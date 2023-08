Bieżący tydzień nie będzie obfity w ważne dane makroekonomiczne, tylko w środę poznamy wstępne dane PMI dla sektorów przemysłowego i usługowego. Od dłuższego czasu widać jak globalny przemysł spowalnia. W lipcu PMI dla przemysłu Niemiec zanurkowało poniżej poziomu 40 pkt., to bardzo silny skurcz i oczekuje się, że w sierpniu znów spadnie z 38,8 do 38,7. Również usługi odnotowują spadek, kiedy zaufanie konsumentów w Eurolandzie od dwóch lat znajduje się na ujemnym terytorium.

Jednak wszystkie drogi będa prowadzić do Jackson Hole. Rok temu prezes Rezerwy Federalnej, Jerome Powell, zatrząsł rynkami finansowymi, kiedy w krótkim, ale dramatycznym przemówieniu obiecał, że bank centralny USA okiełzna inflację, pomimo trudności gospodarczych. Dwanaście miesięcy później inflacja została obniżona o dwie trzecie, podczas gdy gospodarka nadal się rozwija, a stopa bezrobocia utrzymuje się na stałym poziomie bliskim rekordowo niskiemu poziomowi. Wydaje się, że Fed jest na dobrej drodze do przywrócenia wzrostu cen do rocznego celu 2% poprzez połączenie wyższych stóp procentowych i redukcji bilansu, unikając przy tym głębokiej recesji, przed którą ostrzegał Powell. Ale gdy urzędnicy banku centralnego i najlepsi ekonomiści akademiccy zbiorą się ponownie w dniach 24-26 sierpnia w Grand Tetons na dorocznej konferencji Fed, będą omawiać globalną gospodarkę, w czasie gdy droga naprzód jest zarówno mglista, jak i obarczona znacznym ryzykiem.

Za nami kolejny tydzień spadków na światowych giełdach, za co w znacznej mierze odpowiada rynek obligacji. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA jest na najwyższym poziomie od 7 listopada 2007 r.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 21.08.2023.

Kolejny słaby dzień na giełdach.

Piątkowa sesja przyniosła przecenę wszystkich głównych europejskich indeksów. To kolejny tydzień pozbywania się akcji. Wszystkie wiodące benchmarki Europy kończyły handel w kiepskich nastrojach osiągając najniższe poziomy od początku miesiąca. Strata CAC40 w wysokości 0,38% była najniższą wśród głównych indeksów Starego Kontynentu. Reszta towarzystwa została przeceniona od 0,42% (FTSE MIB) do ponad 0,6% (Dax, FTSE100 i Stoxx 600).

Po niskim otwarciu benchmarki USA odrabiały początkowe straty, kończąc w okolicach czwartkowego zamknięcia. Dow Jones zyskał 26 pkt., czyli 0,07%, S&P500 spadł 0,01%, a Nasdaq Composite finiszował ze stratą o 0,2%.

W Azji mieszane nastroje.

Wciąż pod presją pozostają giełdy w Chinach i Hongkongu. Ciąży im też sytuacja gospodarcza w największej gospodarki regionu. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,64%, australijski S&P/ASX 200 traci 0,17%, a południowokoreański KOSPI drożeje o 0,51%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,38%), Szanghaj (-0,38%) Singapur (-0,45%), Sensex (0,1%). Indeks Asia Dow traci 0,58%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Za nami trzeci tydzień spadkowy nad Wisłą. Kończąca tydzień sesja przy Książęcej zakończyła się w negatywnych nastrojach, a warszawskie byki wciąż pozostają w defensywie. Niedźwiedzie rozdają karty na głównych globalnych parkietach, co musiało przełożyć się na nastroje na rodzimym rynku. Sprowadziło to notowania WIG20 w stronę okrągłego poziomu 2000 pkt. Po raz pierwszy od marca, na wykresie WIG20 pojawiły się trzy tygodniowe świece spadkowe. Nie jest to dobra prognoza na przyszłość, tym bardziej, że amerykańskie indeksy wyglądają coraz słabiej. Odrabianie strat po otwarciu na Wall Street pozwoliło wyciągnąć zarówno WIG20 jak i WIG20fut w okolice dziennego maksimum, co i tak nie zmienia faktu, że benchmarki zakończyły dzień w czerwieni.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 988 mln zł. WIG stracił 0,32%, a indeks blue chipów oddał z dorobku 0,33%. WIG20fut zaliczył spadek o 0,15%, osiągając na zamknięciu wartość 2017 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,09%, a sWIG80 zamknął się 0,65% niżej.

Złoty słabnie w stosunku do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,22.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,46.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,10.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,64.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,50.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.