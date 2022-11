Obstawianie spadków na rynku kryptowalut

CoinShares przedstawił w poniedziałek raport, z którego wynika, że coraz więcej inwestorów instytucjonalnych stawia na spadek ceny Bitcoina oraz innych kryptowalut.

Ich sentyment jest głęboko negatywny, o czym świadczy ilość pozycji krótkich, które stanowiły aż 75% wszystkich pozycji. CoinShares dodał, że zainteresowanie krótkimi produktami było prawdopodobnie bezpośrednim wynikiem trwającego upadku FTX. FTX rzekomo wykorzystywało pieniądze klientów do dokonywania ryzykownych zakładów inwestycyjnych za pośrednictwem Alameda Research, firmy handlowej założonej przez dyrektora generalnego giełdy Sama Bankmana-Frieda. Po ujawnieniu nieprawidłowości, firma przyznała, że nie utrzymywała rezerw w stosunku jeden do jednego na aktywach klientów, co zakończyło się zamrożeniem wypłat i późniejszym złożeniem wniosku o upadłość. Dokument złożony w sobotę przez FTX wykazał, że giełda jest winna aż 3,1 mld dolarów swoim 50 największym wierzycielom.

Możemy zobaczyć kolejne spadki na rynku kryptowalut w związku z aktualizacją Ethereum - Shanghai. Ma ona bowiem odblokować Ethery zablokowane w kontrakcie depozytowym Beacon Chain. Mimo iż uwolnienie ETH może budzić niepokój, warto pamiętać, że nie wszystkie będą mogły zostać wycofane ze względu na ograniczenia nałożone przez protokół mające na uwadze bezpieczeństwo sieci.

Kapitalizacja globalnego rynku kryptowalut spadła poniżej poziomu 800 mld USD po raz pierwszy od 30 grudnia 2020 roku, rynek krypto odnotował również znaczny spadek wolumenu handlu. Obecnie dominacja Bitcoina wśród wszystkich kryptowalut wynosi 38,7%.

Bitcoin zszedł poniżej dołka z 18 czerwca na 17,6 tys. USD, co otwiera drogę dalszym spadkom. Potencjalna zmiana nastawienia na tej kryptowalucie może nastąpić po wyjściu ponad 18 tys. USD.

Ethereum w ostatnim tygodniu straciło 7,15% swojej wartości i aktualnie znajduje się poniżej oporu na 1230 USD. Jego rozbicie pozwoli odrobić część strat i powrócić do okolic 1350 USD. Najbliższe wsparcie jest na 1080 USD.

Bitcoin Cash rozbił bardzo ważny opór stawiany przez okolice 106 USD. Jego pokonanie pozwoliło na dotarcie do 120 USD i do czasu ponownego zejścia poniżej 112 USD możemy zobaczyć kontynuację wzrostów w stronę 125 USD.

Ripple po załamaniu swojego trendu wzrostowego nie pogłębia spadków, raczej konsoliduje, co jest dobrą informacją dla kupujących. Najbliższe znaczące poziomy to 0,41 oraz 0,32 USD.

Litecoin bardzo dynamicznie rozprawił się z oporem na 64 USD, co pozwoliło na dotarcie do szczytów z początku listopada, a następnie okolic oporu stawianego przez 84 USD. Tutaj należy zachować szczególną ostrożność, gdyż po tygodniowym wzroście o ponad 40% może wystąpić równie dynamiczny spadek związany z realizacją zysków.

Dash rozbiło opór na 38 USD, który teraz powinien stanowić wsparcie dla dalszych wzrostów w stronę 47,5 USD. Zejście poniżej tego kluczowego poziomu będzie oznaczało powrót do dołków przy 32 USD.



