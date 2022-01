Optymizm na giełdach. OPEC+ i RPP w centrum uwagi

D la europejskich giełd i Wall Street pierwsza sesja roku była bardzo udana, wręcz wymarzona.

Solidne wzrosty sugerują, że przez jakiś czas rajd świętego Mikołaja może jeszcze potrwać. Na rynku walutowym uwidoczniła się również siła dolara, który był najsilniejsza walutą z krajów G-7. Zyskiwała również ropa w oczekiwaniu na wynik dzisiejszego spotkania OPEC+. Powszechnie oczekuje się, że kartel utrzyma wcześniejszą decyzję o zwiększeniu wydobycia o 400 tys. baryłek dziennie. Jak na razie brak ograniczeń w przemieszczaniu się sprawia, że rynki oczekują wzrostu popytu na surowiec.

Na krajowym podwórku obserwujemy lekkie umocnienie złotego. To za sprawą nieplanowanego posiedzenia RPP, na którym oczekiwana jest decyzja o podniesieniu stopy referencyjnej z 1,75% do 2,25%. Rosnąca inflacja zmieniła retorykę NBP i nie widać żadnych sygnałów, by chciała spowalniać. Oczekuje się, że w grudniu inflacja CPI w ujęciu rocznym wzrośnie z 7,8% do 8,3%. Dane o inflacji poznamy w piątek.

W świetnych nastrojach kończyły dzień giełdy w Europie. To kontynuacja wzrostów z końcówki grudnia. Główny benchmark giełdy w Paryżu wspiął się na historyczne maksimum. Po wysokim otwarciu handel przebiegał już dość płasko, co nie przeszkadzało bykom utrzymać zdobycz z otwarcia. Ostatnia część sesji to pokaz determinacji kupujących, a indeksy systematycznie zyskiwały kończąc dzień sporo nad kreską: DAX40 (0,86%), CAC40 (0,90%), FTSE MIB (1,40%), IBEX 35 (0,54%). Stoxx 600 wzrósł o 0,45%. Po świątecznej przerwie na parkiet powracają dziś gracze z Londynu.

Również dobre nastroje panowały na Wall Street. Dow Jones zyskał 246 pkt., czyli 0,68%, meldując się powyżej 36500 pkt., S&P500 wzrósł o 0,64%, zbliżając się do poziomu 4800 pkt., a technologiczny Nasdaq zyskał 1,20%. W obraz rynku wpisały się małe spółki. Russell 2000 wzrósł o 1,21%.

Większość parkietów w regionie Azji i Pacyfiku zyskuje w ślad za Wall Street. „Podczas gdy nastroje opierają się na optymizmie z Wall Street, uczestnicy rynku są ogólnie bardziej ostrożni w podejmowaniu większego ryzyka w regionie” – powiedział Yeap Jun Rong, strateg rynkowy w IG w Singapurze. Niektórzy eksperci twierdzą, że japońska gospodarka odbije się w tym roku, podczas gdy inni są bardziej pesymistyczni, wskazując na długoterminowe przyczyny społeczne, które od lat wstrzymują innowacje w trzeciej co do wielkości gospodarce świata, jeszcze przed uderzeniem COVID-19. Indeks tokijskiej giełdy rośnie o 1,77%, australijski S&P/ASX 200 zyskuje 1,95%, a południowokoreański KOSPI oscyluje wokół 0%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,07%), Szanghaj %, Singapur (1,26%), Tajwan (1,40%), Indonezja (0,51%). Indeks Asia Dow jest nad kreską 1,48%.

Pierwsza sesja roku na GPW minęła w doskonałych nastrojach, w ślad za głównymi parkietami Europy. Nieznacznie wzrosły obroty w stosunku do końcówki roku. Widać warszawscy gracze przy niskich obrotach zwietrzyli szansę i tradycyjny rajd świętego Mikołaja doczekał się kontynuacji, co przełożyło się na wzrosty wszystkich indeksów. Bykom pomogła poprawa nastrojów na globalnych giełdach. Przed warszawskimi graczami pojawiła się szansa, że uda się zakończyć ostatni zjazd większym odreagowaniem. Z technicznego punktu widzenia jest spora szansa na poprawę sytuacji. Cieszyć może to, że w końcówce roku udało się trwale wyjść powyżej poziomu 2237 punktów.

Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,01 mld złotych, z tego na blue chipy przypadało 801 mln złotych. Indeks WIG zyskał 1,13%. Nieco mniejszy zysk odnotował WIG20. Zamknięcie wypadło w okolicach środka dziennego zakresu wahań, osiągając wartość 2286,50 pkt. Oznacza to wzrost wartości indeksu o 0,86%. WIG20 fut osiągnął wynik 0,35%, a WIG20usd dodał do dorobku 0,84%. Nad kreską zakończyły dzień druga i trzecia liga. mWIG40 wzrósł o 1,72%, a sWIG80 zyskał 1,54%.

W gronie blue chipów 14 spółek dało inwestorom zarobić. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły CD Projekt (3,99%), Pekao (2,17%) i PZU (2,04%). Pozostałe 6 spółek zakończyło dzień przeceną. Czerwonymi latarniami okazały się LPP, Dino i Asseco. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 2,38%, 1,36% i 1,21%.

Dzisiaj WIG20fut otworzył się na poziomie wczorajszego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,50%.

Dzisiejsza prawdopodobna podwyżka stóp może być już w cenie. Perspektywy aprecjacji PLN są dość mgliste. Galopująca inflacja i niskie stopy procentowe, przy spóźnionej o miesiące reakcji RPP, czy bezsensowne spory z Komisją Europejską, nie sprzyjają rodzimej walucie.

GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5 46.

EURPLN – utrzymuje się ponad poziomem 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,58.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 4,05.

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,41.

PLNJPY – para walczy na wsparciu na poziomie 27,50.



