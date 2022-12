Odbicie rentowności może ciążyć otwarciu Europy

Wydaje się, że reakcja na piątkowy raport o wynagrodzeniach była nieco opóźniona.

Rynki akcji odbiły się od dna, podczas gdy dolar amerykański i rentowność skoczyły w górę, w czym pomógł im mocny listopadowy raport ISM dotyczący usług. Silniejsze niż oczekiwano piątkowe dane o płacach niespodziewanie podkręciły myślenie rynków o szczycie inflacji, podnosząc perspektywę, że po tegorocznej podwyżce stóp o 50 pb, która jest oczekiwana w przyszłym tygodniu, mogą nastąpić podobne podwyżki na początku następnego roku. Niepewność co do wielkości przyszłych podwyżek została wzmocniona przez mocny raport ISM dla usług w USA za listopad, który odnotował wzrost do 56,5, podczas gdy ceny płacone spadły tylko do 70 z 70,7, co osłabiło obraz malejącej inflacji. W związku z wczorajszym wzrostem rentowności, dolar wycofał się z najniższych poziomów, a największy spadek zanotował japoński jen, co świadczy o tym, że słabość dolara może się już kończyć. Funt również znalazł się pod presją po tym, jak nie zdołał wyjść powyżej 1,2300 w stosunku do dolara amerykańskiego. Z bardziej pozytywnych informacji, sprzedaż detaliczna BRC wzrosła w listopadzie o 4,1%, do czego przyczyniła się zmiana pogody na chłodniejszą i bardziej wilgotną od października, a także wzrost sprzedaży odzieży na zimne dni.

Ceny towarów również gwałtownie się wycofały, a ceny ropy naftowej, mimo że przez większość dnia były na plusie, straciły na wartości w związku z silniejszym dolarem amerykańskim i zmieniającymi się nastrojami dotyczącymi perspektyw stóp procentowych, ponieważ inwestorzy skupiają się na ścieżce stóp procentowych do 2023 roku. Ceny złota również znalazły się pod presją w związku z odbiciem stóp procentowych w USA, wycofując się gwałtownie z poziomu 1800 USD i powracając poniżej 200-dniowej SMA. W przeciwieństwie do obaw związanych z amerykańskimi stopami procentowymi, Bank Rezerw Australii w listopadzie nieoczekiwanie podniósł stopy o mniej niż oczekiwano tj. 25 pb, w obawie o wpływ ostatnich podwyżek stóp na australijską gospodarkę, a tym samym na rynek mieszkaniowy. Wówczas prezes Philip Lowe powiedział, że RBA chce zwolnić tempo, aby lepiej ocenić efekty poprzednich podwyżek, które mogą wymagać czasu. Dziś rano bank centralny podniósł stopy o kolejne 25 pb, co wskazuje na delikatne balansowanie niektórych krajów w zakresie obniżania inflacji w kontekście wyższych stóp procentowych wywierających presję na wysoko lewarowanych kredytobiorców i podwyższonych cen domów. Prognozy pozostały niezmienione, a bank ostrzegł, że w najbliższych miesiącach stopy nadal mogą wzrosnąć. W tym kontekście oraz w obliczu słabości rynków azjatyckich, europejskie akcje powinny otworzyć się nieznacznie niżej.

EURUSD – nie udało mu się dotrzeć do 1,0600, ale do czasu zejścia poniżej 1,0400 trend pozostaje wzrostowy. Nadal jest powyżej 200-dniowej SMA, ale może się osunąć w kierunku obszaru 1,0340.

GBPUSD – nie zdołało utrzymać się ponad 1,2300 i wycofało się z 5-miesięcznego maksimum na 1,2345, które pozostaje silną przeszkodą dla ruchu w kierunku 1,2760. Spadek poniżej 200-dniowej SMA może doprowadzić do powrotu w rejon 1,1985.

EURGBP – nadal znajduje wsparcie tuż powyżej 200-dniowej SMA i obszaru 0,8540. Możemy zobaczyć chwilowe podbicie do 0,8675, rozbicie wsparcia na 0,8530 pozwoli obrać 0,8480 na kolejny cel.

USDJPY – odbiło się od wsparcia na 200-dniowej SMA przy 134,40. Pokonanie 137,50 może pozwolić na dotarcie do 140,00.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 3 punkty niżej, na poziomie 7564.

DAX – oczekuje się otwarcia 20 punktów niżej, na poziomie 14427.

CAC40 – możliwe otwarcie 20 punktów niżej, na poziomie 6677.



