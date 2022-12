Odbicie wartości ETH w 2023 roku?

Bitcoin zaliczył ogromne wahania w mijającym 2022 roku i kończy go pogrążony w bessie, pozbawiony strumienia tanich i lewarowanych pieniędzy. Główna kryptowaluta straciła w tym roku ponad 60% swojej wartości, podczas gdy cały rynek krypto skurczył się o 1,4 biliona dolarów, stłumiony przez rosnące stopy procentowe, zanikający apetyt na ryzyko i upadki różnych korporacji. Fundusze kryptowalutowe odnotowały wpływy netto w wysokości 498 mln USD w 2022 r., w porównaniu z 9,1 mld USD w 2021 r., wynika z danych firmy zarządzającej aktywami cyfrowymi CoinShares. W zeszłym roku, zanim rozpoczął się spadek w listopadzie, kryptowaluty były realistycznie postrzegane jako aktywa, które za dwa lub trzy lata zostaną zaakceptowane ze strony głównych inwestorów instytucjonalnych. Teraz jest to bardzo odległa perspektywa. Rok 2022 był także rokiem, w którym blockchain Ethereum w końcu przeprowadził ulepszenie swojej sieci, czyli The Merge, które przeniosło go we wrześniu do mniej energochłonnego systemu proof of stake, co sprawia, że ekosystem Ethereum będzie znacznie łatwiejszy w użyciu dla ludzi na całym świecie, a to może pomóc odbić się wartości ETH w 2023 r.

Obecnie japońskie firmy, które emitują kryptowaluty, muszą płacić ustaloną 30-procentową stawkę podatku korporacyjnego od swoich udziałów, nawet jeśli nie zrealizowały zysku ze sprzedaży. W związku z tym wiele japońskich przedsiębiorstw związanych z cyfrowymi aktywami zdecydowało się na założenie swoich siedzib w zagranicznych krajach. Komisja podatkowa japońskiej partii rządzącej odbyła spotkanie 15 grudnia i zatwierdziła propozycję (początkowo złożoną w sierpniu b.r.), która usuwa wymóg, aby firmy kryptowalutowe płaciły podatki od zysków z tokenów, które posiadały. Oczekuje się, że łagodniejsze zasady opodatkowania cyfrowych aktywów zostaną przedstawione parlamentowi w styczniu i wejdą w życie w następnym roku finansowym Japonii, rozpoczynającym się 1 kwietnia. Najnowsza decyzja ze strony japońskiego rządu wydaje się sygnalizować, że chęć promowania i rozwoju krajowego sektora kryptowalut nie osłabła pomimo ostatnich zawirowań na rynku cyfrowych aktywów.

Prezes Goldman Sachs, David Solomon, stwierdził niedawno, że kryptowaluty są wysoce spekulacyjne, ale nadal posiadają dobre perspektywy ze względu na wykorzystanie technologii blockchain. Dlatego też rynek niedźwiedzia postrzega jako okazję do zakupu po okazyjnych cenach. Główny szef oddziału kryptowalutowego Goldmana, Mathew McDermott, podobno już widzi pewne możliwości. Według niego ceny są obecnie “znacznie zdrowsze”. Rozważa on przejęcia kilka firm, których nazwy nie zostały wymienione, ale możliwe, że są to tradycyjne instytucje finansowe, które poważnie interesują się kryptowalutami.

Bitcoin odbił się od oporu z okolic 18 tys. USD i aktualnie znajduje się poniżej ostatniego dołka przed szczytem na interwale dziennym, co zapowiada ruch w stronę 15,5 tys. USD. Zaprzeczeniem tego scenariusza będzie wyjście i utrzymanie ponad 18 tys. USD.

Ethereum zareagowało na wsparcie przy 1150 USD, skąd utworzyła się wysoka świeca popytowa. Cele dla kupujących znajdują się na 1240 USD i 1350 USD, kolejne wsparcie jest na 1100 USD.

Bitcoin Cash rozbiło wsparcie na 106 USD, po jego teście z drugiej strony możemy zobaczyć dalszą przecenę w stronę 96 USD Powrót bardziej pozytywnych nastrojów może pozwolić na dotarcie do 112 USD.

Ripple wyszło dołem z konsolidacji, której ograniczenia zostały określone przez wzrostowy swing z 21-25 listopada. Najbliższe znaczące poziomy to 0,372 i 0,32 USD.

Litecoin w poprzednim tygodniu rozpoczął silną przecenę i tworząc bardzo wysoką świecę przebił się przez dołek z 28 listopada. Do czasu powrotu ponad poziom 70 USD, ta kryptowaluta pozostaje w trendzie spadkowym. Wsparcia są na 60 i 54 USD.

Dash w trakcie ostatniego tygodnia stracił 12,7% swojej wartości, co sprowadziło go poniżej kluczowego dołka na 43,5 USD. Dalsza przecena może się zatrzymać w okolicy 38,5 USD.



