Oczekuje się płaskiego otwarcia przed PMI dla usług

Piątkowy raport o płacach w USA był bardzo solidny - w listopadzie przybyło 263 tys. miejsc pracy, a w październiku 284 tys. Wzrost płac nie tylko gwałtownie skoczył do 5,1% w listopadzie, ale październik został zrewidowany do 4,9% z 4,7%, co raczej nie uspokoi obaw urzędników Fed o spiralę płac.

Niemniej jednak, odbicie rentowności oraz dolara amerykańskiego, które widzieliśmy przed zamknięciem Europy, okazało się nieco ulotne i zarówno dolar, jak i rentowność zakończyły ten słaby tydzień w pobliżu minimów. Sugeruje to, że inwestorzy wierzą, prawdopodobnie słusznie, że piątkowe dane nie zmienią rachunku wokół podwyżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych w przyszłym tygodniu, ale prawdopodobnie będzie oznaczać, że wielkość jakiejkolwiek styczniowej podwyżki jest nadal w grze. Niezdolność dolara amerykańskiego, a tym bardziej rentowności amerykańskich obligacji w obliczu odnotowanej pozytywnej niespodzianki sugeruje, że dolar amerykański mógł już osiągnąć swój szczyt w tym cyklu i jest skazany na dalsze osłabienie.

To prawdopodobnie będzie dobra wiadomość dla rynków akcji w krótkim terminie, podobnie jak wiadomość z weekendu, że kolejne miasta w Chinach rozluźniają ograniczenia związane z Covid-19 pomimo rosnących przypadków zachorowań. Szanghaj dołączył do takich miast jak Pekin i Shenzhen, ogłaszając zniesienie wymogów przeprowadzenia testu przed wejściem do przestrzeni publicznej, tj. parków, a także transportu publicznego. Hang Seng był najlepiej radzącym sobie rynkiem akcji w zeszłym tygodniu, wzrastając o prawie 10%. W tym tygodniu również ruszył do przodu w związku z pozytywnymi wiadomościami z weekendu. Nie wygląda na to by odbicie na chińskich rynkach wraz z odbiciem od minimów w USA miało się przełożyć na rynki europejskie dziś rano. Oczekuje się płaskiego otwarcia, a głównym tematem będą listopadowe wskaźniki PMI dla usług.

Ostatnie wskaźniki PMI z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych wskazały na znacznie słabszą aktywność w sektorze usług w listopadzie, ponieważ rosnące ceny ograniczyły popyt. Osunięcie aktywności w amerykańskim sektorze usług było nieco bardziej zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że inflacja zasadnicza w ostatnich miesiącach spowalniała, jednak stało się to za sprawą znacznie bardziej agresywnego banku centralnego i gwałtownie spowalniającego rynku mieszkaniowego. Oczekuje się, że dzisiejsze ostateczne dane dotyczące wskaźnika PMI w sektorze usług uwypuklą wyzwania stojące przed bankami centralnymi, które zacieśniają politykę monetarną w obliczu spadku dochodów konsumentów. Prawdopodobnie Hiszpania, Włochy, Francja i Niemcy pozostaną w strefie spadkowej (odpowiednio 49,9, 47,5, 49,4 i 46,4). Aktywność sektora usług w Wielkiej Brytanii wyniesie 48,8, podczas gdy w USA dane dotyczące aktywności sektora usług pozostaną mieszane. W październiku odczyt ISM wyniósł on 54,5 i oczekuje się, że w listopadzie spadnie do 53,3, ale powinniśmy również zwrócić uwagę na dane wewnętrzne oraz dane dotyczące płaconych cen, które w sektorze produkcyjnym gwałtownie spadły. Czy w listopadzie będzie podobnie?

OPEC+ zgodził się na utrzymanie dotychczasowej polityki w zakresie produkcji ropy w weekend, pomimo obaw, że mogliby rozważyć cięcie ze względu na niedawną słabość cen, przy czym powolne rozluźnianie przepisów związanych z Covid-19 w Chinach może odegrać ważną rolę w tej decyzji. To także kluczowy tydzień dla dolara australijskiego i kanadyjskiego, z najnowszymi decyzjami dotyczącymi stóp procentowych w obu krajach, począwszy od jutrzejszej decyzji RBA. W zeszłym tygodniu obie waluty miały problemy z dolarem amerykańskim, przy czym CAD stracił na wartości, podczas gdy Aussie wzrósł jedynie dzięki optymizmowi związanemu z ponownym otwarciem Chin. W październiku RBA podniósł stopę procentową jedynie o 25 pb, co było pewnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę obecne wysokie poziomy inflacji. Ostrożność banku wydaje się wynikać z nerwowości wokół rynku mieszkaniowego i możliwej słabości na nim.

Jeśli ta ostrożność się utrzyma, istnieje ryzyko kolejnej negatywnej niespodzianki, biorąc pod uwagę, że rynki oczekują kolejnej podwyżki o 25 pb. Czy możemy zobaczyć niespodziankę i pauzę?

EURUSD – przebiło się powyżej 1,0400 oraz 200-dniowej SMA i wydaje się być na dobrej drodze do osiągnięcia czerwcowych szczytów przy 1,0620, które są również 38,2% zniesienia spadków z 1,2350 do 0,9535.

GBPUSD – przebił się do obszaru 1,2300, odrabiając 50% spadku od maksimów na 1,4250 do ostatnich minimów przy 1,0342. Kolejny cel dla kupujących znajduje się na 61,8% zniesienia Fibonacciego, wsparciem jest 1,2130 oraz 200-dniowa SMA.

EURGBP – znalazł wsparcie tuż powyżej 200-dniowej SMA i obszaru 0,8540. Opór znajduje się przy 0,8675, a zejście poniżej 0,8530 może być zapowiedzią kontynuacji ruchu do 0,8480.

USDJPY – w zeszłym tygodniu osunął się poniżej 200-dniowej SMA na poziomie 134,40, otwierając drogę do 131,60 i sierpniowych minimów. Opór znajduje się teraz w rejonie 137,50.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 8 punktów niżej, na poziomie 7550.

DAX – oczekuje się otwarcia 42 punkty niżej, na poziomie 14448.

CAC40 – możliwe otwarcie 30 punktów niżej, na poziomie 6724.



