Optymalizacja podatkowa po polsku

2 8 grudnia w tym roku był dniem ważnym dla wielu inwestorów giełdowych. Była to bowiem ostatnia sesja 2021 roku, której rozliczenie przypada jeszcze na kończący się rok.

Warto bowiem pamiętać, że rozliczenie zajmuje na giełdach standardowo 2 dni robocze, a 31go nie mamy sesji. Dlaczego było to istotne? Ze względów podatkowych. 28my był ostatnim dniem, kiedy można było jeszcze zrealizować stratę podatkową na akcjach (albo obniżyć sobie ogólny zysk), by zredukować zobowiązanie podatkowe z giełdy.

Nic zatem dziwnego, że niektóre walory były wczoraj wybitnie dołowane. Sama jednak sesja nie była najgorsza. Patrząc bowiem na same indeksy WIG, WIG20, a nawet mWIG40 (choć tam świeca wygląda słabiej) widzimy zieleń. Stosunek spółek rosnących do spadających na GPW wyniósł 178:175, a 44 walory zamknęły się na zerze. Największa część spółek rosła z sektorów bankowego, paliwowego oraz surowcowego.

Wśród gwiazd wczorajszej sesji – stricte spekulacyjny Ursus ze wzrostem o 31,3%, a także IFSA (+30,4%), czy YOLO (+20,8%). Największe spadki to natomiast Zremb (-11,35%), Airway Medix (-7,94%), czy Protektor (-7,45%). Dziś natomiast na znacznej części zdołowanych wczoraj spółek mamy odrabianie strat – przynajmniej na razie. Na ile ostatnie dni 2021 roku okażą się łaskawe, nie jest jeszcze sprawą pewną. Dopomagać natomiast będzie takiemu scenariuszowi wiatr z zagranicy.

Giełdy w USA na razie w silnych wzrostach. Zarówno jednak DJIA30, jak i SP500 dotarły do poziomów tygodniowych pivotów oporu (WR1), gdzie oczekiwane jest pewne zatrzymanie ruchu. Podobna sytuacja w Niemczech na DAX40. Warto zwrócić uwagę na Azję, która wygląda nie najgorzej. Indeks giełdy w Hong Kongu co prawda energii nie wykazuje, jednak Japonia wypada lekko wzrostowo, a Australia to niemała luka wzrostowa otwarcia i dalszy ruch na północ.

EURUSD konsolidacyjnie, a USDJPY kontynuuje swoją wycieczkę na północ, co może sugerować dobry sentyment giełdowy (JPY bowiem jest walutą typu safe haven). Podobnie na kablu, przy czym tam jeszcze trwa korekta wzrostów. Srebro próbuje powrotu do wzrostów, bardzo nieśmiało, zaś złoto koryguje ku poziomowi tygodniowego Pivota na 1801 USD. Ropa WTI po dotarciu do Pivota oporu na 76,2 USD na razie wstrzymała dalsze wzrosty.

USDPLN - najważniejszy opór zlokalizowany jest na 4,10, następnie na 4,15. Wsparcie jest na 4,05, którego wybicie otworzy drogę do poziomu 4 zł. Na razie mamy odbicie od 4,05 zł, gdzie mamy tygodniowego Pivota wsparcia.

EURPLN - poziom 4,64 stanowi opór przed ponownym wzrostem w kierunku 4,70. Wsparcie jest na 4,57 oraz niżej na 4,48. Reagujemy na okolice 4,5918, gdzie wsparcie z Pivota

GBPPLN - para walutowa zareagowała na 5,50 jako opór. W przypadku dalszych wzrostów otwiera się droga do 5,56. Wsparcia są natomiast na 5,40 oraz 5,34. Uklepywane jest natomiast 5,45 z tygodniowym Pivotem głównym.

CHFPLN - porusza się poniżej 4,46 ze wsparciem na 4,37. Kolejny istotny poziom wsparcia to 4,35.



