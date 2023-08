Jak okiem sięgnąć globalne parkiety świeca czerwienią. Spekulacje, czy Fed będzie podnosił stopy procentowe są języczkiem uwagi inwestorów. Cień na ryzykownych aktywach kładzie sytuacja gospodarcza w Chinach, gdzie napływające dane z drugiej co do wielkości gospodarki świata muszą budzić niepokój. Słabnący rynek wewnętrzny, rosnące bezrobocie wśród młodych ludzi, spadek produkcji, importu i eksportu oraz spowolnienie inwestycji mają swoją wymowę. Chiny weszły w deflację, jest to nowa rzeczywistość i do końca nie wiadomo jak sobie z tym poradzą. Działania stymulacyjne LBCh jak na razie nie przynoszą rezultatów.

Pod presją znalazło się złoto. Rosnące rentowności obligacji i silny dolar nie sprzyjają kruszcowi, który nie jest już alternatywą dla zysków z obligacji. Cena uncji złota spadła poniżej 1900 USD. Dziś czeka go test. Złoto zbliża się do istotnego poziomu wsparcia w okolicach 1886 USD, a jego pokonanie otworzy drogę do kolejnego poziomu 1855 USD.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 18.08.2023.

Ciekawa sytuacje jest na parze USDJPY. Umocnienie dolara zostało wczoraj powstrzymane na poziomie na którym BoJ interweniował nie pozwalając na dalsza deprecjację waluty.

Kolejny słaby dzień na giełdach.

Czwartkowa sesja przyniosła kolejne dynamiczne przeceny i wszystko wskazuje na to, że będzie to kolejny tydzień spadkowy na globalnych parkietach. Wszystkie wiodące benchmarki europy kończyły handel w kiepskich nastrojach w większości przypadków osiągając najniższe poziomy od początku miesiąca. Strata FTSE100 w wysokości 0,63% była najniższą wśród wiodących indeksów Starego Kontynentu. Reszta towarzystwa została przeceniona od 0,71% (Dax) do 1,03% (FTSE MIB).

Miłe złego początki, tak najkrócej można podsumować to co działo się na Wall Street. Po otwarciu na lekkim plusie, druga połowa handlu sprowadziła benchmarki na ujemne terytorium kończąc dzień w okolicach dziennych minimów. Dow Jones stracił 290 pkt., czyli 0,84%, S&P500 spadł 0,77%, a Nasdaq Composite finiszował ze strata o 1,17%.

W Azji wyprzedaż.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku spadają dziś w ślad za spadkami w Europie i na Wall Street. Ciąży im też sytuacja gospodarcza największej gospodarki regionu. Indeks giełdy w Tokio traci 0,66%, australijski S&P/ASX 200 kręci się wokół zera, a południowokoreański KOSPI tanieje o 0,63%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,12%), Szanghaj (-0,06%) Singapur (-0,69%), Sensex (-0,45%). Indeks Asia Dow traci 0,54%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wczorajsza sesja przy Książęcej zakończyła się w negatywnych nastrojach, a warszawskie byki nie miały wsparcia od ich kolegów z głównych parkietów Europy, co wykorzystały niedźwiedzie. Sprowadziło to notowania 30 punktów poniżej ważnego poziomu 2050 pkt., co może sugerować, że w niedalekiej przyszłości zobaczymy atak na równy poziom 2000 pkt. Po raz pierwszy od kwietnia, na wykresie WIG20 pojawiły się dwie tygodniowe świece spadkowe, jedna po drugiej, czym została potwierdzona ważność formacji wisielca. Nie jest to dobra prognoza, tym bardziej, że amerykańskie indeksy wyglądają coraz słabiej. Zarówno WIG20 jak i WIG20fut zakończyły dzień w okolicach dziennego minimum. Martwi fakt, że aktywność inwestorów jest niewielka, co widać po obrotach.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 854 mln zł. WIG stracił 0,85%, a indeks blue chipów oddał z dorobku 1,13%. WIG20fut zaliczył spadek o 1,08%, osiągając na zamknięciu wartość 2020 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,10%, a sWIG80 zamknął się 0,49% niżej.

Złoty słabnie w stosunku do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,24.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,47.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,11.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,68.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,40.



