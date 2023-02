PayPal - spółka, która może być niedoszacowana?

PayPal Holdings, Inc. prowadzi platformę technologiczną, która umożliwia płatności cyfrowe w imieniu sprzedawców i konsumentów na całym świecie. Dostarcza rozwiązania płatnicze pod nazwami PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom, Zettle, Hyperwallet, Honey i Paidy. Platforma płatnicza firmy pozwala konsumentom wysyłać i otrzymywać płatności na około 200 rynkach i w około 100 walutach, wypłacać środki na konta bankowe w 56 walutach i utrzymywać salda na swoich kontach PayPal w 25 walutach. Firma PayPal Holdings, Inc. została założona w 1998 roku, a jej siedziba znajduje się w San Jose w Kalifornii. Jednym z jej właścicieli był Elon Musk.

Wydaje się, że spółka może być niedowartościowana w tym momencie, spoglądając na jej wskaźniki. Jednak najpierw przyjrzyjmy się temu, na co zwrócić uwagę podczas publikacji wyników. Uważnie przez rynek mogą być obserwowane całkowite wolumeny płatności. W odniesieniu do kwartału konsensus rynkowy szacuje, że całkowity wolumen płatności wyniesie 359,2 mld USD, co sugeruje poprawę o prawie 6% w stosunku do roku poprzedniego. Należy jednak pamiętać, że w ostatnich sześciu kwartałach spółka miała problemy z osiągnięciem konsensusu czterokrotnie.

Oczekiwania względem PayPala

Według konsensusu rynkowego przychód spółki ma wynieść 7,4 mld USD za raportowany kwartał, co oznaczałoby wzrost o prawie 8 proc. względem kwartału poprzedniego. W całym 2022 r. szacuje się, że PayPal osiągnął przychód równy 27,5 mld USD względem 25,37 mld USD w 2021 r. Konsensus na 2023 r. wynosi obecnie 30,17 mld USD. Tymczasem EPS GAAP ma wynieść 0,84 USD względem 1 15 kwartał wcześniej. Tym samym w całym 2022 r. zysk na akcję może spaść o prawie 40 proc. względem roku 2021. Prognozy na kolejne lata wyglądają jednak o wiele bardziej optymistycznie. EPS GAAP w 2023 r. może wrócić do 3,28 USD, co by oznaczało tylko nieco niższy poziom niż w rekordowym 2021 r.

Również w 2021 r. rekordowa była cena akcji byłej spółki Elona Muska, gdyż wynosiła ponad 300 USD. Na koniec 2022 r. akcja PayPala była notowana przy 70 USD. Na Wall Street spółka ma 48 wydanych opinii, z czego 12 to silne kupno, 23 to kupno, 12 trzymaj i 1 sprzedaj. Średni poziom ceny docelowej to 106,51 USD, najwyższy poziom ceny docelowej to 200,50 USD, a najniższy poziom ceny docelowej to 75,00 USD.

#PayPal opublikuje dziś wyniki po sesji w USA.



Cena akcji byłej spółki Elona Muska zdaje się stabilizować po silnym spadku.



Jakiej zmienności można oczekiwać względem akcji po wynikach oraz jak wyglądają wyceny i prognozy?



Za chwilę więcej w komentarzu do tweeta 👇👇👇 pic.twitter.com/4AlmUYTCea — CMC Markets Polska (@CMCMarkets_PL) February 9, 2023

Spółka jest notowana z trailing P/E na poziomie 42,2x przy forward P/E na poziomie 18,1x, kapitalizacja spółki to niecałe 100 mld USD. Od początku roku cena akcji PayPala wzrosła o niecałe 17 proc., z kolei w skali roku spadła o ponad 30 proc. Tymczasem implikowana zmienność z rynku opcji zdaje się wskazywać na możliwość wahań ceny akcji w zakresie 12 proc. do piątku z 68 proc. prawdopodobieństwem.



