, wszystkie mają rentowność powyżej 4%. Najpopularniejsze wśród inwestorów 10-latki mają dziś rano rentowność 3,716%, a 30-latki 3,826%. Spread 2/10 wynosi dziś rano 68 pb.

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku akcje zyskują,w ślad za wzrostami na Wall Street. Niemniej handel w regionie pozostaje niestabilny, a inwestorzy spoglądają w kierunku kurczącej się światowej gospodarki oraz widma globalnej recesji. Giełda w Tokio jest dziś zamknięta z okazji święta, australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,59%, a indeks KOSPI (giełdy w Korei) rośnie o 2,43%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (1,46%), Szanghaj (0,49%), Singapur (0,63%), Sensex (4,43%), Indonezja (-0,08%). Indeks Asia Dow zyskuje 1,49%.

Od pierwszej tegorocznej sesji na GPW widać, że zdecydowaną przewagę mają optymiści. Siedem tygodni marazmu zakończyło się solidnym wzrostem aktywności inwestorów. Po trudnym 2022 roku wchodzimy w nowy rok z nadzieją, że uda się przełamać trudności gospodarcze. Niemniej przed długim weekendem, czwartkowa sesja ostudziła nieco zapędy byków. Póki co efekt stycznia działa.

Po otwarciu w okolicach poprzedniego zamknięcia, od początku handlu WIG i WIG20 systematycznie rosły, ale po trzech godzinach wspinaczki na północ kontrę wyprowadziły niedźwiedzie sprowadzając benchmarki w okolice poziomu otwarcia. Taki stan rzeczy można tłumaczyć obawą inwestorów na reakcję zagranicy na dane z amerykańskiego rynku pracy, a one wspierały kupujących.

Miniony tydzień przepłynął pozytywnie dla blue chipów. Pierwszym zadaniem dla byków był trwały powrót powyżej poziomu 1800 pkt., co zostało już wykonane. Drugi cel tj. 1850 pkt został wzięty z marszu i utrzymany, więc na celowniku kolejna okrągła liczba 1900 pkt.

To, co musi niepokoić inwestorów, to oczekiwania NBP mówiące o ujemnym PKB w przyszłym roku, utrzymana agresywna polityka banków centralnych w celu tłumienia inflacji, zagrożenia związane z bezpieczeństwem energetycznym w Europie, a przede wszystkim rosnąca presja inflacyjna w kraju. Nie bez znaczenie jest ryzyko wystąpienia globalnej recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,65 mld złotych. WIG zyskał 0,17%, a WIG20 dodał do dorobku 0,05%. Kontrakt na WIG20 spadł o 0,27%, meldując się na poziomie 1877 pkt. Najlepiej wypadły średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,18%, a sWIG80 o 0,62%.

Na początku tygodnia, złoty pozostaje stabilny do do głównych walut:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,33.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,68.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,38.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,74.

PLNJPY – para handlowana jest 30,00.



