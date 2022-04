Oczekuje się przyspieszenia wzrostu płac w Wielkiej Brytanii, inflacja w USA w centrum uwagi

R ynki europejskie słabo rozpoczęły nowy tydzień, osuwając się niżej z powodu obaw, że banki centralne mogą zbyt mocno naciskać dźwignię zmiany polityki monetarnej, aby uporać się z rosnącym problemem inflacji.

Nastrojom nie pomogły najnowsze informacje o rozszerzeniu obostrzeń związanych z Covid, którą władze chińskie rozpoczęły w Szanghaju, co prawdopodobnie będzie bezowocną próbą powstrzymania rozprzestrzeniania się bardziej zakaźnej odmiany Omicron. Po zamknięciu rynków europejskich giełdy amerykańskie kontynuowały negatywny ton, Nasdaq 100 notował spadki, a rentowności amerykańskich papierów skarbowych nadal osiągały nowe trzyletnie maksima. Od końca ubiegłego roku rentowność obligacji 2-letnich wzrosła z 0,73% do poziomu powyżej 2,5%, co stanowi niewiarygodny krok naprzód, a tym samym zbliżyła się do rentowności obligacji 10-letnich. Obawy związane z inflacją prawdopodobnie pozostaną w centrum uwagi przez najbliższe dwa dni, w miarę jak będziemy oczekiwać na dzisiejsze dane dotyczące inflacji w Niemczech i USA za marzec.

Dzisiejsze otwarcie w Europie zapowiada się słabo, ponieważ rynki azjatyckie kontynuują negatywny ton, nawiązując do wczorajszych spadków w USA, podczas gdy rosną obawy o gospodarkę Chin, a obostrzeniom covidowym w Szanghaju wciąż nie ma końca. Ostatnie dane o marcowej inflacji w Wielkiej Brytanii, które mają zostać opublikowane jutro, lepiej ilustrują spadek kosztów utrzymania niż różnica między wzrostem płac, który w styczniu wyniósł 4,8%, przy uwzględnieniu premii, a 3,8% bez nich. Pozytywnym zjawiskiem jest to, że trend wzrostu płac będzie się nasilał w nadchodzących miesiącach, jednak nadal nie będzie on w stanie zrównoważyć skutków wzrostu cen w sklepach, nawet po uwzględnieniu różnych podwyżek płac ogłoszonych ostatnio przez sprzedawców detalicznych. Niemniej jednak, jeśli dziś otrzymamy dobre dane dotyczące wynagrodzeń, będzie to pozytywna wiadomość, jeśli chodzi o koszty utrzymania, o ile będą one zbliżone do prognozowanych na dziś danych dotyczących wynagrodzeń w lutym. Oczekuje się, że średnie tygodniowe zarobki z uwzględnieniem premii gwałtownie wzrosną z 4,8% do 5,4%, natomiast bez premii mogą wzrosnąć z 3,8% do 4%, przy czym oczekuje się, że w miarę zbliżania się końca I i początku II kwartału, będzie ich jeszcze więcej. Zmiana progów ubezpieczenia społecznego od lipca również pomoże w dłuższej perspektywie, ale jeśli chodzi o teraźniejszość, w nadchodzących miesiącach nadal oczekuje się zwiększenia presji na wzrost płac, czemu sprzyjać będzie rosnąca liczba wolnych miejsc pracy, która w okresie trzech miesięcy poprzedzających styczeń, wzrosła do rekordowego poziomu 1,3 mln. W styczniu bezrobocie spadło do 3,9% i oczekuje się, że po opublikowaniu danych za luty, które ukażą się dziś rano, spadnie do najniższego poziomu sprzed pandemii, czyli 3,8%. Oczekuje się również, że liczba zatrudnionych w marcu wzrośnie o 125 tys. osób.

W centrum uwagi znajdą się dziś dane o marcowym wskaźniku CPI z USA, który prawdopodobnie znacznie przekroczy dziś poziom 8%.

Po tym jak w zeszłym miesiącu Rezerwa Federalna dokonała pierwszej od 2018 r. podwyżki stóp procentowych, wiele mówi się o tym, jak duże będą kolejne podwyżki, a szanse na to, że w nadchodzących miesiącach nastąpi więcej niż jedna o 50 pb, rosną. Rynek pracy w USA nadal rośnie w siłę, stopa bezrobocia wynosi 3,6%, a wzrost płac 5,6%. W lutym amerykański wskaźnik CPI skoczył do nowego 40-letniego poziomu 7,9%, a ceny bazowe wzrosły o 6,4%. Wszelkie nadzieje na spowolnienie presji cenowej zostały zniweczone przez niedawny gwałtowny wzrost cen płaconych w ankiecie ISM dla przemysłu, która odnotowała duży skok w marcu i oczekuje się, że przełoży się na wzrost marcowego wskaźnika CPI do 8,4% w późniejszym terminie. Ponieważ ceny PPI w USA nadal wykazują niewielkie oznaki spowolnienia, dzisiejsze dane dotyczące CPI mogą przesądzić o podwyżce stóp procentowych o 50 punktów bazowych na majowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej, którą rynki obligacji już dyskontują z perspektywą kolejnych. Ważniejszym wskaźnikiem będzie prawdopodobnie kierunek zmian wskaźnika PPI, który ma być podany jutro, a który już teraz wynosi 10% i oczekuje się, że wzrośnie do 11%, chociaż wzrosty obserwowane w ostatnich miesiącach były bardziej stopniowe w porównaniu z dużymi skokami, jakie obserwowaliśmy pod koniec ubiegłego roku.

EURUSD – pomimo krótkiego wybicia wyżej podczas sesji azjatyckiej w poniedziałek rano, brak dalszego wybicia utrzymuje perspektywę retestu wsparcia linii trendu poprowadzonej po dołkach z 2017 roku, przy 1,0830/40. Spadek poniżej dołków z marca da sygnał do ruchu w kierunku minimów z 2020 roku, przy 1,0635. Opór znajduje się przy 50-dniowej MA oraz 1,1185.

GBPUSD – wsparcie znajduje się powyżej 1 2980. Spadek poniżej 1,2980 może skierować kurs na 1,2800. Musimy powrócić powyżej 1,3180, by doszło do stabilizacji.

EURGBP – para wytraciła impet poniżej 0,8400 w dniu wczorajszym. Wsparcie znajduje się przy 0,8280/0,8300. Opór wyznacza poziom 0,8420 i dalej 0,8510.

USDJPY – szczyty z lipca 2015 przy poziomie 125,85 pozostają kluczowym oporem dla ruchu w kierunku 126,00. Wybicie tego poziomu może skierować notowania na 130,00. Linia szyi pozostaje wsparciem przy poziomach 121,30/40. Wybicie w dół 121,20 może popchnąć kurs niżej w kierunku 118,00.

FTSE100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 58 punktów do 7,560

DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 222 punktów do 13,970

CAC40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 87 punktów do 6,468



