Obawy związane z recesją będą ciążyć na otwarciu Europy

P omimo prób odbicia w piątek, rynki europejskie skończyły drugi tydzień z rzędu niżej, notując najniższe poziomy od marca. Rynki amerykańskie również zakończyły tydzień w podobny sposób, ale spadki były o wiele bardziej odczuwalne.

Przed długim weekendem S&P500 odnotował najgorsze zamknięcie od marca 2020 r. Giełdy w Europie wydają się być gotowe do rozpoczęcia nowego tygodnia od spadków. Pod koniec zeszłego miesiąca panował optymizm, że sytuacja w amerykańskiej gospodarce może nie być tak tragiczna. Doprowadziło to do gwałtownego spadku rentowności amerykańskich obligacji skarbowych oraz odbicia na giełdach, ponieważ rynki zaczęły wyceniać perspektywę przerwy od podwyżek stóp we wrześniu. Majowe dane o CPI dość gwałtownie zmieniły to nastawienie, powodując silny wzrost rentowności i ponowny spadek na rynkach akcji. Ruch spadkowy został wzmocniony przez ostatnie decyzje Rezerwy Federalnej, a także Szwajcarskiego Banku Narodowego. Nie tylko amerykański bank centralny podniósł stopy procentowe o 75 pb, ale co bardziej zaskakujące, SNB podniósł stopy o 50 pb, do -0,25% z -0,75%. Wydaje się, że wydarzenia z zeszłego tygodnia sugerują, że banki centralne zaakceptowały fakt, że inflacja wcale nie jest przejściowym zjawiskiem i jest coraz bardziej uporczywa. Prawdopodobnie są potrzebne radykalne działania, aby jej zaradzić.

W weekend prezes Fed, Christopher Waller, wyraził swoje poparcie dla kolejnej podwyżki stóp o 75 punktów bazowych w lipcu, mówiąc, że nie obchodzi go, co powoduje obecny wzrost inflacji, gdyż zadaniem Fedu jest jej obniżenie, nawet jeśli oznacza to wzrost bezrobocia do 4,5%. Powiedział również, że prawdopodobieństwo wejścia w recesję jest „przesadzone”, co prawdopodobnie oznacza, że recesja nadchodzi. Nawet prezes Fed z Atlanty, Raphael Bostic, który kilka tygodni temu sugerował, że mógłby zagłosować za przerwą od kolejnej podwyżki stóp we wrześniu, był zgodny mówiąc, że Fed zrobi wszystko, co trzeba, aby sprowadzić inflację z powrotem do poziomu 2%. Dzisiaj prezes Fed w St. Louis, James Bullard, również dorzuci swoje własne dwa centy do rozmów na ten temat. Staje się jeszcze bardziej jasne, że Rezerwa Federalna zbyt wolno ograniczała swój program luzowania, za co płaci globalna gospodarka. Obecnie istnieje ryzyko, że Fed będzie musiał działać jeszcze agresywniej podczas kilku kolejnych posiedzeń, aby zatrzymać wzrost inflacji. To z kolei będzie miało skutki uboczne, ponieważ wynikający z tego wzrost dolara tylko zaostrzy impuls inflacyjny na całym świecie. To z kolei prawdopodobnie doprowadzi do podobnych działań ze strony innych banków centralnych, kiedy będą próbować wesprzeć swoje własne waluty. Przy nielicznych oznakach, że Rezerwa Federalna nie popełni błędów podczas procesu podwyżek stóp procentowych, rynki akcji będą prawdopodobnie bardzo trudne w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

Obawa ta pomaga również wyjaśnić, dlaczego ceny ropy naftowej nagle doświadczyły w piątek zapaści, spadając z powodu obaw o słabszy popyt i globalne spowolnienie.

Był to pierwszy tygodniowy spadek od czterech tygodni. Europejski Bank Centralny ciągle znajduje się w bardzo trudnym położeniu z powodu krajów takich jak Włochy, gdzie koszty finansowania zewnętrznego gwałtownie wzrosły od początku czerwca, a 10-letnie rentowności zaczynają przekraczać 4%. Dzisiejsze dane o niemieckim PPI za maj mają pokazać, jak wygląda sytuacja w największej gospodarce strefy euro. Oczekuje się, że prawdopodobonie zobaczymy wzrost do nowego rekordowego poziomu wynoszącego 33,8%. W dalszej części tygodnia dowiemy się również, jak bardzo wzrosła inflacja w Wielkiej Brytanii. Bank Anglii ciągle jest spóźniony, jeśli chodzi o działania w obszarze stóp procentowych, a zakładając, że Rezerwa Federalna nie wstrzyma się od dalszych podwyżek, możemy zobaczyć ruch do 125 punktów powyżej stopy bazowej Wielkiej Brytanii. Byłaby to znaczna przewaga, biorąc pod uwagę, że BoE rozpoczęło własny cykl podwyżek stóp procentowych cztery miesiące wcześniej.

EURUSD – nieudana próba przebicia wsparcia na 1,0340/50 spowodowała silne odbicie, które ma potencjał, aby dotrzeć do oporu z linii trendu rozciągniętej od tegorocznych maksimów. Ten opór aktualnie znajduje się na 1,0700.

GBPUSD – nie zdołało zejść poniżej 1,1950, w związku z czym możemy zobaczyć ponowny ruch w stronę 1,2630. Najbliższy znaczący poziom oporowy znajduje się na 1,2450, a zejście poniżej 1,1950 otworzy drogę do 1,1500.

EURGBP – obecnie utrzymuje się powyżej wsparcia z linii trendu rozciągniętej od minimów z kwietnia na poziomie 0,8520. Opór jest na 0,8630, a spadek poniżej 0,8500 pozwoli na ruch w stronę 0,8420 i 200-dniowego MA.

USDJPY – do czasu wyjścia powyżej szczytów z okolic 135,50 istnieje ryzyko powrotu do 132,00. Wzrost ponad 135,70 pozwoli obrać 137,00 na kolejny cel.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 28 punktów niżej, na poziomie 6988.

DAX – oczekuje się otwarcia 20 punktów niżej, na poziomie 13106.

CAC40 – możliwe otwarcie 32 punkty niżej, na poziomie 5850.



