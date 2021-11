Odbicie sprzedaży detalicznej w Wlk. Brytanii w październiku

T o był dość mieszany tydzień, podczas którego odnotowano nowe rekordowe poziomy na DAX i CAC40, a FTSE100 radził sobie najgorzej od dwóch miesięcy.

Rynki amerykańskie zanotowały dość niejednoznaczną sesję. Dow zakończył na minusie, a S&P500 i Nasdaq na nowych szczytach. Prawdopodobnie wpłynie to pozytywnie na dzisiejsze otwarcie rynków europejskich, podobnie jak sytuacja w Azji, gdzie inwestorzy zaczynają rozliczać najnowszy japoński plan wsparcia gospodarki.

W tym tygodniu widzieliśmy, jak bezrobocie w Wielkiej Brytanii spadło do najniższych poziomów od początku pandemii, przy utrzymaniu rekordowej liczby wakatów. Jest to szczególnie dobra wiadomość w czasie, gdy zaczęły się pojawiać obawy, że zakończenie programu wsparcia bezrobotnych może spowodować gwałtowny spadek zatrudnienia. Raczej mniej mile widziany jest fakt, że inflacja zasadnicza osiągnęła najwyższy poziom od ponad dekady, podczas gdy najnowszy wskaźnik cen detalicznych osiągnął najwyższy poziom od 1990 r. Wraz ze spowolnieniem wzrostu płac, ryzyko ograniczenia dochodów rozporządzalnych mieszkańców ciągle rośnie. Patrząc na najważniejsze dane dotyczące sprzedaży detalicznej z ostatnich kilku miesięcy, mieliśmy tylko jeden znaczący miesiąc wzrostu, czyli 9,2% w kwietniu. Od tego czasu zaobserwowaliśmy spadki o -1,3% w maju, -2,8% w lipcu, -0,6% w sierpniu i -0,2% we wrześniu, z kiepskim odbiciem na poziomie 0,2% w czerwcu. Brak poprawy we wrześniu był jeszcze bardziej zaskakujący, biorąc pod uwagę, że stacje benzynowe w Wielkiej Brytanii zostały opróżnione z powodu paniki wywołanej opóźnieniami w dostawach paliwa pod koniec miesiąca. Sprzedaż detaliczna spadała w miesiącach letnich mimo wzrostu wydatków na bilety do kina imprezy plenerowe oraz restauracje, gdy konsumenci z Wielkiej Brytanii nie mogli opuszczać kraju z powodu ograniczeń dotyczących Covid-19. Krajowe firmy zajmujące się rekreacją, szczególnie w nadmorskich kurortach, odnotowały najlepszy sezon od lat. Patrząc na dzisiejsze dane dotyczące październikowej sprzedaży detalicznej, być może zobaczymy pierwsze oznaki ożywienia po 5 miesiącach słabych wyników. Ponieważ od kilku tygodni na całym świecie pojawiają się doniesienia o zakłóceniach w łańcuchu dostaw, ludzie już zaczynają się przygotowywać do okresu świątecznego. Widzieliśmy to w danych o sprzedaży detalicznej w USA z poprzedniego tygodnia i nie ma powodu do przypuszczeń, że to samo nie wydarzy się również w Wlk. Brytanii. Oczekiwania są na poziomie 0,5%, ale nie byłoby zaskoczeniem, gdyby ta liczba była wyższa.

Opublikowane zostaną również najnowsze dane dotyczące pożyczek sektora publicznego w Wielkiej Brytanii za październik i tutaj możemy spodziewać się dużego spadku wraz z zakończeniem programu wsparcia bezrobotnych. Oczekuje się, że pożyczki rządowe gwałtownie spadną z 21 miliardów funtów we wrześniu do 12,4 miliardów funtów w październiku.

EURUSD – wydaje się, że znalazł wsparcie tuż poniżej 1,1265, co pozwoliło na odbicie do 1,1300. Ta para walutowa musi się przebić przez 1,1400, aby mieć szansę na ruch do okolic 1,1530. Dalsze spadki mogą się zatrzymać na 1,1170.

GBPUSD – wciąż oddala się od minimów z zeszłego tygodnia na 1,3350, ale musi się przedostać przez 1,3500 i 1,3520, aby otworzyć drogę do 1,3600. Zejście poniżej 1,3350 może zapowiadać ruch w kierunku 1,3160.

EURGBP – odbił się od obszaru 0,8380 i może dotrzeć do 0,8470, ciągle utrzymując perspektywy do dalszych strat w kierunku 0,8280. Wzrost powyżej poziomu 0,8470 będzie sygnalizować powrót do 200-dniowego MA, a nawet do 0,8580.

USDJPY – spadek poniżej 113,80 może oznaczać powrót do 113,20, dopiero pokonanie 115,00 będzie zaprzeczać temu scenariuszowi.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 30 punktów wyżej, na poziomie 7286.

DAX – oczekuje się otwarcia 69 punktów wyżej, na poziomie 16290.

CAC40 – możliwe otwarcie 28 punktów wyżej, na poziomie 7170.



