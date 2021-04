Ograniczone czasowo CBDC

Cyfrowy juan, który jest obecnie testowany w Chinach, najprawdopodobniej będzie ograniczony czasowo. Rząd będzie mógł unieważniać cyfrowe juany po wcześniej ustalonej dacie w celu zmuszenia posiadaczy do wydawania. Pieniądze mogą posłużyć jako kolejny element kontroli i śledzenia chińskich mieszkańców.

Polski programista napisał kod, który pozwala wydobywać Bitcoina na Commodore 64, czyli jednym z najstarszych komputerów masowego użytku. Prędkość hashowania na tym zabytkowym komputerze wynosiła 0,2 hasha na sekundę. Dla porównania, współczesne koparki osiągają 84 terahashy na sekundę, czyli jeden bilion haszów na sekundę. Szanse na to, że Commodore 64 kiedykolwiek wydobędzie blok Bitcoina są mikroskopijne.

Giełda kryptowalutowa Binance ogłosiła uruchomienie tokenów akcyjnych z zerową prowizją, które pozwalają użytkownikom handlować częściami akcji. Tokeny akcji są rozliczane i zabezpieczone w Binance USD (BUSD), dolarowym stablecoinie giełdy Binance. Pierwszym tokenem giełdowym Binance Stock Token jest Tesla Inc. Handel dla pary TSLA/BUSD został otwarty 12 kwietnia 2021 roku.

Na rynku wciąż jest sporo banków, które pozostają sceptyczne wobec kryptowalut. Jednym z nich jest HSBC Canada, który ograniczył swoim klientom możliwość inwestycji w tę klasę aktywów. Nie uniemożliwia swoim klientom kupowania BTC ani popularnych teraz altcoinów, zamiast tego blokuje możliwość kupowania akcji Microstrategy. Jest to bardzo interesujące zagranie szczególnie, że akcje Microstrategy rosły wraz z Bitcoinem.

Niedawno dyrektor ds. marketingu w firmie Beosin, zajmującej się bezpieczeństwem blockchain, został oskarżony o defraudację. Próbował on wykorzystać rząd do nielegalnego handlu Bitcoinem. Gao Ziyang wykorzystywał fundusze rządowe do bezskutecznego shortowania Bitcoina, czego wynikiem była utrata 45 milionów dolarów.

Bitcoin po raz kolejny osiąga nowy historyczny szczyt. Aktualnie znajduje się poniżej wartości 65000 USD. W w przypadku spadków, wsparcie może się pojawić na wysokości 62000 USD.

Ethereum również osiąga nowe szczyty. Jesteśmy poniżej oporu stawianego przez 2400 USD, najbliższym sprawdzonym wsparciem jest poziom 2200 USD.

Bitcoin Cash wzrasta do wartości 830 USD, a następnie przechodzi w ruch korekcyjny. Możliwy ruch do wsparcia w okolicy 800 USD.

Ripple bardzo szybko się zbliża do ważnego poziomu 2 USD, na którym może pojawić się podaż. W ciągu ostatniego tygodnia ta kryptowaluta odnotowała wzrost o ponad 88% swojej wartości.

Litecoin kontynuuje wzrosty wraz z innymi krypowalutami, osiągając wartość 280 USD. Najbliższe wsparcie znajduje się na 270 USD, a kolejny opór powinien się pojawić na psychologicznym poziomie 300 USD.

Dash powrócił do wartości z 21.02.2021, aktualnie znajduje się na oporze stawianym przez wartość 310 USD.



