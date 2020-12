Optymizm wciąż w grze, Niemieckie dane w centrum uwagi

To już trzeci poniedziałek z rzędu kiedy pojawiają się pozytywne wiadomości dotyczące możliwej szczepionki przeciwko Covid-19. AstraZeneca i Oxford University ujawniły, że ich lek jest skuteczny w 70%. Inwestorzy byli zachęceni faktem, że poczyniono kolejne postępy, a szczegóły, które dotarły odnośnie tej informacji pokazały lek w jeszcze bardziej imponującym świetle. Skuteczność na poziomie 70% jest w zasadzie średnią. Jeden ze schematów stosowania szczepionki wskazuje na 62%, z kolei drugi jest skuteczny w 90%. Pod względem kosztów lek Astra-Oxford stanowi zaledwie ułamek ceny możliwych szczepionek Moderny i Pfizer-BioNTech. Ponadto można go przechowywać w temperaturze około -3 stopni, co znacznie ułatwia transport i sprzyja masowej produkcji. Sentyment na rynku opierał się głównie na nowych informacjach dotyczących leków. Główne indeksy w Europie zyskały na wartości w ciągu dnia, jednak spadły pod koniec sesji, kończąc lekko na czerwono.

Sektor farmaceutyczny robi postępy, ale na rynku panuje pogląd, że nawet jeśli szczepionka zostanie zatwierdzona przez organy regulacyjne, wprowadzenie jej na wielką skalę zajmie trochę czasu. Indeks S&P 500 zakończył wczoraj sesję na plusie. Poinformowano, że prezydent elekt, Joe Biden, chce mianować byłą przewodniczącą Fed, Janet Yellen, na stanowisko sekretarza skarbu. Przywództwo Yellen w Fed bardzo pomogło amerykańskiej gospodarce w wychodzeniu z kryzysu bankowego. Yellen nadzorowała podnoszenie stóp procentowych w erze po kryzysie kredytowym, robiąc to w sposób wyważony. Inwestorzy pozytywnie przyjęli ten styl prowadzenia działalności. Rynki akcji w Azji notują wzrosty, ponieważ pozytywny impuls z USA przeniósł się na Daleki Wschód. Nikkei 225 nadrabiał zaległości, ponieważ wczoraj pozostawał zamknięty z powodu święta. Rynki europejskie powinny otworzyć się na plusie.

Premier Johnson potwierdził wczoraj, że blokada w Anglii zakończy się na początku przyszłego miesiąca, ale zostaną wprowadzone nowe obostrzenia. Aktywność gospodarcza powinna wzrosnąć w niektórych częściach Anglii, ale nowy, bardziej restrykcyjny i zregionalizowany system ograniczeń potrwa do wiosny. Indeks CMC GBP osiągnął najwyższy poziom od 11 tygodni, na bazie ostrożnego optymizmu, że między Wielką Brytanią a UE zostanie osiągnięta jakaś umowa. Wciąż słyszymy te same stare stwierdzenia, że poczyniono postęp, ale nadal istnieją różnice w poglądach między stronami. Napływające komunikaty są jednak na tyle pozytywne, że traderzy zachowują się tak, jakby porozumienie zostało osiągnięte, chociaż nic nie jest jeszcze zagwarantowane.

Dolar amerykański doświadczył wczoraj dużej zmienności. Indeks dolara spadł do najniższego poziomu od początku września, ponieważ przez większość sesji inwestorzy byli chętni do pozbywania się bezpiecznych aktywów i trzymania bardziej ryzykownych produktów, takich jak akcje. PMI dla przemysłu i usług z USA w listopadzie wyniosły odpowiednio 56,7 i 57,7 - to najszybsze wzrosty odpowiednio od sześciu i pięciu lat. Chociaż niektóre obszary USA wprowadziły ograniczenia, nie są one tak uciążliwe, jak lockdowny w niektórych krajach europejskich.

Odczyty dotyczące usług i raportów PMI dla przemysłu z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii wykazały głównie spadek aktywności gospodarczej, ale wszystkie aktualizacje były lepsze niż oczekiwano, więc można było odnieść wrażenie, że zaostrzone ograniczenia nie miały aż tak negatywnego wpływu na gospodarkę. Francuski sektor usług doznał największego skurczu od sześciu miesięcy. Na drugim końcu spektrum odczyty dotyczące produkcji w Wielkiej Brytanii rosną w najszybszym tempie od trzech miesięcy, pomimo blokady.

Złoto spadło do najniższego poziomu od czterech miesięcy z powodu gwałtownego spadku wartości dolara amerykańskiego. Żółty metal jest notowany w dolarach, zatem droższy dolar sprawia, że złoto jest droższe w zakupie. Niezdolność do wyłamania obszaru 1848/50 USD może spowodować spadek metalu do 1800 USD.

Oczekuje się, że niemiecki indeks nastrojów biznesowych IFO spadnie do 90,1 z 92,7 w listopadzie. Raport zostanie opublikowany o godzinie 10:00. Brytyjski raport CBI dotyczący sprzedaży za listopad zostanie ujawniony o 12:00, a ekonomiści przewidują odczyt -35, w porównaniu z -23 w październiku. W świetle blokady w Anglii nie jest zaskakujące, że spodziewany jest spadek koniunktury. Odczyt zaufania konsumentów w USA Conference Board szacowany jest na 98, w porównaniu z 100,9 w zeszłym miesiącu. Zostanie ogłoszony o godzinie 16:00.

EURUSD – od początku miesiąca pozostajemy w trendzie wzrostowym i dopóki utrzymujemy się powyżej 50-dniowej MA przy 1,1775, pozytywny ruch powinien być kontynuowany. Poziom 1,2000 stanowi obecnie opór. Przełamanie poniżej 1,1602 może otworzyć drogę do dalszych spadków.

GBPUSD – w ciągu ostatnich dwóch tygodni znajdujemy się w trendzie wzrostowym i jeżeli tendencja ta się utrzyma, celem może być 1,3515. Wsparcie dla odreagowania znajduje się przy 1,3106, a przełamanie tego poziomu może skierować parę w okolice 1,3000.

EURGBP – od dwóch miesięcy mamy trend spadkowy i dopóki utrzymujemy się poniżej 0,9000 tendencja ta powinna być utrzymana. Przełamanie poniżej 0,8864 może otworzyć drogę na 0,8800. Jeżeli zaatakujemy 0,9000, wówczas kolejnym celem jest 0,9046, gdzie znajduje się 50-dniowa MA.

USDJPY – szerszy ruch wzrostowy jest wciąż w grze i przełamanie 103,08 może skierować parę na 102,00. Odbicie może zaprowadzić kurs w okolice 105,57, gdzie znajduje się 50-dniowa MA.

FTSE 100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 41 punktów do 6,374

DAX 30 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 122 punkty do 13,248

CAC 40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 46 punktów do 5,538

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów.

Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji.

Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby.

Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.