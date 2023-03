Odczyt CPI z USA może być mniej istotny niż wycena skutków upadku SVB i Signature Bank

Kryzys bankowy stawia pod znakiem zapytania ścieżkę stóp procentowych Fed. Upadek Silicon Valley Bank i problemy Signature Bank mogą postawić bankierów Fed w niewygodnej sytuacji przy kolejnych krokach w walce z inflacją. Jest takie powiedzenie, że Rezerwa Federalna podnosi stopy procentowe, dopóki coś się nie zepsuje. Dobrą wiadomością w tym roku było to, że nic się nie zepsuło, do ubiegłego tygodnia. Gwałtowna wyprzedaż akcji banków regionalnych w poniedziałek po upadku Silicon Valley Bank i Signature Bank stwarza ryzyko, że Fed zbliża się do miejsca, którego chciał uniknąć: rozwiązania bólu związanego ze stabilnością finansową dokładnie w tym samym czasie, gdy walczy z inflacją.

Obecna sytuacja może zmusić prezesa Fed i jego współpracowników do wybrania problemu, na którym teraz powinni się skoncentrować. Jedyną rzeczą, która może wykoleić zaostrzenie polityki Fed, będzie kryzys finansowy. Fed i Ministerstwo Skarbu wraz z Federalną Korporacją Ubezpieczeń Depozytów uruchomiły w niedzielę środki, aby zabezpieczyć nieubezpieczone depozyty w dwóch upadłych bankach i zapewnić finansowanie bankom, aby sprostać żądaniom wypłat ich klientów. Wczoraj Prezydent Biden w swoim wystąpieniu próbował uspokoić inwestorów mówiąc, że system bankowy jest bezpieczny, jednak z dość marnym skutkiem. Zawirowania w amerykańskim sektorze bankowym wywołały w poniedziałek rajd na obligacjach rządowych, a rentowności niektórych krótkoterminowych obligacji skarbowych spadły o pół punktu procentowego w ciągu kilku godzin. Spadek zaznaczył, że inwestorzy odwrócili się (przynajmniej na razie) od obaw o inflację i podwyżki stóp procentowych do skupienia się na tym, jak problemy z bankami mogą zaszkodzić gospodarce. Ekonomiści z Barclays i Goldman Sachs zmienili wczoraj zdanie i twierdzą, że Fed na najbliższym posiedzeniu pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie, czekając na to, jak wyklaruje się sytuacja lokalnych banków o niskim poziomie aktywów. Inni, w tym Michael Feroli, główny ekonomista w JPMorgan Chase, powiedzieli, że nadal spodziewają się podwyżki stóp procentowych o ćwierć punktu.

W tych okolicznościach, na giełdach w Europie, tydzień rozpoczął się wyprzedażą akcji. Główne benchmarki zanurkowały od 2,5% do 4%. Dużo spokojnie zareagowali inwestorzy z Wall Street, czekając na rozwój sytuacji. Dow Jones spadł o 90 pkt., czyli 0,28%, S&P500 zamknął się ze stratą 0,15%, a Nasdaq Composite zakończył handel wzrostem o 0,45%

Akcje azjatyckie spadły dziś rano, ponieważ inwestorzy niepokoją się o to, co nastąpi po największych bankructwach w historii Stanów Zjednoczonych. W Azji bezpośrednia ekspozycja na ryzyko związane z niepowodzeniami USA wydawała się niewielka, przynajmniej na razie. Hirokazu Matsuno, rzecznik japońskiego rządu, powiedział dziennikarzom, że poważny wpływ na japoński system finansowy jest mało prawdopodobny. Mimo to obawy utrzymują się, powodując spadek indeksów podczas porannego handlu. Nikkei traci 2,26%, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 1,41%, a koreański KOSPI spada o 2,24%. Na pozostałych parkietach: Hongkong (-1,76%), Szanghaj (-0,73%), Singapur (0,07%), Tajwan (-1,10%), Indonezja (-1,54%). Indeks Asia Dow traci 2,31%.

Na GPW, po optymistycznym początku dnia, kiedy pomimo zawirowań wokół upadku dwóch amerykańskich banków, WIG20 otworzył się nieznacznie nad kreską pod wpływem rosnących w nocy kontraktów na amerykańskie indeksy. Była to jedyna dobra wiadomość. Ostatnie trzy sesje pokazały słabość byków. Podobny spadkowy scenariusz dominował na pozostałych giełdach Starego Kontynentu. Wczorajsza sesja zakończyła się po myśli niedźwiedzi i sporych rozmiarów przeceną. Od samego początku notowań WiG20, do końca dnia zsuwał się na coraz to niższe poziomy, a wszystkie spółki z indeksu blue chipów zaświeciły na czerwono. Od strony technicznej, WIG20 nie utrzymał w mocy potencjalnej formacji flagi, a odbicie w ubiegłą środę od lokalnego oporu na poziomie 1890 pkt. miało swoją wymowę. Zatem GPW może sygnalizować zakończenie wzrostów i bardziej prawdopodobnym staje się scenariusz pogłębienia spadków. Niedźwiedzie wspierane są dziś szeroką wyprzedażą w Azji.

Poniedziałkowej wyprzedaży towarzyszył dwukrotnie wyższy od przeciętnej z ostatnich dni obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,51 mld złotych. WIG stracił 2,29%, a WIG20 oddał z dorobku 2,57%. Kontrakt na WIG20 spadł o 2,72%, meldując się na poziomie 1753 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 1,80%, a sWIG80 spadł o 1,61%.



